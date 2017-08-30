كربلاء تضع خطة للحد من التجاوزات على الأرصفة

الصحة تتلف مواد غذائية منتهية الصلاحية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

وضعت مديرية بلدية محافظة كربلاء خطة عمل موسعة للحد من التجاوزات على الارصفة والشوارع في مركز المدينة.

وقال مدير البلدية انمار صالح الرفيعي لـ (الزمان) امس ان (اقسام البلدية وبالتنسيق مع شعبة وشرطة التجاوزات بحملات عمل مستمرة للحد من انتشار ظاهرة اشغال الارصفة والشوارع من قبل اصحاب المحال التجارية المخالفة للضوابط والتعليمات البلدية).

واضاف ان (اغلب المحال تزاول اعمالا غير مسموح بها كالورش الفنية وبقية الاعمال والمهن الاخرى والتي يفترض ممارستها في المناطق الصناعية).

موضحا ان (الحملات لازالت مستمرة من قبل اقسام البلدية للحد منها وكذلك ازالة اللوحات الاعلانية والمواد المتروكة على الارصفة).

عقوبات ضد المخالفين

واشار الى ان (تلك الارصفة وجدت لسير المواطنين وليس لاشغالها من قبل المخالفين حيث ستكون هناك عقوبات رادعة للعقارات غير المرخصة مع فرض غرامات مالية تصل الى 500 الف دينار للمخالفين). وعلى صعيد اخر تسعى الحكومة المحلية في المحافظة على استحصال الموافقات الاصولية من قبل الحكومة الاتحادية من اجل الحصول على حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية. وقال رئيس مجلس المحافظة نصيف الخطابي في بيان تلقته (الزمان) امس (تم اجراء اتصالات مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الكهرباء من اجل تجهيز المحافظة بحصتها العادلة من الطاقة الكهربائية لرفع المعاناة عن المواطنين). واضاف انه (يجب تجهيز المحافظة بحصتها العادلة والتي تتناسب مع حجم هذه المدينة التي يؤمها الزوار من مختلف الدول العربية والاجنبية وبقية المحافظات الاخرى). مشيرا الى انه (تم عقد اجتماع مع مدير عام نقل الطاقة في الفرات الاوسط مثنى مسلم حيث جرى فيه بحث موضوع حصة المحافظة من الطاقة بالاضافة الى بحث آليات تسريع مشروع الخط الناقل ما بين محطة الخيرات والمحافظة وكذلك تجهيز كربلاء بالمحطات المتنقلة ما بين شمال المحافظة وجنوبها فضلا عن مركز المحافظة وناحية الحسينية لفك الاختناقات التي تتسبب في اطفاء الخطوط خلال مدة التجهيز وكذلك تجهيز المحافظة بالمحولات). وعلى صعيد اخر اغلقت فرق الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة المحافظة معملا متخفيا يقوم بانتاج العصائر واتلاف 400 (سيت) من منتوجاته كانت مجهزة ومعدة للتسوق.

ضبط معمل

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة المحافظة احمد الفيصل في تصريح امس ان (احدى فرق الرقابة الصحية وخلال جولتها التفتيشية تمكنت من ضبط معمل متخفي عن الانظار ويقوم بانتاج العصائر في منطقة الابراهيمية حيث قام صاحب المعمل بمزاولة عمله دون استحصال الموافقات الرسمية بمنح الاجازة كما عثرت بداخله على 400 (سيت) من عصيري البرتقال والعنب سعة (36) عبوة كانت معدة للبيع في اسواق المحافظة).

مشيرا الى انه (تم حجز الكميات المنتجة واصدار امر بغلق المعمل لحين الحصول على الاجازة الصحية بالاضافة الى اتلاف الكميات المنتجة في مناطق الطمر الصحي وفق محضر رسمي وبحضور صاحب العلاقة).

مؤكدا ان (شعبة الرقابة الصحية ماضية في اجراءاتها ومتابعة الاسواق والمحال التجارية والمعامل الغذائية واماكن الباعة الجوالين).