كلية تناقش متطلّبات النهوض بالواقع الإقتصادي

الزراعة تصرف دفعة جديدة من رواتب موظفي نينوى

بغداد – داليا احمد

أعلنت وزارة الزراعة عن المباشرة بصرف دفعة جديدة من رواتب موظفي محافظة نينوى بعد اٍكمال إجراءات التدقيق الأمني لقوائم الأسماء والموافقات الأصولية لها.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان ) امس أنه (إشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم 195 لسنة 2017 واستنادا الى موافقة الوزير فلاح حسن زيدان أللهيبي يستأنف أصوليا صرف رواتب دفعة جديدة من موظفي الوزارة في محافظة نينوى والبالغ عددهم 113 موظفا اعتبارا من تاريخ المباشرة بالدوام الرسمي من الذين تم انجاز تدقيقهم الأمني وفق الآلية المقررة, وبموجب قرار مجلس الوزراء المذكور ولم يرد بشأنهم أي مؤشر سلبي حتى الآن).

واوضح البيان ان ( الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع كلية التراث الجامعة نفذت دورة تطويرية لموظفيها من أجل رفع قدراتهم المعرفية حول التخطيط الإستراتيجي للنهوض بالواقع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني . للملاكات العاملة فيها حيث تضمنت الدورة ألقاء محاضرة للتدريسي من كلية التراث الجامعة سعد مهدي حسين عن التخطيط الستراتيجي لإيصال المعرفة المتعلقة به والذي تحتاجه ملاكات الوزارة لتحقيق رؤيتها وأهدافها للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً).

تحليل عوامل

واوضح البيان ان (التخطيط الإستراتيجي يعتمد على عملية التحليل لعوامل البيئة الداخلية والخارجية للوزارة لضمان توفير المنتجات الزراعية والحيوانية وتلبية حاجة السوق المحلية ، فضلاً عن بناء البنية التحتية للمشاريع والدوائر الزراعية لزيادة الإنتاج والغلة الزراعية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين الأمن الغذائي للبلاد).

مشيرا الى ان (أهداف الدورة المتمثلة برفع قدرات العاملين في القطاع الزراعي وكيفية أتحاذ القرار عملياً للتخطيط البعيد المدى). فيما الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية،بأنه يحقق للعراق الاستقلال الاقتصادي وكذلك يؤثر إلى حد ما في استقلاله السياسي .

ونقل البيان عن القيسي القول ان (الوزارة خططها وبرامجها الخاصة، بدأت بتنفيذها بعد عام 2003). مجملا (تلك النشاطات ببرامج الوزارة التي استهدفت بها المحاصيل الإستراتيجية، وفي مقدمتها محصول الحنطة).

مؤكدا (بأنها أعطت مردودا ايجابيا في زيادة المحصول، وكذلك برنامج بذور الرتب العليا للبذور، وبرامج وطنية أخرى خاصة ببذور الخضر والشعير والذرة الصفراء والرز).

واوضح القيسي ان ( الوزارة متواصلة في تنفيذ الخطط المتعلقة بالثروة الحيوانية وحملات اللقاحات المجانية التي تقوم بها دائرة البيطرة ، وبرنامج التلقيح الاصطناعي للابقار ونقل الأجنة ،الذي تنفذه دائرة الثروة الحيوانية بالتعاون مع دائرة البيطرة). كاشفا عن (برامج مماثلة تنوي الوزارة تطبيقها تستهدف الأغنام والماعز، وكذلك ماحققته الوزارة من طفرة نوعية في زيادة إنتاج الأسماك نتيجة دعمها لإنشاء الأحواض العائمة,وخدمات أخرى كدعم الأسمدة وحملات الوقاية ومكافحة الأدغال والبذور). مناشدا (القطاع الخاص للارتقاء بنشاطاته والاستفادة من زيادة إنتاج التمور والتي بدأت تؤتي أكلها بعد القضاء شبه النهائي على حشرة الدوباس).