ذي قار تكّرم طلبة وملاكات تربوية متميزة

الناصري يطالب بتشريع قوانين لحماية المعلمين

ذي قار – باسم الركابي

اكد محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري ضرورة التعجيل بتشريع قوانين رعاية المعلمين وحمايتهم من التجاوزات التي تحصل ضد المعلم داخل المؤسسات التربوية. وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان ) امس خلال مشاركته باحتفالية تكريم الطلبة وعدد من الملاكات التربوية والادارية المتميزة التي نظمتها تربية المحافظة بحضور رئيس مجلس المحافظة ان (الاحتفاء بتفوق الطلبة والملاكات التربوية والادارية المتميزة وبالتزامن مع الانتصارات الكبيرة التي تسطرها قواتنا المســـــــلحة وابطال الحشد الشعبي في ساحات القتال، تعبير حقيقي عن إرادة العراقيين القـــــــــوية بتحدي الصعاب وقهر الارهاب انه تجسيد للحرص الشــــــــديد على مواصلة المسيرة التعليمـــــــــية والتربوية حتى في أصعب الظروف وأقساها).

واضاف (نجدد الدعوة بتشريع قانون خاص لحماية المعلم ورعايته وطالبنا مجلس النواب بالتـــــــــعجيل بذلك وان تشريع مثل هذه القوانين من شانه ان يوفر الحماية ويدعم جهود المعلمين في ايصال رسالتهم التربوية الى الطلبــــــــــة ويغرسوا في نفوسهم حب الوطن ويَعدهم للمشاركة الحقيقية في بناء البلاد).

واوضح الناصري ان ( المحافظة سبق وان فاتحت البرلمان والحكومة المركزية بأعداد قوانين تؤمن الحماية والرعاية الكاملة لشريحة المعلمين وان المحافظة حرصت على دعم العملية التربوية بمختلف السبل ومنها تخصيص قطع اراضِ لشريحة المعلمين وبمساحة 319 دونما واكملت البلدية التصميم القطاعي والخارطة الافرازية وسنعمل على تشكيل لجنة من نقابة المعلمين والبلدية وبقـــــــــــية الدوائر لتدقيق المـــــــــعاملات لغرض التـــــــــــوزيع قريبا ). وحث الناصري (الأسرة التعليمية على المُضيّ قُدُماً في تقويم العملية التربوية وتعميق الإحساس الوطني وحب الوطن في نفوس الطلبة).

تحقيق تفوق علمي

مؤكدا (وجوب توفير الاجواء المناسبة لتحقيق التفوق العلمي من خلال توفير الهدوء والاستقرار اللازمين للطلبة وتذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية وتامين التجهيزات والمستلزمات الدراسية اللازمة).

وقدم الناصري خلال مشاركته بالاحتفالية التهنئة لاهالي الطلبة واضاف ان ( تفوق طلبتنا الاعزاء ثروة أي أمة و حجر الزاوية في مسار تقدمها ونمائها فضلاً عن كونهم صناع الريادة لها.

ويحق لكم أيــــــــها الأحبة إن تفخروا بالنجاح والتفوق الذي حققتـــــــموه بجهودكم ويحق لأسركم أن يفخروا بكم وبإنجـــــــازكم الذي جاء رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن وهو في حربه على الارهاب والجهل. وتابع ( نهنئ معلمينا وأساتذتنا بثمار تعبهم داعياً الله أن يوفقهم لمزيد من الخير والعطاء وان يثبت أقدامهم ويزيدهم تفانياً وإخلاصاً وهم يحتفلون بتميز ابنائهم الطلبة في طريق العلم والمعرفة ومسيرة التقدم والازدهار وبناء المستقبل وتربية الاجيال المقبلة ), واشار البيان ان ( حفل التكريم الذي نظمته مديرية تربية المحافظة شمل 107 طلاب متميزين من مختلف المراحل الدراسية وكذلك عددا من الاداريين والملاكات التربوية المتميزة في تربية المحافظة ).