خطر محدق بالبصرة

النفايات البلاستيكية والزجاجية

مع التغير الذي حصل في العراق بعد عام 2003 وما طرأ من تحسن في المستوى المعاشي للمواطن وتنامي الحالة الاقتصادية للبلد بصورة عامة ازدادت نتيجة لذلك كمية الاستهلاك وعلى كافة المجالات سواء كان ذلك من ناحية الاستهلاك الغذائي اليومي للسكان او استهلاك الاجهزة الكهربائية او جميع الاشياء التي تدخل ضمن احتياجات الانسان اليومية لكن الملفت للنظر هو الكمية الكبيرة في استهلاك المواد الغذائية حيث بات المواطن العراقي يستهلك ضعف ما كان يستهلكة قبل 2003 وهذا لاسباب كثيرة في مقدمتها كما ذكرنا تحسين المستوى الاقتصادي والمادي ونتيجة لهذا الاستهلاك تخلف من جراء ذلك كمية كبيرة جدا من المواد البلاستيكية والزجاجية انتشرت في كافة الاماكن العامة ومناطق تجمع النفايات دون الالتفات لخطورة هذه المواد على الرغم من انها ذات خطر كبير جدا يضر بالبيئة والانسان معا اذ لها تأثير على التربة والماء والهواء لكونها نفايات لايمكن التخلص منها بسهولة وتحتاج الى فترات طويلة لتتحلل وتتأكسد اذ يمكن اعطاء فكرة عن هذه النفايات بانها جميع النفايات والانشطة البشرية اي هي كل المخلفات المتروكة او المتخلى عنها في مكان ما والتي تترك كما هي تسئ لصحة والسلامة العامة وتشمل العلب وقناني الماء البلاستيكية اما النفايات الزجاجية فهي احد مكونات النفايات الصلبة المتخلفة عن الانشطة البشرية والتي يمكن اعادة تصنيعها مرة اخرى انتشرت هذه المخلفات في مدينة البصرة لاسباب كثيرة ومتعددة ومنها قلة وضعف الوعي البيئي تجاه المحافظة على البيئة حيث يتم جمع النفايات الزجاجية والبلاستيكية مع القمامة وتلقى بصورة عشوائية دون الاهتمام بخطرها البيئي كذلك افتقار مدينه البصرة الى الادارة الصحيحة في معالجة تلك النفايات اذ لاتوجد برامج خاصة لفرز تلك النفايات واعادة تدويرها كما يمكن اضافة ارتفاع مستوى الدخل وتحسن مستوى المعيشة لدى الاسر الى زيادة استهلاك المواد ذات الاستعمال مرة واحده مثل الاكياس البلاستيكية والاواني المستخدمة في المناسبات الاجتماعية واكياس تغليف الاطعمة سببا في ذلك مع انتشار العلب البلاستيكية الذي اخذ يزداد في الاونة الاخيرة نتيجة استيراد المشروبات الغازية المعباة في قناني زجاجية سببا يضاف الى هذه الاسباب وبطبيعة الحال لهذه المخلفات اثارها السلبية على البيئة والانسان معا حيث جاء تلوث التربة في مقدمة هذه الاثار اذ يصنف البلاستك ضمن اخطر( 20) منتجا لان جميع انواع البلاستك مصنوعة من مشتقات البترول اضافة الى مواد كيميائية وهذه المواد يصعب تحللها حيث تحتاج الى مئات السنين كونها غير قابلة لتحلل بفعل العوامل الطبيعية البايلوجية وغير البايلوجية وبتالي اذا بقيت هذه الاكياس فوق التربة فانها توثر على التوازن المايكروبي للتربة وتعوق تغذية النبات واذا ردمت هذه الاكياس البلاستيكية في التربة بنسبة 5 بالمئة فانها تدهور من نوعيتها وتجعلها غير صالحة للبناء واقامة المنشئات كذلك تؤدي الى تلوث الهواء بحيث يؤدي حرق اكياس البلاستك الى تلوث الهواء بالغازات والابخرة الضارة بصحة الانسان مثل غاز (الفورمالدهيد والبنزالدهيد) واحادي اوكسيد الكاربون وغيرها من الغازات والابخرة كما يلحق الضرر بالحيوانات البحرية بمجرد وصول هذه الاكياس وغيرها من المخلفات الى البحار والمحيطات سواء من مواقع التخلص من النفايات القريبة منها او من خلال طرح تلك النفايات الى البحار مباشرا كما وتؤدي الى تعرض السكان الى الاصابة بالجروح حينما تطرح في الاماكن العامة اضافة الى ان انتشار تلك النفايات يشكل عبئا على مسألة النظافة وتشوية منظر المدن والذوق العام وازاء هذا الوضع الخطير كان على الجهات المسؤولة وذات العلاقة في مدينة البصرة القيام بمجموعة من الاجراءات التي تعمل على الحد من اثارها الخطيرة كتدوير هذه النفايات البلاستيكية والزجاجية اذ بالامكان الاستفادة منها في تعبيد الطرق كما يحصل في الدول الاوربية اضافة الى قيامها في توعية الناس اعلاميا الى خطورة هذه النفايات وحث الناس على اقتناء الاواني البلاستيكية والزجاجية ذات الاستعمال المتكرر والمتعدد ومن الطبيعي لابد من تشريع القوانين وفرض العقوبات على الذين يرمون النفايات في الاماكن غير المخصصة لها وبالتالي الحد قدر الامكان من خطورة هذه المواد عسى ان ننقذ مايمكن انقاذه من صحة وبيئة الانسان البصري.

محمد حبيب العكيلي – البصرة