الكتالوني يقترب من التفريط بموهبة صاعدة

{ مدريد – وكالات: دخل نادي هيلاس فيرونا الإيطالي في مفاوضات، مع نادي برشلونة، من أجل التوقيع مع أحد نجومه الصاعدين، خلال مدة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن مهاجم برشلونة ب، الكوري لي سيونج وو، ذو الـ19 عاما، لا يدخل ضمن دائرة اهتمامات مدرب الفريق جيرارد لوبيز للموسم الجديد، وصدر قرار بالسماح له بالبحث عن ناد آخر. ويضم الفريق لاعبين من جنسيات أخري غير إسبانية، هما البرازيلي فيتينيو و الهندوراسي شوكو لوزانو، ولا يسمح بتسجيل أكثر من هذا العدد، لذا سيضطر الشاب الكوري للبحث عن فريق آخر. ولم يتبق في عقد لي سوي موسم واحد، ولا يريد النادي الكتالوني أن يتركه بالمجان، لهذا بدأوا في التفاوض حول القيمة المالية مع هيلاس فيرونا، لبيع اللاعب الذي يعتبر نجما في بلاده. وبالإضافة لهيلاس فيرونا، يمتلك برشلونة عروضا من بلجيكا وهولندا. وأشارت الصحيفة إلى أن خيار بيع اللاعب، قد يكون من أجل التطور و المشاركة في المباريات من ثم العودة مرة أخري للبلوجرانا، ولكن حتى الآن لا يوجد حديث حول ذلك.