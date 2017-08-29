أنقرة: سلسلة أخطاء القيادة الكردية تتواصل وتنتهك الدستور

التركمان الغاضبون من قرار إشتراك كركوك بالإستفتاء يطلبون إعتقال المحافظ

أربيل – فريد حسن

كركوك – مروان العاني

أثار تصويت مجلس محافظة كركوك أمس على قرار يتضمن مشاركة المحافظة في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان غضب المكون التركماني الذي عدّه غير دستوري، محذراً من عواقبه وداعياً الحكومة الاتحادية الى التدخل، وفيما رفض نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي القرار، ابدت الحكومة التركية قلقها منه ووصفته بأنه واحد من سلسلة أخطاء القيادة الكردية.وجاء تصويت مجلس كركوك على القرار وسط مقاطعة القوى العربية والتركمانية في المجلس وبعد طلب قدمه 23 عضوا من قائمة كركوك المتآخية التي شكلها حزبا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين. وجدد النجيفي رفضه شمول كركوك والمناطق المتنازع عليها بالاستفتاء .ونقل بيان لمكتبه عنه تأكيده خلال لقائه سفير نيوزلندا لدى بغداد باردلي ساودن رفضه المعلن لشمول كركوك والمناطق المتنازع عليها بالاستفتاء. وقدم السفير تهانيه بمناسبة الانتصار على داعش وتحرير تلعفر وأكد عزم حكومته على دعم ومساعدة العراق في حربه ضد الإرهاب.

وقال ممثلو التركمان في مجلس النواب ومجلس كركوك والاحزاب التركمانية في بيان امس ( مرة اخرى اثبتت ادارة كركوك وقائمة كركوك المتآخية انها لم تعد تعترف باية شراكة وتنتهج نهجا احاديا انفراديا ضاربا بعرض الحائط الدستور العراقي والقوانين النافذة مقحمة كركوك في اتون صراعات قومية لن يجني منها ابناء المحافظة سوى المشاكل والخسران)، مؤكدين عدم وجود أي مسوغ دستوري وقانوني لاجراء الاستفتاء في كركوك كما اشاروا الى ان (اتخاذ القرار بغياب المكونين التركماني والعربي يفقد القرار شرعية تمثيله لمكونات المحافظة).وتابعوا (نحمّل قائمة كركوك المتآخية التبعات القانونية كافة في حال تنفيذ القرار ، كما نطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بموقف واضح حيال هذا القرار ، ونطالب مجلس الوزراء ومجلس النواب لاستصدار قرارات برفض الاستفتاء في كركوك)، مضيفين (سنقوم من طرفنا باتخاذ كل الخطوات القانونية لابطال قرار قائمة كركوك المتآخية في المجلس).وخلص البيان الى القول(اننا اذ نرفض قرار قائمة كركوك المتآخية جملة وتفصيلا ندعو كل مواطني المحافظة لمقاطعة الاستفتاء تجنبا للاثار السلبية المترتبة على هذا القرار الخاطئ).الى ذلك، قالت الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق في بيان إن (مشروع طرح الاستفتاء على مجلس كركوك مخالف للدستور في المادتين الأولى و143 ومخالف للمادة 23 من قانون 36 لسنة 2008 ساري المفعول)، لافتة الى أن (مجالس المحافظات لايحق لها زج نفسها في أمور سيادية كالاستفتاء).وطالب البيان الاكراد بالتريث في تداول مثل هذه القرارات الخاطئة التي تزيد الإحتقان والاختلاف بين المكونات . ورأى أن (اتخاذ أي قرار من جانب الكرد في هذا الصدد مقابل رفض التركمان والعرب يعد قرارا مخالفا للدستور والقوانين السارية)، مطالباً العبادي بـ(التدخل المباشر لوقف اتخاذ اي قرار بشأن ادخال كركوك في الاستفتاء)، محملاً رئيس مجلس المحافظة والمحافظ (مسؤولية أية مشاكل تحدث جراء هذا القرار). واكد القيادي التركماني محمد مهدي البياتي ان (أصل الاستفتاء غير دستوري ولذا قاطع العرب والتركمان جلسة مجلس المحافظة)، موضحًا ان (مجالس المحافظات تعد خدمية وليست تشريعية ). واعلن النائب التركماني حسن توران امس عن عزم التركمان اللجوء للقضاء لنقض قرار مجلس كركوك .ودعا الأهالي إلى مقاطعة الاستفتاء تجنبا لـ(آثاره السلبية).وطالب النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي بإقالة محافظ كركوك واعادة نشر قوات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في المحافظة.وقال في تصريح امس ان (المصلحة العامة للحفاظ على امن واستقرار كركوك تستوجب انتشار قوات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في المحافظة بشكل فوري تطبيقا للدستور والقانون).في المقابل، وصف رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة اقليم كردستان نصر الدين سندي القرار بـ(الخطوة المهمة والتأريخية) .واضاف سندي في تصريح امس أن (القرار يشكل خطوة صحيحة وقانونية لإجراء استفتاء الاستقلال في المحافظة)، مشيراً الى أن (قضاءي سنجار وخانقين والنواحي التابعة لهما قررا خلال الأيام الماضية بإجراء الإستفتاء في مناطقهما ، كما طلبت أقضية شيخان ومخمور وسهل نينوى أيضا بجراء الإستفتاء فيها).واوضح أن (الإستفتاء سيجري في المناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة في المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة اقليم كردستان فقط)، منوهًا الى أن (الحكومة الاتحادية لم تبد إستعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لإجراء الإستفتاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش العراقي والحشد الشعبي).. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي ان (مجلس كركوك لديه آليات قانونية وبالتالي فإن اعضاءه مسؤولون عن قرارهم ويتحملونه، والمجلس يمثل برلمان المحافظة ونحن يهمنا ان تجري الأمور بطريقة ديمقراطية)، مضيفاً (اما بالنسبة للتركمان فهم القومية الثانية في كردستان ولهم مقاعد ونحترم مطالبهم ورئيس الاقليم مسعود البارزاني قال لهم قدموا لنا ماترونه مناسبا ونحن نحققه لكم). وتابع (نحن نحاول منذ 2003 الوصول مع هذه الأطراف السياسية التي تدعي تمثيل التركمان والعرب ولكن لم نصل معها الى أي اتفاق). بدوره، قال محافظ كركوك نجم الدين كريم أنه اجتمع مع عدد من الذين قاطعوا الجلسة وقالوا له انهم يودون الحضور ولكن يخشون الاعلام. وتابع( كما أن هناك من يتمنى ان تحدث حرب في كركوك، لكي يقولوا اننا نبهناكم ولم تنصتوا وها قد تحققت النبوءة)، على حد قوله. خارجياً، أعربت وزارة الخارجية التركية امس عن قلقها حيال قرار مجلس كركوك، عادة القرار انتهاكاً للدستور العراقي بشكل واضح وجاد للغاية.وقالت الوزارة في بيان صحفي (إلى جانب أن إجراء الاستفتاء من أجل الاستقلال في شمال العراق قرار خاطئ)، مضيفاً إن (قرار مجلس كركوك واحد من سلسلة أخطاء، وبهذا فإن المجلس يكون قد انتهك الدستور العراقي بشكل واضح وجاد جداً).وحذرت من أن (هذا القرار ليس مقبولاً أبداً، وفي الوقت ذاته قاطعته المكونات الأصيلة من التركمان والعرب). وعلى النقيض من ذلك، أعلن الأكاديمي الأردني عن تقديمه طلباً للحصول على جنسية (دولة كردستان) والإقامة الدائمة فيها. وقال بلال غازي القرعان في تسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، (يسعدني ويشرفني أن أكون أول عربي يطلب الجنسية الكردية في حال السماح بها)، معرباً عن سعادته في أن يكون (مقيماً مدى الحياة في كردستان)، مبدياً (استعداده التطوع ضمن قوات البيشمركة، إذا ما سمحت له القوانين بذلك ويكون أبنائي جنوداً للدفاع عن كردستان)، مشيراً إلى أنه (يعشق أرض كردستان).وبشأن الاستفتاء ، قال إن (من حق الشعب أن يطالب بحقوقه وحريته)، مطالباً البارزاني بـ(السماح له أن يكون جندياً له للدفاع عن الحق) . والقرعان مدير لشركة عالمية، ويحمل شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية، ويملك حق الإقامة في دولتين عربيتين، ولديه طفلان.

(تفاصيل ص3)