إفتتاح معبر طريبيل الحدودي بين العراق والأردن

عمان: الخطوة طوق نجاة للإقتصاد الأردني برمته

بغداد – شيماء عادل

أفتتح وزير الداخلية قاسم الاعرجي، منفذ طربيل الحدودي مع المملكة الاردنية.وقال بيان امس إن (الاعرجي افتتح المنفذ مع المملكة الاردنية امام حركة المسافرين والبضائع بعد سنوات طويلة من اغلاقه, واضاف أن (الاعرجي اكد خلال مراسم الافتتاح ان المنفذ افتتح بعد تأمين الطريق الدولي وستكون له مكاسب اقتصادية كبيرة للبلدين).واعلنت حكومتا العراق والاردن، عن اعادة افتتاح المنفذ بين البلدين بشكل رسمي امام حركة المسافرين والبضائع، فيما تعهدتا ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الانسيابية في عمل المنفذ.

وقال بيان مشترك للحكومتين امس ان ( الافتتاح يأتي في اطار سعي الحكومتين وحرصهما الدائم على تعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات، وتعبيرا عن الرغبة المشتركة وارادة البلدين في تمتين اواصر الاخوة والتعاون لما فيه مصلحة شعبيهما الجارين الشقيقين). واضاف ان (إعادة فتح معبر طريبيل الذي جاء بعد تأمين الطريق الدولي من اعتداءات العصابات الاجرامية سيشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين عن طريق هذا الشريان الحيوي في مختلف المجالات الانسانية والاقتصادية ولا سيما التجارية حيث سيسهل حــــــــــركة تنقل المواطنين والبضائع في الاتجاهين).

تعاون مشترك

واوضح البيان ان (الحكومتين تتعهدان ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الانسيابية في تنقل المواطنين والشاحنات في الاتجاهين).

مؤكدا ان (إعادة فتح هذا المعبر الحيوي سيخدم مصالح الشعبين ويعزز فرص الامن والاستقرار والتنمية في البلدين الجارين ), وتابع ان ( الافتتاح جاء تزامنا مع الانتصارات المظفرة التي تحققها القوات العراقية البطلة في تحرير الارض وبسط سيادة الدولة والحاق الهزيمة بعصابة داعش الارهابية والتي ادت الى عودة الحياة الى المدن العراقية والمناطق الحدودية، وتكريسا للجهود المشتركة التي قام بها البلدان بما فيها الزيارات المتبادلة على اعلى المستويات).وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن أمس الاول عن ان المعبر الحدودي سيتم افتتاحه مع الأردن تجريبياً للشاحنات نقل البضائع على ان يكون مرحلة اخرى للمواطنين . فيما أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد في بيان أمس ان (إفتتاح المعبر يمثل طوق نجاة للاقتصاد الوطني برمته وسيعطي دفعة قوية لعجلة النمو لدى القطاعات التجارية والخدمية والانتاجية).

شريان تجاري

واضاف ان (العراق يمثل شريانا تجاريا مهما للاردن لجهة اعادة التصدير حيث انخفضت قيمتها نحو 75 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2014 قبل اغلاق المعبر وان صادرات الغرفة الى العراق خلال العام 2014 بلغت نحو 976 مليون دينار أردني من خلال 6443 شهادة منشأ، مقابل 240 مليون دينار من خلال 1533 شهادة منشآ خلال العام الماضي), وثمن مراد (الجهود التي بذلها ملك الأردن عبدالله الثاني لإعادة فتح الحدود بين البلدين من خلال لقاءات جلالته مع مختلف القيادات السياسية العراقية وحرصه الدائم على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية مع العراق باعتباره شريكا تجاريا مهما للأردن، والجهود التي بذلتها الحكومة لإعادة فتح المعبر وادامة التواصل والتنسيق مع الحكومة العراقية ومؤسساتها المختلفة), واوضح مراد ان (افتتاح المعبر من جديد بعد إغلاقه منذ عام 2014 يعدّ فرصة كبيرة أمام القطاعات التصديرية المحلية لزيادة قدرتها الإنتاجية والتوسع داخل السوق العراقية من جديد),.وتابع ان (فتح المعبر سينعكس على نشاط المناطق الحرة بالمملكة والتي تراجعت اعمالها بعد اغلاقه كون الاردن يعد منطقة لوجستية بالنسبة لإعادة التصدير للعراق), واضاف ان ( أغلاق المعبر منذ عام 2014 حمل القطاعات التصديرية خسائر ناهزت المليار دولار، جنبا الى جنب مع أغلاق عدد من المصانع وتخفيض حجم الإنتاج، ان الافتتاح ينعكس على الجانبين بشكل إيجابي من حيث زيادة الصادرات والمستوردات، وسط توقعات بزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين), واوضح مراد ان (المنافذ الحدودية البرية تعد شريانا رئيسيا لكافة البضائع المحلية).مشددا على ان (السوق العراقية من الأسواق التي يجد فيها المنتج الأردني مكانة كبيرة، وسوف يسهم فتح المعبر بشكل كبير في زيادة حجم الصادرات الوطنية التي عانت من انخفاض خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6ر1 بالمئة، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري).واشار البيان الى ان ( عدد الشركاء العراقيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان يبلغ حاليا 1801 وبحجم رؤوس أموال بلغ 188 مليون دينار موزعة بين كل القطاعات التجارية بالعاصمة عمان).