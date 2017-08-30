 نجمة تركية تنزعج من كاميرا سائحة عربية في مطار اسطنبول

بيروت- الزمان : ‎تعرضت الفنانة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» لموقف محرج مع سائحة عربية، بسبب حبيبها الجديد ، رجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان. ‎توبا كانت في مطار إسطنبول عائدة من عطلة قضتها مع حبيبها خارج تركيا، حيث رصدتهما سائحة عربية وقامت بتصويرهما، الأمر الذي انتبهت له النجمة التركية، ولم تمرر الموقف مرور الكرام. ‎لميس ذهبت للسائحة، وانفعلت عليها، وطلبت منها مسح الصورة قائلة: «ما فعلتيه ليس صحيحاً، رجاء امسح هذه الصورة»، فما كان من السيدة سوى الانصياع لطلب النجمة التركية، وبالفعل قامت بمسح الصورة، في الوقت الذي كاد أوموت أن يتدخل بنفسه. ‎ورغبة منها في إصلاح الموقف قدر الإمكان، أخذت توبا موبايل السيدة العربية، وطلبت من أوموت التقاط صورة تذكارية لها مع السيدة وطفليها.

‎توبا بويوكستوت ظهرت حديثاً لأول مرة مع أوموت أفيرجان، بالرغم من حرصهما على عدم الظهور علناً، إلا أن عدسات الباباراتزي نجحت في رصد العشاق خلال مغادرتهما أحد المقاهي بمنقطة نيشان تاشي.

‎يُذكر أن بويوكستون حصلت على طلاقها رسمياً من الفنان التركي أنور صايلاك بجلسة قضائية واحدة يوم 5 يونيو الماضي، وذلك بعد زواج دام 6 سنوات، وأثمر عن طفلتين توأم هما «مايا وتوبراك» وبعد طلاقها بأيام، تم الكشف عن علاقتها العاطفية الجديدة بأوموت أفيرجان.