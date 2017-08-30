  الجيش متورط بحرق المنازل

الأمين العام للاتحاد العالمي لمسلمي ميانمار لـ (الزمان):

القاهرة -مصطفى عمارة

كشف مصدر بمشيخة الازهر انّ شيخ الازهر أجرى اتصالات مع امين عام رابطة العالم الاسلامى وعدد من قادة وعلماء المسلمين لعقد اجتماع طارئ لانقاذ مسلمى ميانمار من حرب الابادة التي يتعرضون لها، كما بعث الازهر رسائل الى جميع المنظمات الدولية والحقوقية للتدخل .

فى السياق ذاته اكد عبدالله معروف الاركاني الامين العام للاتحاد العالمى لمسلمى ميانمار للزمان ان قوات الجيش فى دولة ميانمار قامت بحرق منازل المسلمين فى جنوب منفذو بإقليم اركان كما قامت بقتل كبار السن واخراج الاطفال والنساء عنوة واتلاف خلايا الطاقة الشمسية التى تمد منازل القرويين بالكهرباء وناشد معروف الدول الاسلامية والمنظمات الانسانية الى تدخل فورى لتقديم العون الانسانى للمهجرين وكان مرصد الاسلام التابع لدار الافتاء قد اصدر بيانا استنكر فيه عمليات الابادة التى تمارسها قوات الجيش فى ميانمار ضد المسلمين ودعا الرصد الى تقديم كل اشكال الدعم المادي والمعنوي لمسلمي الميانمار والذين يتعرضون لحرب ابادة.