وزير النفط يوجّه بتجهيز عوائل الشهداء من الحجاج عربات نقل

رئيسا الوقفين السني والشيعي يدعوان إلى وحدة الكلمة وخدمة الشعب

بغداد – شيماء عادل

مكة المكرمة – الزمان

وجه وزير النفط جبار علي اللعيبي بتجهيز مؤسسة الشهداء فورا بـ 150 عربة متحركة لنقل كبارالسن وذوي الاحتياجات الخاصة من عوائل الشهداء والحشد الشعبي وضحايا الارهاب الذين يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة . وقال اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الدماء التي قدمها الشهداء في الذود عن الاراضي العراقية ووقوفهم بوجة العصابات الارهابية تحتم علينا ضرورة مد يد العون لعوائلهم وتقديم الدعم اللوجستي والمادي لهم تثمينا لتلك الدماء الزكية التي قدمها هؤلاء الابطال)، واضاف ان (الوزارة علمت بحاجة تلك العوائل للعربات المتحركة لاداء مناسك الحج لذلك تم التوجيه بتجهيزها على الفور), واوضح البيان ان (رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة عبد الامير ثمنت موقف اللعيبي بإستجابته السريعة وتلبية احتياجات تلك العوائل من اجل مساعدتهم في اتمام مناسك الحج وموقف الوزارة المشرف والدعم المستمر لعوائل الشهداء وتأمين الاحتياجات اللازمة للمؤسسة ولتلك العوائل), واشار البيان الى ان (الوزارة ومن خلال لجنة دعم الحشد الشعبي قامت بتكريم اكثر من 3500 من عوائل الشهداء وتوفير العربات المتحركة للجرحى من مقاتلي الحشد، كما نظمت العشرات من الفعاليات والاسواق الخيرية الداعمة لعوائل الشهداء للتخفيف من معاناتهم لتوفير الاحتياجات اللازمة لهم).

وفي مكة المكرمة بحث رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف هميم مع رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي ، والوفد المرافق له خلال لقائهما في الديار المقدسة ،تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ، وإقامة مشاريع مشتركة مستقبلا خدمة للمصلحة العامة . وقال هميم في بيان للوقف تلقته (الزمان ) أمس ( لقد ضربتنا فتنة عمياء استهدفتنا مجتمعا ودولة وان العراقيين اثبتوا تعاونهم وتكاتفهم في دحرهم للارهاب ومقارعتهم له من جميع الطوائف )، مثمنا ( جهود ودور ديوان الوقف الشيعي في العمل على وحدة الشعب ونشر مبادئ الاخوة والمحبة). من جهته شكر الموسوي، هميم، على حسن الاستقبال والضيافة ، مشيدا بدوره في الجوانب الانسانية ، وتعزيز المصالحة الوطنية بين ابناء الشعب .وتابع البيان ان هميم اكد ايضا مع بعثة الشيخ اسحاق الفياض خلال لقاء مشترك ان العراقيين موحدون ومتكاتفون وافشلوا المخططات التي تروم تفتيت وحدتهم ، مستذكرين انتصارات القوات الامنية التي حققتها في الموصل وتلعفر وجميع القواطع العسكرية ، داعين الله عز وجل ان يرحم الشهداء ويشفي الجرحى )،