المالكي يحذّر من تصعيد يفضي للتقاتل والبارزاني يعلن الإستعداد لدفع ضريبة الإستقلال

نواب : حراك لإصدار قرار يرفض شمول كركوك بالإستفتاء وسحب الثقة عن المحافظ

بغداد- عبد اللطيف الموسوي

أفادت مصادر نيابية بوجود حراك داخل مجلس النواب لإصدار قرار يقضي برفض شمول كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها باستفتاء اقليم كردستان الذي يعتزم الاقليم اجراءه في الخامس والعشرين من ايلول المقبل مع إعطاء اولوية لهذا الملف في جلساته المقبلة، مؤكدة جمع تواقيع اكثر من 145 نائباً لسحب الثقة عن محافظ كركوك نجم الدين كريم. وقال النائب عن التحالف الوطني هلال السهلاني في بيان أن (هناك حراكا نيابيا واتصالات حثيثة بين النواب من ممثلي مختلف الكتل، لغرض المضي بجمع تواقيع وتقديم طلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب لاستصدار صيغة قرار برلماني ملزم للحكومة برفض اجراء الاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها الاخرى ، وعدم التعاطي تنفيذيا وتشريعيا مع اية تبعات بخلاف ذلك)، مضيفًا أن (مناقشة قرار مجلس كركوك باشراك المحافظة في استفتاء كردستان ستكون من اولويات جدول اعمال الجلسات المقبلة بعد عطلة عيد الاضحى).وأوضح أن (قرار اشراك كركوك في استفتاء الانفصال مخالفة قانونية ودستورية واضحة للمادتين 1 و143 من الدستور، والمادة 23 من قانون المحافظات رقم 36 لسنة 2008 مشيراً الى أن (تلك المواد الدستورية تمنع مجالس المحافظات وحكوماتها المحليـة من اتخاذ اية قرارات تتعلق بصميم السلطات الاتحادية للدولة العراقية، وبالتالي لايحق لمجلس المحافظة اتخاذ قرارات خارج اطار اختصاصه قانونا).وخلص البيان الى القول بـ(عدم وجود اي مسوغ دستوري وقانوني لاجراء الاستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى، عدا التصعيد غير المبرر والضغط على الحكومة المركزية من قبل الاقليم)، محذرا (من تداعيات قرار اشراك محافظة كركوك باستفتاء الانفصال). الى ذلك، كشف النائب عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر عن جمع تواقيع اكثر من 145 نائباً لسحب الثقة عن محافظ كركوك.وطالب جعفر رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ(الموافقة على اللائحة التي أرسلها مجلس النواب التي تبين المخالفات الدستورية و القانونية والإدارية وملفات فساد وصلت الى 63 ملفاً ارسلت مفوضية النزاهة)، على حد قوله. بدوره، حذر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي من ان قرار استفتاء كردستان وشمول كركوك به سيجهض جميع آمال حل الازمة مع الاقليم.ونقل بيان لمكتب المالكي عنه قوله معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام بشأن موقفه من القضية ان ( قرار الاستفتاء في كردستان وشمول محافظة كركوك فيه سيجهض جميع الامال المعقودة بشأن ايجاد حل ينهي الأزمة مع الإقليم )، مؤكداً ان (هذه الخطوة تعد تصعيدية ومقدمات لمزيد من التحديات والخلافات وربما القتال بين مكونات المناطق التي يدّعى النزاع عليها) .ودعا المالكي (الجميع من العقلاء في كردستان وعموم العراق ومجلس النواب والحكومة الى اتخاذ تدابير عاجلة لتلافي هذا التطور الخطير لحماية وحدة وسلامة مصالح جميع العراقيين وسيادة بلدهم). من جهته، صعّد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني من لهجته امس مؤكداً ان شعب كردستان مستعد للموت من اجل الدفاع عن كركوك.وقال في تصريح ان (اقليم كردستان مستعد للتفاوض مع بغداد حتى بعد الاستفتاء على موضوع الحدود بما فيها كركوك)، مشددًا على القول ان (كركوك مدينة كردستانية وهويتها هوية كردستانية).واضاف (اننا مستعدون أن نجعل من كركوك نموذجاً يحتذى به في التعايش القومي والديني والمذهبي)، محذرا من ان (أي قوة تفكر في أن تسترد كركوك بالقوة سيواجهها كل شعب كردستان المستعد للموت إلى آخر شخص للدفاع عنها). ورأى ان(مدة حكم نوري المالكي في بغداد عمّقت رغبة أهل الإقليم في الطلاق والاستقلال)، متهماً اياه بأنه (نفذ في حق الإقليم جريمة تفوق ما فعله صدام حسين في عملية الأنفال التي أدت إلى مقتل أكثر من 180 ألف كردي). وعن طبيعة البديل الممكن للاستفتاء قال (هو مجرد رأي ولست أنا من يقرر، فهناك مجلس أعلى للاستفتاء يتمثّل بالقيادة السياسية في كردستان وهي التي تقرر بالإجماع وليس قرار شخص واحد)، موضحًا (لكن إذا كان هناك، كما نسمع من كثير من الأطراف، أن التوقيت غير مناسب، وتأجيله لمدة ستة أشهر أو سنة، فهل هناك استعداد للتوقيع على وثيقة أنه في 25 أيلول 2018 مثلاً، سيُعترف بنتائج الاستفتاء وتُقبل النتائج، اذا كانت لمصلحة الاستقلال؟)، مؤكداً انه ( ربما يمكن درس مثل هذا البديل إذا كان مطروحاً). واضاف (إذا قرر الشعب رفض الاستقلال فاحترم إرادة شعبي وأتفرغ لحياتي الخاصة، واستقيل من دون شك). كما رأى البارزاني ان مجازفة الإستفتاء أكثر سلامة من الإنتظار.وقال خلال لقاء مع تدريسيين في جامعات أربيل إن (مجازفة الإستفتاء هي أكثر سلامة من الإنتظار، وعلينا الإستعداد لدفع أية ضريبة من أجل الإستقلال).واوضح أنه (بعد إجراء الاستفتاء ستبحث القيادة السياسية الكردستانية مع بغداد بشأن مسائل المتعلقة الأرض والنفط والسماء).