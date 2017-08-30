النجف: زيارات تفتيشية على المطاحن الحكومية والأهلية

التجارة تشرع بالمشاركة في إعمال اللجنة العراقية الأرمينية

بغداد- شيماء عادل

اعلنت وزارة التجارة مناقشة ورقة العمل العراقية المعدة بصيغتها النهائية من قبل وزارات الصحة والاسكان والاعمار والزراعة والكهرباء والخارجية والثقافة والصناعة والنقل والتخطيط والاتصالات والمالية والموارد المائية اضافة الى ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي في الاجتماع الذي عقد في وزارة التجارة استعدادا لانعقاد اللجنة العراقية الارمنية المزمع انعقادها اواخر ايلول المقبل.

استعراض ملاحظات

وقال الوكيل الاقدم للوزارة وليد حبيب الموسوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (تم خلال الاجتماع استعراض الملاحظات التي طرحتها الوزارت العراقية في الاجتماع الاول وما سيتم مناقشة بين الجانبين خلال الاجتماع الثاني وبما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وارمينيا لتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مشترك بين البلدين في مجالات الصحة والنقل والكهرباء والثقافة والبحوث والمشاورات السياسية وانظمة المعلومات وغيرها من الجوانب) .

مشيراً الى ان (هناك سعيا لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين خاصة وان هناك علاقات تاريخية بين الشعبين العراقي والارميني لوجود مشتركات كثيرة في الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية حيث يمثل الارمن الموجودين في العراق جزء مهم من الشعب العراقي وله اسهامات في المجتمع على المستويات العلمية والرياضية والثقافية). على صعيد متصل اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب عن قيامها بجولات تفقدية للاطلاع على نوعية الصمون المنتج في مجمع افران الكاظمية الحكومية . ونقل البيان عن مديرعام الشركة طه ياسين عباس القول ان (تلك الجولات تاتي من اجل الاطلاع على نوعية الصمون المنتج في مجمع افران النوعية ومادة الطحين المستخدم والالية المعتمدة في اضافة المحسنات والخميرة وفترة التخمير فضلا عن الاستماع الى ملاحظات العاملين في مجال الانتاج والسيطرة النوعية مبديا دعمه الكامل لطروحاتهم والاخذ بها وابداء بعض التوجيهات التي تصب في تحسين الانتاج وطرحه كمنافس في السوق من حيث الجودة والسعر فضلاعن الالتزام بتوقيتات مراحل الانتاج التي تتطلبها فترة التخمير والشواء), واضاف ان (مجمع افران الكاظيمة يمتلك مواصفات حديثة ومتطورة فضلاعن مطابقته للشروط الصحية والبيئية والنظافة العامة وهذه مايجعله منافسا في السوق المحلية من حيث الجودة والاسعار).

عملية انتاج

ونفذت الشركة جولات رقابية وتفتيشية لمتابعة عملية الانتاج والتوزيع في المطاحن الاهلية والحكومية في محافظة النجف.

وتابع عباس ان (لجنة مشتركة من وحدات الرقابة والسيطرة النوعية التابعة لفرع الشركة في المحافظة نفذت عدة زيارات تفتيشية شملت المطاحن الحكومية والاهلية العاملة بالمحافظة حيث تخلل تلك الزيارات سحب لنماذج من الطحين المنتج لغرض الفحص المختبري اضافة الى متابعة مستويات الانتاج والتجهيز المكلفة بها بما فيها تجهيز محافظتي صلاح الدين والانبار والعوائل النازحة المسجلة فيهما ).

مشيرا الى ان (فرع الشركة في محافظة نينوى يعمل بجهود استثنائية لتأمين توفير مادة الطحين ضمن مفردات الحصة التموينية الى المواطنين في المناطق المحررة من قضاء تلعفر والعوائل النازحة في مخيمات الايواء اسوة بالاجراءات التي اتخذها خلال مدة تحرير مناطق الموصل بجانبيها الايسر والايمن بالاضافة الى تخصيص عدد من المطاحن القريبة لتوفير كميات الطحين اللازمة لتوزيعها على العوائل في القضاء ومخيمات ايواء النازحين).