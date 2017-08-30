صيانة عدد من المحطات ورفع التجاوزات عن الشبكة

الكهرباء تنظم حملة لترشيد الإستهلاك وتطبيق إستثمار الطاقة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

نظم فريق مشروع الجباية والخدمة والصيانة في وزارة الكهرباء حملة تثقيفية لمنتسبي الشركة العامة للنقل الخاص بشأن ترشيد الاستهلاك خلال مشروع استثمار الطاقة الذي ينفذ حاليا من اجل القضاء على التجاوزات وايقاف الهدر. وقال المتحدث بأسم الوزارة مصعب المدرس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق مشروع الخدمة والصيانة والجباية نظم ندوة تثقيفية لمنتسبي الشركة العامة للنقل الخاص بشأن ترشيد الاستهلاك وتطبيق مشروع استثمار الطاقة لما له من اهمية في تطوير القطاع والارتقاء به الى جانب القضاء على اهم المشكلات والمعوقات التي تواجه التوزيع المتمثلة بالتجاوزات والضائعات التي وصلت الى 60 بالمئة والهدر الكبير الحاصل في الطاقة الكهربائية), لافتا الى ان (هذا المشروع كفيل بحل المشكلات من خلال متابعة عملية البيع واجراء الصيانات السريعة وجباية اجور الاستهلاك الطاقة و نصب العدادات الذكية من قبل المستثمرمجاناً بالاضافة الى منع المستثمر من التلاعب بالتسعيرة المعمول بها), مؤكداً ان (سعر التعرفة للاستهلاك مدعومة من قبل الحكومة تصل نسبة الدعم الى 94بالمئة وهي مبالغ ميسرة بامكان المواطن تسديدها حيث ستقوم شركة القطاع الخاص بتسديد رواتب 80 بالمئة من منتسبي الصيانة ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤولية الشركة على ان يتم تجهيز المناطق لمدة 24 ساعة بحمل 80 بالمئة من استهلاك المناطق والذي من شأنه ان يرفع عن كاهل المواطن المبالغ التي يسددها لاصحاب المولدات الاهلية وسيضمن هذا المشروع تشغيل اياد عاملة هندسية وفنية يتم توظيفهم من قبل شركات القطاع الخاص). وعن اجراء الصيانة ورفع التجاوزات اوضح المدرس ان (الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر تمكنت من تشغيل قطاع 12 ضمن الشبكة الجديدة على مغذي 2 فلاح ومد قابلو 240 متراً بدلا من المغذيات السابقة من اجل القضاء على حالات التجاوز وتبادل التغذية والاستفادة من المغذيات بتخفيف الحمل عن مناطق اخرى), مبينا ان (الملاكات ذاتها تمكنت من إكمال وتجهيز نواقص الكيوسكات ورفع فيدرات 40 كيوسكات وتثبيت 1150 صندوق ومقياس وكذلك تثبيت 18.200 متر من قابلو الخدمة والعمل جار في تشغيل باقي القطاعات كما تم نصب محولتين بطاقة 400 كي. في. التي تعطبت بسبب التجاوزات).

ازالة التجاوزات على الشبكة

كما انجزت الملاكات الهندسية والفنية في مديريات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة اعمال الصيانة الدورية لعدد من المحطات وازالة التجاوزات الحاصلة على الشبكة الوطنية . وقال البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة واسط قامت باعمال الصيانة الدورية لاصلاح قاطع الدورة 11كي. في .بمحطة الكوت الجديدة الى جانب ربط مانعات الصواعق على خطوط عدد من المغذيات ومعالجة العوارض الفنية على محولات بالاضافة الى نصب محوله سعة 400 كي. في), واضاف ان (الملاكات الهندسية في مديرية شبكة نقل كهرباء محافظة الديوانية التابعة للمديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الاوسط تمكنت من استبدال الفاصلة القديمة لبازبار رقم 1 بـ 132 كي في خط شامية – نجف غازية رقم 2 بـ 132 كي في بمحطة الشامية التحويلية مع إجراء الفحوصات الضرورية وإدخالها في العمل).لافتاً ان (هذا الخط يغذي محافظة النجف وعملية استبدال الفاصلة تمت بوقت قياسي حتى لا يؤثر على تجهيز المحافظة بالتيار الكهربائي), وتابع المدرس ان (ملاكات مديرية توزيع كهرباء محافظة البصرة تواصل اعمال رفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية من خلال حملات متعددة حيث تضمنت رفع 230 حالة تجاوز على الشبكة التي شملت محلات تجارية مختلفة ضمن الموقع الصناعي ومنازل متفرقة الى جانب نصب 115 مقياساً مابين أحادي وثلاثي الأطوار), موضحا ان (الاعمال تضمنت ايضا صيانة خط 33 كي في بمحطة التنومة الثانوية 11/33 كي في القادم من محطة النجيبية الثانوية 132 كي. في وذلك بسبب تعرض القابلو إلى عطل وقد تمت صيانته وإعادته إلى الخدمة).