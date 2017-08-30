مدافع منتخبنا السابق كاظم مطشر في حوار صريح مع (الزمان): الإتحاد لا يفكر في إناطتي أية مهمة تدريبية لأني لا أنتمي لحزب

لاعب برز في العصر الذهبي للكرة العراقية لعب لنادي الطلبة ولنادي الرشيد تألق في صفوف المنتخب ولقب بالفدائي . حاز على اعجاب كبار المدربين محليين واجانب ساهم بحصول العراق على خليجي 7 وكذلك بصعود المنتخب الاولمبي الى نهائيات دورة لوس انجلوس الاولمبية وساهم مع ابطال المنتخب المتاهل الى نهائيات كاس العالم 1986 في المكسيك ولكنه استبعد وحرم من المشاركة بالنهائيات بقرارات مزاجية في حينها . ضيف الزمان الكابتن كاظم مطشر فاهلا وسهلا به

{ أين الان كاظم مطشر وهل تُمارس التدريب

– حاليا مقيم في فنلندا مع العائلة والحمدلله ومدرب عام في نادي اف سي أنتر – توركو .. لفئة الشباب وللموسم الرابع والحمدلله .

{ هل فاتحت الاتحاد العراقي او هو اتصل بك للعمل كمدرب مع المنتخبات الوطنية؟

– للأسف لم يكن هناك اي نوع من التواصل بيني وبين اتحاد الكرة ، وحتى اكون اكثر صراحة معك أنا لم أنتم الى اي حزب من الاحزاب ولذلك شخص مثل كاظم مطشر لا يخدمهم في اسلوب عملهم . .

{ كيف ترى سياسة الاتحاد وعملهم خلال هذه الفترة ؟

– سياسة اتحاد الكرة لا تسر عدوا ولا صديقا تخبط وعشوائية وفردية في اتخاذ القرارات وكذلك سياسة اتحاد الكرة مبنية على ردود الافعال وهذا الاسلوب لايخدم اللعبة ولا يطورها .

{ برأيك ما هي أسباب تدهور الكرة العراقية؟

– هناك اسباب كثيرة ادت الى تدهور الكرة العراقية وللاسف نحن لا نستفيد من الانجاز الاخير عام 2007 عندما حصلنا على بطولة اسيا وكان من الممكن ان نستغل هذا الحدث المهم والكبير لاجل تطوير كرتنا من خلال وضع البرامج والاستراتيجيات متوسطة المدى او بعيدة المدى ولكننا ذهبنا تجاه العشوائية والتخبط والتسقيط الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه ، وبدل من استقطاب الكفاءات التي تقيم في الخارج وطلب العون منها لرسم السياسات التي من شأنها ان تنمي وتطور كرتنا ونثبت اقدامنا على الساحة الاسيوية ذهبنا تجاه التكتلات الحزبية والمناطقية والمذهبية واصبح حتى اختيار مدربي المنتخبات يصب في هذا الاتجاه وفي النهاية خروج مذل من تصفيات كأس العالم والاسباب الجميع يعلمها .

{ لو اتيحت فرصة لك وتقلدت منصبا رياضيا ماهو اول قرار تتخذه؟

– بالرغم من هذه الفرصة بعيدة جدا عن تصوري ولكن لو اتيحت لي اول قرار اتخذه هو ان اقضي على آفة التزوير التي نخرت كرة القدم واضاعت اجيالا من اللاعبين الوهوبين بسبب التزوير .

{ ماذا تحتاج الكرة العراقية لتعود لسابق عهدها الذهبي؟

– كرة القدم حالها مرتبط بأحوال الوطن . اذا كان الوطن معافى أعتقد كرة القدم تصل الى مديات بعيدة ولكن حال الوطن تتقاذفه الامواج العالية وتكاد تكسر اشرعته حتى يبقى اسير الاحتراب الداخلي . لذلك كرة القدم تحتاج الى خبرات كبيرة ونحن نمتلك هذه الخبرات والحمدلله ولكن هذه الخبرات تحتاج الى( مساحة للعمل )بحرية وتستطيع ان تخطط وتبرمج ولكن اذا لم تاخذ المساحة الكافية للعمل ستصبح اسيرة ومتقوقعة نتيجة الضغط الذي تمارسه بعض الشخصيات المنتمية الى الاحزاب .

{ كنت لاعبا مؤثرا في تصفيات كاس العالم عام 1986 وشاركت في صعود منتخبنا الوطني الى المكسيك لكن في النهاية تم استبعادك من التشكلية الاساسية ما السبب؟

– كأس العالم الجرح الذي لايندمل !! للأسف رياضتنا في الحقبة المنصرمة كانت خاضعة (لمزاجية شخصية واحدة متفردة ) وللاسف لايوجد من يستطيع ان يناقشها بشيء سواء اكان ايجابيا او سلبيا لذلك كان الجميع يرضخ الى اوامره وقراراته ، وهذا ما حصل معي وطبعا بمساعدة اتباعه الذين كانوا غير صادقين في نقل المعلومات وللاسف مرة اخرى اقول كانت شخصيات لها باع طويل في كرة القدم وممن هم في سدة المسؤولية انذاك واضافة الى صحفي واحد مرافق (الله يشافيه ) . بمعنى القرار ليس فنيا من مدرب ابدا والله … القرار جاء لمزاجية شخص للأسف

{ ماهي إنجازاتك التدريبية الان مع الاندية الفلندنية التي دربتها؟

– انجازاتي مع نادي (اف،سي،انتر-توركو ) حيث عملت مع فئة 13عاما المركز الثاني لعموم فنلندا والمركز الثالث في بطولة (Vasteras) السويدية .

المركز الثاني لفئة 15عاما دوري وكأس بطولتين .

المركز الثاني لفئة 17 أقدمت 6 لاعبين يلعبون الان مع الفريق الاول وكذلك هناك 2 الى 3 لاعبين يلعبون مع المنتخب الوطني لفئة الناشئين .

هذه اهم الانجازات التي قدمتها للنادي على مدى 4 مواسم وحاليا اعمل مع نفس الفئة مدرب عام وكذلك مع الرديف وكذلك يومين تدريب مع الفريق الاول

{ برأيك ماهي المقومات التي نستطيع من خلالها خلق جيل من اللاعبين الناشئين في العراق؟

– سؤال جميل جدا ..اذا اردنا ان نخلق جيل من اللاعبين الناشئين علينا اولا …

نقضي على آفة التزوير اولا .

البنية التحتية السليمة .

الاهتمام بالرياضة المدرسية التي تعتبر اول سلم الوصول .

الكفاءات الرياضية التدريبية والتعليمية والتي اختصاصها العمل مع قطاع الناشئين وليس اي مدرب لان قطاع الناشئين يحتاج الى عمل كثير وتخطيط سليم على مديات متوسطة وبرامج تساهم في رفع وكفاءة وامكانيات اللاعبين ،اضافة التى التغذية وغير ذلك من المكملات التي تساهم في انجاح العمل التدريبي .

واخيرا وليس اخرا … على وزارة الشباب الاهتمام ورعاية قطاع الناشئين ودعم كافة المدارس المنضوية تحت لوائها ومساندتها (من ناحية توفير الادوات والمعدات التدريبية وجلب الكفاءات الرياضية والاسماء المعروفة بعملها مع الناشئين وكذلك دعمها ماديا وصرف مستحقات تليق بالمدرب الذي يعمل مع قطاع الناشئين )

اذا استطعنا ان نحصل على هكذا مواصفات عمل نستطيع ان نقول اننا في المسار الصحيح ولا بأس لو نستعين بخبرات اجنبية او الاخذ بتجربة القطرية (اكاديمية اسباير الدولية) فهي نموذج يحتذى به وكذلك لوجود خبرات اجنبية من كافة بلدان اوروربا .

{ ابرز مباراة خضتها والاسوأ لك ومن هم ابرز المهاجمين في رأيك؟

– ابرز مباراة ولا أخفيك سرا وكانت الاجمل هي مباراتنا التي فزنا فيها على المنتخب السوري والتي على ضوئها ترشحنا الى نهائيات كاس العالم لانها كانت مباراة مثيرة في كل شيء .

اما الاسوأ فقد كانت مباراتنا مع منتخب يوغسلافيا سابقا حيث كنا متفوقين الشوط الاول بهدفين ولكنها خسرناها بأربعة اهداف حيث كانت الاسوأ خلال مسيرتي مع المنتخب . اما المهاجمين فقد كنت احسب حساب الجميع لان كل مهاجم له مواصفات تختلف عن الاخر وكذلك كنت اعرف عنهم الكثير نقاط ضعفهم وقوتهم لذلك كنت احرص على عدم اعطائهم اي فرصة للنفوذ والتسجيل ولكني كنت احب مشاهدة حسين سعيد ويونس محمود .

{ رأيك بالأسماء التالية

الدكتور جمال صالح/ شخصية تدريبية واكاديمية عالية المستوى وللاسف لم يستفد من خبراته المتراكمة وتجاربه الكبيرة في العراق!!!

المدرب البرازيلي أيفرستو / صنع منتخب يشار له في البنان وهو المنتخب القطري اما العراق فلم يستفد منه لقصر الفترة الزمنية التي عمل فيها واعتقد كان محظوظا لاستلامه مهمة تدريب منتخب العراق في كاس العالم ،اما على الصعيد الشخصي فأنا لم اعمل معه ولا اعرف عنه شيئا

الكابتن حارس محمد / شهادتي قد تكون مجروحة فهو لاعب فذ وقدم الكثير للكرة العراقية ولم يأخذ نصيبه في الاعلام

الكابتن علي حسين شهاب / الله يرحمه كان لاعبا بارعا يمتاز بالسيطرة على الكرة والمرواغة وطريقة لعبه تشبه لعبة البرازيليين

الكابتن احمد راضي / مهاجم هداف بارع لاعب كبير ساهم في صعودنا الى كأس العالم وسجل اجمل هدف ضد بلجيكا لاعب يمتاز بمواصفات رائعة ومثال للمهاجم الهداف وقناص وكذلك رائع في الكرات الهوائية ،يمتلك كاريزما ساعدته كثيرا في الوصول الى قلوب محبيه

{ هل أقيمت لك مباراة اعتزال ام حالك حال باقي النجوم وداع بدون شكرا جزيلا؟

– اعتقد انا لا اختلف عن الاخرين حيث تركت اللعب بهدوء وانسحبت بدون ضجيج .

{ بصراحة هل انت مع تولي المدرب الأجنبي تدريب منتخبنا الوطني ام تفضل المدرب المحلي

– حاليا مع بقاء مباراتين للمنتخب الوطني انا مع المحلي !!

اما اذا كان هناك تخطيط مبرمج للاعوام القادمة فانا مع الاجنبي حتى نتخلص من عقد الضغط الذي تمارسه بعض الجهات الحزبية على رسم سياسة المنتخب الوطني وكذلك حتى تكون له الحرية في اختيار العناصر التي من الممكن ان تؤدي واجباتها على اكمل وجه وبعيد عن المحسوبيات والمنسوبيات

{ في اعتقادك كيف تعامل اللاعب العراقي مع الاحتراف

– للأسف اللاعب العراقي وكذلك الاندية لاتعرف شيئا عن الاحتراف سوى اسمه …. الاحتراف الحقيقي يعطي قوة للاعب وكذلك للنادي من خلال الحقوق والواجبات وكذلك للمدير الفني لذلك النادي ،بمعنى ان اللاعب عندما يوقع عقدا مع اي نادي يكون ملزما بأداء كافة الواجبات المناطة به داخل اسوار النادي وكذلك اعتقد ان تراخيص الاندية ستضع النقاط على الحروف من ناحية التعاقدات مع اللاعبين وحتى سقوف المبالغ المدفوعة .

{ من خلال وجودك في فنلندا والتعايش مع المدربين كيف

وجدت الفارق في التدريب بيننا وبينهم

– من خلال وجوديوتعاملي مع عدة مدربين من هولاندا وفنلندا وكذلك انكلترا حاليا واخرين من السويد وجدت هناك فوارق كثيرة وهناك تفاصيل صغيرة جدا يهتمون بها ويركزون عليها وأهمها ..

1- الوقت .. عامل مهم في التدريب والجميع حريص على الحضور قبل الحصص التدريبية الصباحية والمسائية قبل الموعد بساعة او اكثر .

2- المنهج او الاستراتيجية التي يسير عليها النادي بشكل عام .

3- الخطط والبرامج المعدة سلفا من قبل مستشارين يعملون في النادي .

4- التنظيم ..وهو العنصر المهم في العمل .

5- النظام …(System) حيث من خلال هذه تتم كل الفعاليات في النادي .

من خلال هذه الفقرات التي اوجزتها يكون العمل … من حيث ان المدير الفني للفريق الاول يقدم برنامجه المتكامل للموسم واسلوب عمله الفني والتدريبي يصدر تعليماته وتوجيهاته لاختيار كافة المدربين ولجميع الفئات العمرية من هم الذين اسلوب عملهم يتوافق مع اسلوب عمله لانهم يخططون لاكثر من موسم واحد مع المدرب ،بمعنى ان كل الفرق تلعب بنفس الاسلوب الذي يلعب به الفريق الاول وهذه الطريقة تساهم في تشجيع اللاعبين الموهوبين من اعمار 16 او 17 او 18 فرصة اللعب في الفريق الاول وهذا هو بيت القصيد ،تقدم لاعبين جيدين وصغار في السن يلعبون لعدة مواسم ولاتحتاج لشراء لاعبين في المستقبل القريب . وهذا الاختلاف الجوهري والكبير بيننا وبينهم !! بمعنى ان المدير الفني للنادي هو المسؤول الاول في رسم سياسة وعمل من الناحية الفنية والتدريبية لجميع فئات النادي . وأنا اسأل …… كم مدير فني في العراق يرسم سياسة وعمل ويضع استراتيجية العمل الفني لجميع الفئات العمرية

{ بغداد أين موقعها في غربتك؟

– بغداد هي امي التي احن اليها واشتاق لرائحتها رغم جراحتها ونزف شبابها

بغداد المتنبي ومقهى الشابندر وعزاوي وام كلثوم وملتقى الاصدقاء .

بغداد …. الامام الكاظم حيث المزارات وقدسية المكان وطقوسه الجميلة وبساطة الناس

بغداد …. ليله الجميل على نهر دجلة الخالد وانسياب مياهه العذبة كأنه ترنيمة عاشقين .

{ كلمة اخيرة توجهها للجمهور العراقي الذي يسأل عن كاظم مطشر؟

– اقول لكل جمهور ومحبي الانيق كاظم مطشر يشكركم كثيرا على السؤال عن احواله واوضاعه ويشكركم مرة ثانية لانكم اوفياء لابنائه ومن هنا اقول لكم ان نادي الطلبة في اعناقكم فهو امانة وعليكم ان تحافظوا عليه وتساندوه في السراء والضراء .

والشكر موصول للاخ العزيز الصحفي (علي كاظم ) في جريدة الزمان لاتاحة الفرصة للتحدث لجمهوروالانيق المحترم . تحيات كاظم مطشر لاعب دولي سابق ومدرب محترف. اتمنى اكون قد وفقت في الاجابة عن كل اسئلتك عزيزي الكابتن علي كاظم .