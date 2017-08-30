طهران :إنعقاد الملتقى التجاري العراقي الإيراني في إيلول المقبل

طهران – رزاق نامقي

تحتضن العاصمة الايرانية طهران الملتقى التجاري بين ايران والعراق في اليومين من 12 الى 13 أيلول المقبل، بمشاركة مسؤولي البلدين.وقال أمين عام غرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني في تصريح امس أن( من محاور الملتقى الكبير تحليل الاوضاع السياسية والامنية المستجدة بالعراق وانعكاسها على الالزامات القانونية المتعلقة بتوريد السلع ومناقشة الآليات العلمية للتعامل مع العراق والتعريف بالقابليات التصديرية الايرانية), واضاف أن (الملتقى سيضم نشطاء اقتصاديين وتجاريين ايرانيين وعراقيين بهدف ايجاد التواصل التجاري المباشر وتكريم الشركات الرائدة في تجارة البلدين، فضلا عن مشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري ومحافظ البنك المركزي الايراني ولي الله سيف ومساعد الرئيس الايراني للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والمناجم وبعض المسؤولين العراقيين).ويذكر ان رئيس غرفة التجارة الايرانية – العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق، أكد امكانية ارتفاع قيمة حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى اكثر من 20 مليار دولار سنويا.ويذكر ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين بدأت في عام 2003 وفي عام 2005 بلغت الصادرات الايرانية الى العراق 790 مليون دولار وفي عام 2006 بلغ حجم الصادرات مليار دولار، لكن حتى عام 2006 لم يستجب السوق العراقي لمتطلبات التجارة مع ايران وكانت الرغبة في هذا المجال قليلة فيما كان السوق العراقي مفتوحا على تركيا والاردن والسعودية والدول الخليجية وكان التبادل التجاري بين ايران والعراق ما دون المليار دولار لكن بعد زيارة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الى ايران في عام 2006 تم تشكيل لجنة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبعد ذلك ارتفع حجم المبادلات بينهما الى 4 مليارات و439 مليون دولار في عام 2010 واذا اضفنا الى هذا المبلغ حجم المبادلات في مجال الطاقة ايضا فعندئذ سي>ون اجمالي الصادرات 7 مليارات دولار، هذا بالاضافة الى أنه تزامن في ذلك العام وصول 300 الف سائح عراقي الي ايران، وفي العام التالي اي عام 2011 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات و149 مليون دولار ولم يقتصر الامر على الالبان والمواد الغذائية كالسنوات الماضية بل شمل السلع الصناعية والادوات المنزلية ايضا.

حجم التبادل

وفي عام 2012 وصل حجم التبادل الى 6 مليارات و249 مليون دولار اما في عام 2013 فقد تراجع حجم التبادل قليلا ليصبح 5 مليارات و949 مليون دولار وفي عام 2014 عاود التبادل الى الارتفاع ليتجاوز الـ 6 مليارات دولار. وكانت العلاقات التجارية بين ايران والعراق تشهد نموا مستمرا لكن مع بدء هجوم تنظيم داعش الارهابي على العراق وسقوط الموصل قررت الحكومة العراقية خفض واردات البلاد بنسبة 30 بالمئة وذلك بالتزامن مع ازمة هبوط اسعار النفط لكن الارقام التي نشرها البلدان تشير إلى ان حجم التبادل التجاري مع ايران ليس فقط لم يتراجع بل شهد ارتفاعا على العكس من ذلك وفي عام 2015 وصل الى 6 مليارات و237 مليون دولار ما عدا التجارة النفطية واذا اضفنا التجارة النفطية ايضا الى حجم المبادلات نجد ان قيمة حجم التبادل هو 14 مليار دولار في عام 2014 حسب ما اعلنته الجمارك العراقية، وهذا يشمل صادرات الكهرباء وصادرات الخدمات التقنية والهندسية ايضا.وفي فترة هبوط اسعار النفط تراجع حجم ميزانية العراق من 100 مليار دولار في عام 2014 الى 45 مليار دولار في عام 2015 لكن حجم التبادل التجاري مع ايران شهد نموا على عكس باقي المجالات ووصل عدد السياح العراقيين الذين زاروا ايران في عام 2015 مليونين ونصف المليون سائح.ويؤكد الخبراء والمحللون الاقتصاديون ان ايران والعراق تتمتعان بعلاقات ممتازة تعود جذورها الى الوشائج الثقافية والمذهبية بين الشعبين والحدود الشاسعة التي تربط بين البلدين وقد اعتاد العراقيون خلال هذه السنوات على المواد الغذائية الايرانية ومنها الالبان ولحوم الدواجن والمواشي ويثق العراقيون بالتجار الايرانيين وهذا ما جعل العلاقات بين البلدين ممتازة.