أربيل تنفي تسمية جهاز فني لفريقها الكروي

بغداد-الزمان

نفى نادي لجنة أربيل الرياضي، امس الاربعاء، تسمة جهاز فني لفريقه الأول بكرة القدم.

وقال المنسق الاعلامي للنادي ريين رمزي انه “لا صحة للانباء التي أشارت الى تسمية ناظم شاكر مدربا لفريق أربيل وأحمد صلاح مساعداً له”، مبينا ان “الاقوال عارية عن الصحة، والادارة لم تعين أي مدرب حتى الان”.

يشار الى ان فريق أربيل انسحب من منافسات الدوري الممتاز للموسم الماضي، لكن الانباء غامضة الى الان فيما يخص اعادته الى الدوري الممتاز أو انزاله الى دوري الدرجة الاولى.

من جهة اخرى أكمل نادي النفط، تعاقده مع المدافع بيار عبد الرحمن، من فريق دهوك، لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل .

وقال مدرب فريق النفط، حسن أحمد، في تصريح صحفي، إن ” الإدارة نجحت في إبرام صفقة جديدة تم من خلالها استقطاب المدافع بيار عبد الرحمن، ليكمل عقد الفريق للموسم المقبل، لافتا إلى أن التعاقدات تمت وفق ما توفر من الأموال، ولتعويض اللاعبين الذين غادروا الفريق.

واشار إلى أن ” الفريق سيبدأ تدريباته استـــــــــــعدادا للموسم المقبل منتصف شهر سبتمبر، على أن يكون هناك معسكر تدريبي للفريق، ومن المتوقع أن يكون في مدينة أنطاليا في شهر تشرين الاول أكتوبر المقبل .

وأوضح أن ” وضــــــــــع الفريق اختــــــــلف كثيرا بمغادرة أعمدته صوب الأندية الأخرى، مثل أيمن حسين وعمار كاظم وحسام كاظم ، لافتا إلى أنه سعى لإجراء تعاقدات للتعويض مع أنها ليست بحجم طموحاته”.

يشار إلى أن فريق النفط أحرز مركز الوصيف في الموسم الماضي، تحت إشراف المدرب حسن أحمد، الذي سيقود الفريق للموسم الثالث على التوالي.