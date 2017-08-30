الرصافة تنفّذ حملات رقابية على محال الغذائية إستعداداً للعيد

مصدر لـ (الزمان): مستشفى في كردستان يعتمد نظام الولادة تحت الماء

اربيل – فريد حسن

اكد مصدر طبي في اقليم كردستان اتباع مستشفى يطلق عليه اسم سي . ام . سي نظام الولادة تحت الماء الى جانب الولادات القيصرية والطبيعية لتخفيف الالام عن النساء الحوامل وسهولة خروج الجنين.

وقال المصدر لـ (الزمان) امس ان (المستشفى اعتمد هذا النظام الى جانب الولادات القيصرية والطبيعية حيث توضع المرأة الحامل في الماء لولادة جنينها), مشيرا الى ان (هذا المستشفى الوحيد الذي يعتمد هذا النظام في الاقليم).

من جهتها قالت الاختصاصية بالامراض النسائية في المستشفى قانع البرزنجي في تصريح امس ان (المستشفى يضم إلى جانب غرف الولادة الطبيعية والعمليات غرفةً خاصة للولادة تحت الماء التي تضم حوضين كبيرين يتسعان لشخصين), مشيرة الى ان (درجة حرارة الماء في الحوض تصل إلى 37.5 مئوية ويتضمن تقنية المساج أيضاً), واوضحت برزنجي ان (الماء الدافئ يساعد المرأة الحامل كثيراً ويقلل من الألم كما يسهل خروج الجنين من الرحم). يذكر ان المستشفى شهد ولادة 500 طفل تحت الماء. بدورها قالت الاختصاصية بامراض النساء والولادة في المستشفى التعليمي بجامعة تنسي الأمريكية نيفين تود إن (النساء تحت سن 17 وفوق سن 25 بالاضافة الى المصابات بداء السكري او الحوامل بتوائم او بأجنة ذوات أحجام كبيرة لا يمكنهن الولادة بهذا النظام), واضافت ان (هذا النظام يمكن أن يقلل من شعور المرأة بالألم ولكنها لا تحميها من الآلام التي تلي الولادة).

وتتخوف بعض النساء الحوامل من احتمالية غرق مواليدهن في الماء إلا أن المتخصصين بأمراض النساء والولادة يقللون من أهمية تلك المخاوف.

كما ويقولون إن الأجنة بالأساس موجودة داخل ماء الرحم وعندما يخرج الطفل إلى مياه الحوض المخصص للولادة يزداد ارتياحاً وبعد أن يتم فصل الحبل السري يطفو فوق الماء ويصبح التنفس ممكناً وسهلاً.

وبدأت فكرة إنجاب الأطفال تحت الماء في المجتمعات الساحلية ويقال إن نساء الفراعنة في مصر كن ينجبن أطفالهن تحت الماء أما في العصر الحديث، فقد شهدت فرنسا أول ولادة من هذا النوع عام 1805 تلتها تجربة مماثلة في روسيا عام 1960.

كما وبدأ الأطباء في فرنسا بتعليم النساء على كيفية الولادة تحت الماء في درجة حرارة تبلغ 38 مئوية، فيما تشير الإحصائيات إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في بريطانيا يرغبن بالإنجاب تحت الماء.

متابعات صحية خلال العيد

من جهة اخرى اوعز مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي الى ملاكات الدائرة القيام بحملات صحية ورقابية لمتابعة المواد الغذائية وفحص محطات المياه استعدادا لعيد الاضحى. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الساعدي خلال اجتماع مجلس الإدارة القول ان (على أقسام الصحة العامة اخذ دورها خلال هذه الأيام فضلا عن أيام العيد في متابعة السلامة الغذائية و إجراء حملات التوعية الصحية بشأن أهمية النظافة وطرق المياه الصالحة للشرب من اجل تقليل الإصابة بالإسهال الوبائي), مؤكدا (توفير المتطلبات الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية وعلى مدار أيام العطلة وكذلك توفير ارصدة كافية من الدم فضلا عن تهيئة صالات الطوارئ والعمليات), منوها الى ان (مركز الدائرة سيقوم باجراء زيارات إلى المؤسسات الصحية لمتابعة عملها ورصد المعوقات لغرض المعالجة).