فقر الدم مرض يلاحق الجميع  ..كيف يحدث؟

ان اليحمور اهم عنصر مكوّن لكريات الدم الحمراء التي تندمج مع الاوكسجين في الرئتين ثم تنقله عبر الدورة الدموية الى الانسجة كافة.

يحدث فقر الدم الناتج عن نقص الحديد بما ان الحديد عنصر مكّون اساسي لليحمور اي للخضاب الاحمر في كريات الدم الحمراء يسبب النقص في هذه المادة في الجسم انتاج كمية غير كافية من اليحمور مما يؤدي بالتالي الى حدوث فقر الدم فيحتاج الجسم في كل يوم الى كمية صغيرة الى حدوث فقر الدم يحتاج الجسم في كل يوم الى كمية صغيرة من الحديد لانتاج اليحمور الجديد ولاستبدال اليحمور المفقود في العملية المتواصلة لتحلل كريات الدم الحمراء ويحصل معظم الاشخاص على الحديد من الاحتياطي الموجود من هذه المادة في مخ العظام والكبد والطحال ولكن بعض الاشخاص لاسباب مختلفة مذكوره ادناه لاتختزن اجسامهم كمية كافية من الحديد او اية كمية منه على الاطلاق ولكنهم مع ذلك يظلون اصحاء اذا تمكنوا من موازنة كمية الحديد التي يفقدونها مع كمية الحديد التي تمتصها اجسامهم من الغذاء الذي يتناولونه اما اذا كان ذلك متعذرا فانهم يصابون بفقر الدم ويعتبر اللحم افضل مصدر للحديد نظرا لان الجسم يمتص الحديد الموجود في اللحوم بسهوله اكبر من الحديد الموجود في الخضر والحبوب.

يعود نقص احتياط الحديد في الجسم لاحد الاسباب الرئيسية الثلاثة التالية :-

اولا :- قد لاتكفي كمية الحديد الموجوده في الغذاء للتعويض عن الكمية التي يفقدها الجسم عادة او قد يكون الجسم بحاجة اكبر من الحديد خلال فترة نموه.

ثانيا :- تكفي كمية الحديد الموجوده في الغذاء ولكن الجهاز الهضمي لا يتمكن من امتصاصها والسبب يعود هنا لهذا التقصير هو خسارة قسم من المعدة نتيجة عملية جراحية.

ثالثا:- قد يستنزف احياط الجسم من مادة الحديد من خلال الحاجة الى التعويض عن فقد كمية كبيرة من الدم نتيجة الاصابة بجرح وهذه الحالة يعود احتياط الحديد الى التكون من جديد بعد ان يتم التعويض عن الدم المفقود.

تعب بشكل مفرط- ضعف ودوار- الانفعال بين الحين والاخر-الاظافر هشه-عدم القدرة على التركيز ٦- عدم الرغبة الجنسية- اصفرار بالجلد٧- نزف الامعاء

مايجب عمله في حالة ظهور هذه الاعراض؟

اذا ظهرت عليك اعراض فقر الدم راجع طبيبك دون ابطاء لاتحاول معالجة المشكلة بنفسك بتناول اقراص او حبوب او شراب الحديد من المحتمل ان تعرقل بذلك تشخيص مرض خطير قابل للعلاج سبب حدوث فقر الدم.

العلاجات البديلة تتم بعد تشخيص الحالة المرضية من قبل الطبيب المختص:-

شراب الكرفس المخلوط مع شراب الموز فعال جدا جدا في معالجة فقر الدم الناتج عن الحديد ، شراب الجزر مع شراب البنجر لمدة ثلاث اشهر تناوله صباحا ومساءً.