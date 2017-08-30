(الزمان) تهنئ وتحتجب

الحكومة تحدد عطلة عيد الأضحى بدءاً من غد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تتقدم (الزمان) بالتهاني والتبريكات الى العراقيين جميعا والمسلمين في اصقاع العالم بحلول عيد الاضحى المبارك سائلة الله العلي القدير ان يجعله منطلقا للتآخي والسلام واشاعة المحبة ودحر الارهاب واعادة اعمار المدن المحررة. وبهذه المناسبة تحتجب الجريدة بدءا من يوم غد الجمعة على ان تعاود الصدور يوم الاربعاء المقبل.

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد حددت عطلة عيد الاضحى المبارك بدءا من يوم غد الجمعة الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل. وقال بيان امس ان (الامانة العامة للمجلس حددت موعدا لبدء عطلة العيد من يوم غد الى الثلاثاء المصادف 5 ايلول المقبل).

واعلنت محافظة كركوك عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لمدة ستة ايام ابتداء من اليوم الخميس بمناسبة العيد.وقال بيان امس إنه (تقرر ابتداء من اليوم عطلة رسمية في المؤسسات الحكومية عدا امتحانات الصفوف المنتهية في تربية المحافظة بمناسبة العيد). وأكدت وزارة التربية استمرار الامتحانات العامة للدور الثاني للمرحلتين المتوسطة والإعدادية اليوم وحسب الجداول المثبتة لدى الطلبة. وقال بيان امس ان (الوزارة ملتزمة بالتوقيتات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمنع حدوث ارباك في القبولات فضلا عن عدم وقوع الطلبة في تلك الشائعات)، مشيرا الى (استمرار الامتحانات العامة الدور الثاني للمرحلتين المتوسطة والإعدادية اليوم وحسب الجداول المثبتة لدى الطلبة). وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قد دعا الامانة الى اعلان موعد بدء العطلة لافساح المجال امام المواطنين لتخطيط اوضاعهم خلال العيد.

وقال البياتي في تصريح امس ان (اعلان العطل الرسمية من قبل امانة مجلس الوزراء يكون في بيان رسمي نتيجة لتعطل قانون العطل الرسمية منذ دورتين نيابية بسبب الخلافات على بعض المناسبات فيه)، مبينا ان (العطل في دول العالم تبدأ تلقائيا دون الحاجة الى اعلان رسمي بسبب وجود قانون نافذ يحدد ايام العطل ، لكن بالعراق تلجأ الحكومة الى الامانة العامة لتحديد مواعيد بدء العطل ونهاياتها بسبب عدم تشريع القانون)، واضاف انه (من المفترض اعلان الموعد باسرع وقت لافساح المجال امام المواطنين لتخطيط اوضاعهم لكيفية قضاء ايام العيد)، لافتا الى ان (تاخير الاعلان سيربك برامج المواطنين). وكانت حكومة إقليم كردستان قد اعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية لمدة ستة أيام بمناسبة العيد والتي تبدأ اليوم وتستمر الى غاية الثلاثاء المقبل على ان يكون السادس من ايلول اول ايام الدوام في الدوائر والمؤسسات في الاقليم. كما تجري محافظة السليمانية استعدادات لاستقبال السائحين خلال ايام العيد من خلال تشكيل لجان صحية وفرق تفتيش لمراقبة الاطعمة في المطاعم وكذلك تأمين الساحات والمتنزهات طوال ايام العطلة. الى ذلك اعدت محافظة ذي قار خطة امنية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مؤكدة ان 15 الف عنصر امني يشاركون في تنفيذ الخطة لتامين الحماية في الاماكن الحيوية والحدائق ومدن الالعاب والمزارات الدينية التي يرتادها المحتفلين بالعيد. وقال المحافظ يحيى الناصري الذي يشغل ايضا منصب رئيس اللجنة الامنية العليا في المحافظة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (اللجنة الامنية اعدت خطة امنية واسعة واتخذت الاجراءات المطلوبة لتامين الحماية الكاملة للاماكن الحيوية والحدائق ومدن الالعاب والمزارات الدينية التي يرتادها المحتفلين بالعيــــد ).