البرلمان يطالب الحكومة بإجراءات حيال ترحيل عناصر داعش إلى حدود العراق

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أمس من محاولات لتهريب قادة تنظيم داعش من ناحية العياضية بمحافظة نينوى مقابل مبالغ مالية.وقال الزاملي في بيان (من خلال زيارة قضاء تلعفر واللقاء بقائد عمليات قادمون يا تلعفر الفريق الركن عبد الأمير يار الله تبين لنا وجود عدد كبير من الإرهابيين والقياديين من عصابات داعش الإرهابية يبلغ عددهم نحو الف قيادي من جنسيات مختلفة بعد أن تمكنت قواتنا المسلحة من قتل أكثر من الف آخرين)، موضحاً أن (هناك جهات تقوم بتهريب هذه القيادات من ناحية العياضية مقابل مبالغ مالية)، داعيا البيشمركة إلى (منع حدوث هذه الحالات والقبض عليهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة).وأكد (ضرورة التعاون بين مختلف تشكيلات القوات العسكرية من أجل القبض على قادة داعش الإجرامي)، محذراً من أن (هروبهم سيشكل خطرا على أمن المناطق المحررة عموما والعاصمة بغداد خصوصا).من جهة اخرى، وصف عضو اللجنة نفسها النائب محمد الكربولي اتفاق حزب الله اللبناني مع تنظيم داعش على نقل عوائل الاخير وعناصره الى الحدود العراقية السورية بالامر الخطير ، ودعا الحكومة ووزارة الخارجية الى التحرك لمعرفة خفاياه..وقال في تصريح ان (هذا الاتفاق امر خطير جدا ولو صحت الانباء عن دخولهم للقائم فهو امر اخطر، وسنعمل جاهدين للتحري عن صحة تلك الانباء لأن ما ينقل لا يخلو من حقيقة ولم يأت من فراغ).واضاف ان (ابناء العراق يذهبون للقتال ضد تنظيم داعش الارهابي في سوريا تحت عناوين الدفاع عن العقيدة والمقدسات هناك، واليوم تنقل العصابات من الحدود اللبنانية السورية الى الحدود العراقية). واوضح الكربولي ان (المناطق الحدودية العراقية كالقائم وعانة وراوة مازالت غير محررة ومازال هنالك ثلاثة الاف مقاتل من زمر داعش موجودة هناك وهو عدد ليس قليلاً ولديهم استماتة في الدفاع عن خرافتهم ثم تاتي اليهم تعزيز بصفقة سياسية خارجية فذلك يعد كارثة ستحل بتلك المناطق).ودعا الحكومة الى (وقفة حقيقة تجاه الاطراف التي مررت هذا الاتفاق لأن الدماء التي ستسيل هي دماء ابنائنا من كل المكونات وهم من سيقاتلون ويضحون بحياتهم لتحرير الارض التي سلمت بتلك الصفقات)، مشيرا الى ان (تلك التسريبات ان صحت فهنالك مؤامرة على الانبار واهلها).وشدد الكربولي على ان(هذا الامر خطير وهو ملف دولي وخارجي وعلى وزارة الخارجية والحكومة اتخاذ الاجراءات السريعة والعاجلة للتنسيق ومفاتحة التحالف الدولي والجانب السوري لمعرفة خفايا هذا الاتفاق)، داعيا القائد العام للقوات المسلحة الى (الايعاز الفوري باطلاق عمليات تحرير القائم وبأسرع وقت ومسك الارض من جانب ابنائها حصرا).

بدوره، اتهم النائب علي البديري في تصريح امس الحكومتين العراقية والسورية بـ(التآمر على الشعب العراقي والحشد الشعبي اثر سكوتهما على الصفقة التي حصلت بين حزب الله وداعش). واعلن حزب الله اول امس الاثنين أن قافلة مسلحي داعش ستنسحب من الحدود اللبنانية السورية إلى مدينة البوكمال السورية في ريف دير الزور الشرقي بموجب اتفاق ابرم بين الطرفين ووافقت عليه دمشق.