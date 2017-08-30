مول أنجزه التجار الشرفاء – علي محمد الجيزاني

بعد انتصاراتنا على الهمج الرعاع الجهلاء داعش والبعثيين الصداميين الخونة في الموصل وتلعفر بقوة الجيش والشرطة والظهير القوي للعراق ولقواتنا المسلحة ،ابطال الحشد الشعبي تتزامن افراح بغداد بافتتاح مول بغداد من قبل أغنياء العراق يحبون بغداد حيث أضافوا معلماً تجارياً للمعالم الزاهية في بغداد الحبيبة حفظ الله العراق وحفظ شعبه الطيب وحفظ المساهمين التجار الذين ساهموا في بناء الصرح التجاري في بغداد الحزينة منصورة يابغداد بجهود اَهلها الطيبين .

المجموعة التى اشتركت في بناء هذا الصرح هم حقا عراقيون اصلاء يحبون بلدهم ويخدمون بلدهم ويحافظون على بلدهم والثروة التى حصلوا عليها تم صرفها لهذا الصرح الكبير والعملاق ونتمنى بقية الخيرين يقتدون بهم في بناء المشاريع العمرانية والإسكانية والسياحية مثل ما حصل بالعالم ونحن اصحاب الحضارة تأخرنا نتيجة التعصب الهمجي والاحزاب الطائفية والتكفيرين الرعاع الذين اجتازوا العراق وهدموا عراقنا وسببوا لنا فجوة الطائفية بين الشعب ألواحد،الذي لايزال نعاني منها ..

لكن اقول للذين يكنزون خيرات العراق من السياسيين الحرامية ويرسلوها للخارج ويشترون فللاً وبعض المشاريع التى تخدم انفسهم والدول التى يعيشون فيها ويعتبرون العراق غنيمة حزبية ناضل بالدجل والكذب لسرقة العراق ، وليس لهم فضل على تغيير جلاد العراق ًوانما اميركا صاحبة الفضل على تغير الجلاد لكنهم استمروا على النهج الخاطئ الذي لايخدم العراق ،،والعبث في مقدرات العراق ،والتى لاتزال احزابهم تنتخبهم لخراب العراق .

والشئ المهم اتمنى من المسؤول السارق هذه الاملاك والعقارات التي تحدث فيها اجتماعات كبيرة كيف يقبل على كرامته ، ان البعض من الفقراء تتمنى مئة متر خرابه ان يعيش بها مع عائلتة .وهو استولى على عقارات وبيوت سكنا مجانا من الدولة العراقية هذه الاملاك يجب ان تباع وتدخل في ميزانية الشعب والا كيف ينتخب وهو سارق ؟

الاحتفال المرفه ( في مول بغداد ) كان مفقوداً من زمان في بغداد لكنه مرحب فيه حيث تزامن مع انتصاراتنا من قبل فضائية العراق المشكورة ،، تحية للمسؤولين والمشرفين والعاملين في هذه الفضائية لهم الخير والمحبة حيث تنفس العراقيين سعداء بالاحتفال وهم يتراقصون على أنغام الأغاني العراقية الجميلة .

يارب احمي اهالي بغداد ونظف بيوت القسم منهم الذين يؤون الارهابيين في بيوتهم وبين مدة واُخرى تحدث تفجيرات على ناس ابرياء فقراء مساكين لا ذنب لهم سوئ انهم عراقيون..