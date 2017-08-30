أبو ريدة: الفراعنة أمام فرصة رائعة لدخول التاريخ

الخماسي العربي يخوض مواجهات حاسمة بتصفيات أفريقيا للمونديال

{ مدن – وكالات: تعود عجلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، للدوران مرة أخرى بعد توقف دام 9 أشهر؛ حيث تُجرى الجولتين الثالثة والرابعة، بدءًا من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل. وتتطلع المنتخبات العربية الخمسة المشاركة في التصفيات للمضي قدمًا في مجموعاتها، واستئناف تنافسها على البطاقات الخمس المخصصة للقارة السمراء، المؤهلة للمونديال. وانتعشت آمال منتخبي مصر، وتونس في الصعود عقب انطلاقتهما المثالية بفوزهما بأول جولتين، بينما ظلت منتخبات الجزائر، وليبيا، والمغرب، تُصارع من أجل تأمين موقفها، عقب تعثرها في أول الجولتين الأولين.

تونس وليبيا

يخوض المنتخب التونسي، مواجهتين حاسمتين مع الكونغو الديمقراطية بالمجموعة الأولى، حيث يلتقيان أولاً بتونس غدٍ الجمعة، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما في كينشاسا، يوم الثلاثاء المقبل. ويبدو صراع التأهل للمونديال مقصورًا على المنتخبين، حيث تتصدر الكونغو الديمقراطية، الترتيب بـ6 نقاط، بفارق الأهداف على تونس. ويقبع منتخبا غينيا، وليبيا، اللذان سيلتقيان بكوناكري، ثم بالمنستير في تونس، الإثنين المقبل، في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد. ويعول نبيل معلول مدرب تونس على مجموعة من اللاعبين المحليين بالإضافة لعدد ليس بالكثير من المحترفين بالخارج. من جانبه، يبحث منتخب ليبيا عن انتصاره الأول في المجموعة، عندما يلاقي نظيره الغيني، عقب خسارته أمام تونس، والكونغو الديمقراطية في المباراتين الماضيتين.

ليبيا

ويهدف منتخب ليبيا للتمسك بآماله الضئيلة نحو التأهل رغم صعوبة مهمته، في حصد نقاط مباراتيه أمام غينيا.

الجزائر تبحث عن استعادة الاتزان

ويسعى منتخب الجزائر لاستعادة اتزانه مرة أخرى، عندما يحل ضيفًا على زامبيا يوم بعد غدا السبت قبل أن يلتقيا مجددًا بالجزائر، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المجموعة الثانية. ويتذيل منتخب الجزائر، مجموعته بنقطة واحدة من التعادل مع الكاميرون على ملعبه (1-1)، والخسارة أمام نيجيريا (1-3). ويعاني منتخب الجزائر من النتائج المهتزة في المدة الأخيرة، حيث عجز عن تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الرسمية الخمس الأخيرة. ويتسلح منتخب الجزائر بكتيبة هائلة من المحترفين بالخارج، حيث تضم قائمته لمباراتي زامبيا 20 لاعبًا ينشطون بالدوريات الأوربية، مقابل 3 لاعبين محليين فقط.

المغرب يبحث عن طوق النجاة

ويلتقي منتخب المغرب مع مالي غدٍ بالعاصمة الرباط، ثم يوم الثلاثاء المقبل في باماكو، بالمجموعة الثالثة، التي تشهد أيضًا مواجهتين بين منتخبي كوت ديفوار والجابون. ولا بديل أمام المغرب سوى حصد نقاط مباراتيه أمام مالي، إذا أراد الحفاظ على آماله في التأهل؛ حيث يتقاسم المركز الثاني في الترتيب مع الجابون بنقطتين لكل منهما. وتضم قائمة منتخب المغرب التي أعلنها الفرنسي هيرفي رينارد مجموعة كبيرة من النجوم المحترفين بأوربا، في حين تم الاكتفاء بـ3 لاعبين فقط من الدوري المغربي.

مصر.. وخطوة أخرى نحو الحلم

وفي المجموعة الخامسة، يطمح منتخب مصر في التقدم خطوة أخرى نحو تحقيق حلمه بالصعود للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عندما يلتقي مع أوغندا بالعاصمة الأوغندية كمبالا، ثم يوم الثلاثاء المقبل بالإسكندرية. ويتربع منتخب مصر على الصدارة بـ6 نقاط، بفارق نقطتين، أمام أوغندا، بينما تحتل غانا المركز الثالث بنقطة واحدة، قبل لقائيها مع الكونغو (متذيلة الترتيب) بعد غدٍ في كوماسي بغانا، ثم يوم الثلاثاء المقبل في برازافيل. ويرغب منتخب مصر، في مواصلة نتائجه اللافتة مع مدربه هيكتور كوبر، الذي قاد الفريق للحصول على المركز الثاني ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة، في المشاركة الأولى بالمسابقة القارية بعد غياب دام 7 أعوام. واستهل المنتخب الملقب بـ(الفراعنة) مشواره بالمجموعة بالفوز (2-1) على الكونغو، قبل أن يتغلب (2-0) على ضيفه منتخب غانا بالجولة الثانية. ويأمل منتخب مصر في الفوز بمباراتيه على أوغندا، حتى يسهل من مهمته في بقية مسيرته بالمجموعة، وكي يتجنب الحسابات المعقدة التي قد يقع فيها حال تعثره بأحد اللقاءين.

أبو ريدة: فرصة رائعة

وسيقطع منتخب مصر خطوة كبيرة، نحو العودة إلى نهائيات كأس العالم، بعد غياب طويل، إذا حقق فوزين متتاليين على أوغندا اليوم الخميس، ويوم الثلاثاء المقبل. ولم تتأهل مصر إلى كأس العالم منذ عام 1990، عندما شاركت تحت قيادة مدربها الشهير الراحل محمود الجوهري. وتلعب مصر في ضيافة أوغندا في الجولة الثالثة من التصفيات، ثم تستضيف المنتخب ذاته في ملعب الجيش ببرج العرب بعد خمسة أيام. وحصدت مصر، 6 نقاط من أول جولتين بالفوز 2-1 على الكونجو، و2-0 على غانا، وإذا فازت مرتين متتاليتين سيكون بوسعها ضمان التأهل بعد ذلك، إذا خرجت بالانتصار على أرضها أمام الكونجو، أو ربما حتى قبل ذلك إذا ساعدتها باقي النتائج. وقال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري المجموعة الحالية من اللاعبين أمامها فرصة رائعة لدخول التاريخ إذا ما نجحت في إسعاد 100 مليون مصري بالتأهل لكأس العالم، بعد عدة محاولات لم يكتب لمنتخبنا فيها النجاح على مدار 27 عاما. وأضاف أمامنا أصعب مباراتين في أقل من 7 أيام، لكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين وفي مدربهم هيكتور كوبر، نسعى للفوز على أوغندا ذهابا وإيابا. فيما أوضح أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى مصر لقد كانت آخر كلمات كوبر للاعبين قبل استقلال الطائرة الخاصة إلى أوغندا، أنه بإمكانكم أن تكتبوا تاريخا رائعا بأقدامكم. وربما تكون المفاضلة تتعلق باختيار الحارس الأساسي بين المخضرم عصام الحضري، الذي انتقل إلى التعاون السعودي وشريف إكرامي حارس الأهلي. لكن من المنتظر أن يلعب أحمد حجازي، المنضم لوست بروميتش ألبيون، ورامي ربيعة في قلبي الدفاع، إلى جوار الظهيرين أحمد فتحي ومحمد عبد الشافي. وسيقود محمد النني لاعب أرسنال خط الوسط، مع طارق حامد إلى جانب عبد الله السعيد والجناحين محمد صلاح، المتألق مع ليفربول، ومحمود حسن تريزيجيه، بينما ستكون مسؤولية خط الهجوم على عمرو جمال المنتقل حديثا إلى جنوب أفريقيا أو محمود عبد المنعم (كهربا). ويملك كوبر، مجموعة من البدلاء مثل رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي، وصالح جمعة صانع ألعاب الأهلي الذي ظهر بشكل رائع في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، وقد ينال فرصة أمام أوغندا.