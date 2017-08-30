الحج بالأرقام

مكة المكرمة-(أ ف ب) – في ما يلي بعض الارقام المرتبطة بالحج الذي ينطلق الاربعاء ويستمر حتى الاثنين في منطقة مكة المكرمة في السعودية:

– يشارك أكثر من مليوني حاج في مناسك هذا العام، بحسب الاحصائيات الرسمية، مقارنة بمليون و86 ألفا العام الماضي و24 الفا فقط في العام 1941.

– هناك ما يقارب من 221 ألف اندونيسي في مكة حاليا، وهو العدد الأكبر على الإطلاق من الحجاج القادمين من دولة أجنبية واحدة، بحسب ما أفاد مسؤول اندونيسي لصحيفة «سعودي غازيت».

– تم نشر أكثر من مئة ألف عنصر أمن للحفاظ على سلامة الحجاج، وفقا لوزارة الداخلية السعودية.

– يساهم نحو 17 ألفا من موظفي الدفاع المدني، مدعومين بثلاثة آلاف مركبة، في عملية حفظ الأمن.

– ثُبِّتت آلاف كاميرات المراقبة في الطرق التي سيسلكها الحجاج، بحسب متحدث باسم الدفاع المدني.

– تم تجهيز عشرات الآلاف من الخيم المكيفة في منى، بين جبل عرفات ومكة، لتأمين مقار إقامة للحجاج.

– يعمل 2468 من موظفي الهلال الأحمر السعودي و500 متطوع مع 326 سيارة إسعاف وثماني مروحيات.

– تم توظيف أكثر من 700 طباخ سعودي لإطعام الحجاج، بحسب صحيفة «عرب نيوز».

– تأمل السعودية استقبال 30 مليون حاج ومعتمر كل عام بحلول العام 2030، بحسب صحيفة «سعودي غازيت»، مقارنة بثمانية ملايين يأتون حاليا.

– العام الماضي، تم ذبح 712 ألف رأس غنم كأضاحي خلال موسم الحج،