تحليل جيو إستراتيجي – خالد الناصر

هل تسعى الولايات المتحدة لإيجاد قلب عالم جديد؟

انتجت النظريات الجيو بوليتكية التي وضعها منظرو الحرب العالمية الاولى وما تبعها نظريات كانت سببا حقيقيا لاشعال الحرب العالمية الثانية

وكان من ابرز هؤلاء

المنظرين من اوربا وبالتحديد الالمان والبريطانيين ومن اهم من كتب في هذا المضمار :

ماكندر وهاوز هوفر وماهان وغيرهم

وكانت نظرياتهم تنصب في تركيزها على منطقة شرق اوربا وغرب الاتحاد السوفيتي وسميت حين ذاك بمنطقة اوراسيا هذه المنطقة التي كانوا يقولون عنها العبارة التالية

من يسيطر على منطقة اوراسيا سيسطر على قلب العالم ومن يسيطر على قلب العالم يسيطر على الجزيرة العالمية ومن يسطر على الجزيرة العالمية يسيطر على العالم

ويقصد بالجزيرة العالمية قارة اوربا واسيا وافريقيا ثم توسعت النظريات الى نظرية الاطار الارضي ونظرية حافات الارض وغيرها ومن خلال هذه النظريات الجيو بوليتيكية بدأت الولايات المتحدة بوضع. نظرياتها الجيو استراتيجية

حول امكانية السيطرة على قلب العالم القديم (اوراسيا )ولا تزال تحتفظ الولايات المتحدة بقوات لها في تلك المنطقة ولعل الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وروسيا في هذه الرقعة الجغرافية حاضرا ومستمرا في ما يتعلق بجزر القرم واكورانيا وغيرها

وهذا الموضوع طويل ليس محل البحث حاليا, لكن خلال الفترة التي اعقبت ما يسمى بالربيع العربي وما سبقه من احتلال العراق وبروز الدور الاقليمي لعدد من الدول مثل ايران وتركيا والسعودية

ودخول الروس على المشهد بقوة من خلال الملف السوري وتلاقي مصالحها مع المصالح الايرانية في المنطقة

وكذلك من خلال. التحولات الدراماتيكية في انظمة الحكم السعودية والتركيةوتوجهها نحو استقلال القرارات الاستراتيجيية لها

يبدو ان الولايات المتحدة انتبهت الى ضرورة اعادة النظر حول مستقبل التوازنات الاقليمية والدولية في المنطقة المذكورة التي اصبحت او ازدادت حيوية بشكل كبير .

فهل فعلا بدأت الــــــولايات المتحدة تــــــــسعى لايجاد مجال حيوي لها من خلال ايجاد قلب عالم جديد او على الاقــــــل قلب شرق اوسطي جديد ؟

فانه للمتابع الذكي ان يفسر سر حرص الولايات على وجودها العسكري في منطقة صحراوية تمتد من غرب بغداد وصلاح الدين والموصل لتتصل بشرق سوريا تمتد من جنوب الحسكة مرورا بمحافظة الرقة والبو كمال وصولا الى التنف نقطة الالتقاء بين الحدود العراقية الاردنية السورية

بل ان التقارير الرسمية وغير الرسمية تتحدث عن نية لدى الولايات المتحدة لانشاء 14 قاعدة عسكرية في هذه المنطقة

12 منها في العراق و 2 في سوريا وسيجد ان الولايات المتحدة تريد ان تجعل من هذه المنطقة بمثابه نقطة للسيطرة على تحركات الدول الثلاثة الاقليمية وتقنين حركتها وطموحاتها

هذا من جانب ومن جانب اخر كبح جماح الطموح الروسي الساعي للالتفاف على السيطرة الامريكية التي باتت راسخة في اوراسيا من خلال حلف الناتو ,بالسيطرة. على المجال الحيوي في الشرق الاوسط, ومن ناحية. ثالثة. جعل العراق هو المركز الحيوي للسيطرة على السعودية وايران وتركيا.