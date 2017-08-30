منفذ الشلامجة الحدودي

منفذ الشلامجة الحدودي يعد منفذا مهما بالنسبة للعراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص فنرجو من المسؤولين في محافظة البصرة ومن وزارة الداخلية الاهتمام بهذا المنفذ لما له من اهمية تجارية للمحافظة والدولة فهناك ملاحظة مهمة يعاني منها المسافرون الا وهي مسألة ختم الجوازات بالنسبة للخارجين من العراق والعائدين له بحيث لا يوجد مكان خاص للدخول والخروج وانما الاثنان موجودان في مكان واحد بحيث الضابط يسأل المسافر انت داخل للبلد ام خارج لمَ لا يتم عزل غرفة المسافرين ويكتب عليها المسافرون (المغادرون) والغرفة الثانية يكتب عليها الواصلون حتى لا يكون هناك ازدحام ومشاكل بالختم .

بينما في جهة جوازات ايران نلاحظ المغادرون لهم مكانهم والواصلون لهم مكانهم اي لا توجد مشكلة في الجوازات

وكذلك بالنسبة الى مبنى جوازات ايران كبير وواسع على خلاف جوازات العراق الذي هو عبارة عن كرفانات قديمة متهالكة ولا توجد صالة لجلوس المسافرين كذلك لا يوجد تبريد بالنسبة للعاملين في الجوازات والمسافرين فنرجو من وزارة الداخلية الاهتمام بهذا المكان لانه يعد واجهة للبلد ونكون شاكرين الى المسؤولين في المحافظة وفي وزارة الداخلية وكوادرها .

محمد السياب