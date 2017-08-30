عاهل الأردن يأمل توسيع وقف النار ليشمل مناطق أخرى بسوريا

{ اوتاوا – أ ف ب – عبر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في كندا عن آماله في أن يتسع وقف إطلاق النار السائد في جنوب سوريا ليشمل أجزاء أخرى في البلاد ما يؤدي بالنهاية لاتفاق سلام.

وصمد وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأردن وروسيا والولايات المتحدة في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء منذ دخوله حيز التنفيذ في 9 تموز الفائت.

وقال الملك عبد الله في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء في سوريا، نأمل أن يتم تطبيق تجربة وقف إطلاق النار بجنوب غرب البلاد في مناطق أخرى، تمهيداً لحل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية ويحقن دماء السوريين”.

في نهاية زيارة الملك التي استمرت يومين، اعلن ترودو تخصيص 45,3 مليون دولار كندي (نحو 36,2 مليون دولار) لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، إلى جانب التنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة في المملكة.