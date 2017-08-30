الإسكان ينفّذ مبنى توزيع المنتجات النفطية في الديوانية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تواصل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة العمل في مشروع بناية هيئة توزيع المنتجات النفطية في محافظة الديوانية والذي تنفذه لصالح وزارة النفط .

وقال بيان للوزارة امس ان (المشروع ينفذ عن طريق الملاكات الهندسية والفنية في شركة المعتصم العامة التابعة للوزارة ), واضاف ان (المشروع يتكون من مبنى الادارة الذي يضم طوابق عدة مع قبو عدد 2 فضلا عن بناية الاستعلامات وان نسبة الانجاز الحالية في المشروع الذي بلغت كلفته التعاقدية 5,525 مليارات دينار ، وصلت الى 46 بالمئة),واوضح البيان ان (الوزارة اعادة تأهيل واكساء الشارع الرابط بين شارع الكورنيش وجسر الشهيد محمد باقر الصدر في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة), وتابع ان (الملاكات الهندسية والفنية العاملة في مديرية بلدية شط العرب التابعة لمديرية البلديات العامة وضمن خطتها للنصف الثاني من العام الحالي أنجزت أعمال صيانة الشارع المذكورمرورا بشارع الصالحية ، وهو أحد اهم الشوارع الحيوية والرئيسية في مركز القضاء ), واضاف البيان ان (أعمال الصيانة التي تمت بامكانات وموارد مديرية البلدية الذاتية جاءت بالتعاون مع بلدية شط العرب وبلدية أبي الخصيب), مشيراً إلى أن (الأعمال شملت تسليح وصب الشارع بالخرسانة الكونكريتية واكسائه بمادة الاسفلت وبطول إجمالي قدرة 725 مترا وبعرض 9 امتار وسمك 10سنتمرات ، بالاضافة الى إكساء شارع الساحل بطول 300 متر وعرض 4 امتار ، فضلاً عن توسعة وأكساء عدة شوارع متفرقة في مركز قضاء شط العرب وبطول 400 متر). وتابع البيان ان (مديرية بلدية البصرة اعدت خطة متكاملة للعام الحالي ، تتضمن اعادة تأهيل وصيانة الشوارع الرئيسية في اقضية ونواحي المحافظة وذلك للارتقاء بالجانب الخدمي خدمة للمواطن البصري) .