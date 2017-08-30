كربلاء والأنبار ترفضان إرسال عناصر داعش إلى الحدود والتحالف يقصف القافلة

الجبوري يوعز للأمن النيابية بالتحقيق بعد أنباء عن وصول المبعدين راوة

بغداد – محمد الصالحي

إستهدف التحالف الدولي لمكافحة داعش الرتل القادم من لبنان إلى الحدود العراقية وهو ينقل عناصر داعش، فيما وجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاربعاء، لجنة الأمن والدفاع النيابية بالتحرك السريع وتقديم تقرير مفصل يوضح تداعيات الاتفاق المبرم بين لبنان وداعش بشان ارسال عناصر التنظيم الى الحدود العراقية.

وقال مصدر أمس إن (طائرات التحالف الدولي قصفت جسراً يربط الطريق الدولي لمنع وصول الرتل القادم من جبال عرسال من لبنان بإتجاه الحدود العراقية)، فيما أكد المصدر إنقطاع الطريق بشكل تام أمام مرور القافلة. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار طه عبد الغني لـ(الزمان) امس ان (القوات الأمنية المشتركة كثفت من وجودها العسكري واستعداداتها لانطلاق معارك تحرير المناطق الغربية من المحافظة عنه والقائم). واضاف أن (تحديد موعد انطلاق العمليات لم يعلن لغاية الان وسيحدده القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في حال جهوزية الخطط من قبل العمليات المشتركة). وتابع ان (وصول عناصر إضافية من تنظيم داعش على الحدود الغربية يعد خطرا على امن المحافظة). محذرا من (تزايد الاعتداءات الإرهابية على المنافذ الحدودية خلال الايام المقبلة). فيما قال بيان لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري تلقته (الزمان) أمس خلال لقائه جمعاً من عوائل المقاتلين وذوي الشهداء وتلقته (الزمان) امس (نرفض اي اتفاق من شأنه أن يعيد تنظيم داعش الى العراق أو يقربه من حدوده).

مربع أول

محذرا من (العودة الى المربع الأول والتنكر لدماء الشهداء). واضاف ان (العراقيين قدموا خيرة ابنائهم وبذلوا الغالي والنفيس من اجل القضاء على هذا التنظيم الإرهابي وهم الان يقفون على اعتاب مرحلة مهمة لتطهير البلد من مخلفاته). مشيرا الى أن (العراق لن يدفع ضريبة اتفاقات او توافقات تمس أمنه واستقراره).ودعا الجبوري (الحكومة الاتحادية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من اجل مواجهة تداعيات هذا الاتفاق). كما وجه (لجنة الأمن والدفاع بالتحرك السريع لتقصي الحقائق وتقديم تقرير مفصل يوضح لمجلس النواب تداعيات الاتفاق المبرم بين حزب الله اللبناني وتنظيم داعش الإرهابي وانعكاساته على أمن واستقرار البلد).فيما قال النائب عن تحالف القوى الوطنية احمد المساري، في بيان امس ان (عملية نقل داعش الارهابية بالاتفاق بين النظام السوري وحزب الله من جهة مع عصابات داعش ونقلهم الى الحدود العراقية وبشكل علني وامام انظار العالم دون خوف او اعطاء اعتبار للعراق يمثل عدوانا سافرا ومؤامرة على العراق من اجل الحاق الاذى به). وأضاف أن (الحكومة مطالبة باتخاذ موقف حازم اتجاه الاطراف التي قامت بالفعل المشين لما له من تداعيات خطيرة على الامن العراقي وما يمكن ان يسببه بنزف دماء طاهرة وغالية من قواتنا المسلحة والمواطنين العراقيين). داعيا الحكومة الى (تقديم شكوى للامم المتحدة بصورة عاجلة والتنسيق الفاعل مع التحالف الدولي بهذا الصدد من اجل ايجاد معالجات استباقية لتلك العصابات الارهابية).وتابع أن (موقف الحكومة ليس بالمستوى المطلوب). مشيرا الى ان (ذلك يتطلب منها عدم اعطاء اعتبار سياسي لهذا الامر على حساب دماء وامن العراقيين والتحرك العاجل على المجتمع الدولي كون العراق يقاتل الارهاب نيابة عن العالم وقدم الشهداء والجرحى لتحرير ارضه من دنس الارهاب). ومن جانبه قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي في بيان امس ان (هناك معلومات تشير لوصول بعض زمر داعش وعوائلهم التي تم ترحيلها من الحدود اللبنانية السورية الى منطقة راوة في الانبار). مبينا أن (الطريق في المناطق الممتدة بين البو كمال بالأراضي السورية، وصولا الى منطقة الصكرة جنوب غرب قضاء حديثة مفتوح وغير مسيطر عليه).وأوضح أنه (من خلال الاتصالات مع بعض العوائل في مناطق راوة وصلتنا معلومات بدخول بعض تلك العوائل الى منطقة راوة). مشيرا الى أن (حركة زمر داعش ما بين تلك المناطق هو امر وارد ولا توجد فيه اي معوقات لهم). واضاف (لا توجد اي مبررات لبقاء عناصر داعش وعوائلهم الذين تم نقلهم ضمن الاتفاق الى منطقة البو كمال، في تلك المنطقة). مشيرا الى أن (انتقالهم الى داخل المناطق العراقية هو امر متوقع).

زمر إرهابية

واكد ان (ارسال تلك الزمر الارهابية والقاتلة والمجرمة لتلك المناطق الحدودية ضمن الاتفاق المبرم خارجيا، كان خطأ فادحا)وتابع (كنا نتمنى من الحكومة وفي وقت سابق حسم معارك تحرير تلك المناطق بوقت مبكر والتي نعتقد انها لو حسمت بوقتها فلن تطول لاكثر من اسبوع بعد انهيار صفوف داعش وفقدانهم الرغبة بالقتال نتيجة للخسائر التي تعرضوا لها في مناطق اخرى) وانسحب مسلحو تنظيم داعش من الحدود اللبنانية السورية باتجاه مدينة البو كمال السورية في ريف دير الزور على الحدود العراقية، عبر اتفاق بين حزب الله اللبناني وحكومة الرئيس السوري بشار الاسد.وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، رفضه نقل أعداد كبيرة من عناصر داعش إلى مناطق تقع على الحدود العراقية السورية، داعياً الحكومة السورية إلى فتح تحقيق بشأن ذلك.وقال بيان لمجلس محافظة كربلاء امس انه (يستغرب من الاجراءات التي حصلت مؤخرا بنقل الارهابيين الدواعش من الحدود اللبنانية السورية ونقلهم الى الحدود) مشيرا الى ان (هذا الاجراء غير مقبول وغير مبرر وخطير). واضاف ان (هذا الاجراء يهدد الامن العراقي بشكل عام وامن محافظة كربلاء المقدسة بشكل خاص لمحاذاتها محافظة الانبار المحاذية للحدود السورية). مبينا ان (العراقيين لطالما خاصوا الحروب بوجه الارهاب نيابة عن العالم وعن دول المنطقة وخصوصا سوريا ولبنان).ودعا المجلس (الحكومة العراقية التي نجحت بكبح جماح الارهاب وتطهير المدن العراقية من رجسه الى ان تتخذ الاجراءات الكفيلة لمعالجة هذه الحالة عسكريا وسياسيا). الى ذلك قررت واشنطن وبغداد، منع مسؤول مالي بارز بالتنظيم من التعامل مع نظاميهما الماليين ووضعه على القائمة السوداء، حسبما أفادت وزارة الخزانة الأميركية.وعرّفت الخزانة سليم مصطفى محمود المنصور، مسؤول مالي بتنظيم داعش باعتباره إرهابيا عالميا في خطوة يتم بموجبها تجميد أي أملاك له في الولايات المتحدة وتمنع الأميركيين من التعامل معه.وأضاف أن (الحكومة العراقية منعت أيضا المنصور من التعامل مع نظامها المالي وأمرت بتجميد أي أصول له تخضع لاختصاصها). وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المسؤول عن فرض العقوبات بالوزارة جون إي سميث إن (الخزانة تواصل العمل بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية على تفكيك الشبكات المالية للتنظيم سواء داخل الأراضي التي يسيطر عليها أو خارجها). وأفاد أن (المنصور ساعد، في عام 2014، في تحويل مئات الألوف من الدنانير العراقية إلى التنظيم في الموصل وساعد بعد ذلك في غسل أموال وتحويل أموال للتنظيم وباع نفط استخرجه التنظيم من العراق وسوريا).