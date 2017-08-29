الرافدين والرشيد يباشران بصرف رواتب المتقاعدين العسكريين

العبادي: إفتتاح معبر طريبيل الحدودي مع الأردن اليوم

بغداد – قصي منذر

صوت مجلس الوزراء بجلسته امس على عدد من القوانين من بينها قانون اللاجئين وحماية المنتج المحلي ودعم القطاع الانتاجي لتوفير فرص العمل للعاطلين بالاضافة الى تقليل رسوم اللوحات المرورية للمركبات المستوردة قبل عامين . وقال بيان امس ان (المجلس صوت برئاسة حيدر العبادي على قانون اللاجئين ودعم المنتوج المحلي ومراجعة الرسوم الكمركية لبعض المواد بالاضافة الى التصويت على تقليل الرسوم للوحات المرورية للمركبات المستوردة قبل عامين)، واضاف (كما تقرر اقامة ورشة عمل مع القطاع الخاص لدعم القطاع الانتاجي في العراق لتوفير فرص عمل للعاطلين)، واوضح البيان ان (المجلس قرر اجراء التعديل على قانون القرض الياباني لاضافة منطقتين في محافظة ديالى بالاضافة الى مناقشة قانون لصيانة المدارس وبناء عدد اخر منها في المحافظات بطريقة الدفع بالاجل). ووصف العبادي موضوع نقل اعداد كبيرة من داعش الى المناطق الحدودية مع العراق بالامر غير المقبول . واعلن العبادي خلال الموتمر الاسبوعي عقب جلسة المجلس عن (افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع الاردن اليوم الاربعاء)، واضاف (حريصون على المضي بالاصلاح رغم وجود معارضين ومفسدين يضررون من المشروع)، داعيا المواطنين الى (التعاون في حفظ الامن وتفويت الفرصة على الارهاب)، ووصف العبادي (موضوع نقل اعداد كبيرة من داعش الى المناطق الحدودية مع العراق بالامر غير المقبول وعلى الحكومة السورية التحقيق بذلك لاسيما وان العراق يعمل من اجل القضاء على الارهاب وليس احتوائه او التفاوض معه)، لافتا الى انه (لاخيار امام داعش في العراق سوى الاستسلام او القتل). الى ذلك قال القيادي في الحشد الشعبي واثق الفرطوسي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحشد يواصل عمليات تأمين الطريق الدولي بين الرمادي ومنفذ طريبيل وبين الرمادي وبغداد).وأضاف أن (الحشد نشر دوريات ليلية ونصب كاميرات ليكون الطريق مؤمنا تأمينا كاملا). مؤكدا أن (هذا الطريق ممسوك حاليا من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي وحشد الانبار).وكان عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي، آكد في تصريح أن الطريق الدولي السريع الذي يربط العاصمة بغداد بمنفذ طربيل سالك ومؤمن من قبل القوات الامنية، فيما نفى أي انتشار أميركي على الطريق الى ذلك قال مصدر امس ان (عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت على مدني خلال سيره في احد البساتين بمنطقة مشكوكة بين مدينة هيت وناحية البغدادي ).وعن تصويت مجلس محافظة كركوك على قرار ضم المحافظة الى استفتاء كردستان علق العبادي ان (قرار ضم المحافظة الى الاستفتاء خاطئ لاسيما وان الاستفتاء في كردستان اجراء غير الدستوري ولا قيمة له)، وتابع ان (العراق بات محل اعجاب عالمي بعد تحقيق الانتصارات المتوالية على الارهاب)، مهنئا (الشعب والقوات المسلحة بالانتصار الكبير في قضاء تلعفر)، لافتا الى ان (الحكومة حريصة على اقرار قانون التأمينات الاجتماعية)، واتهم العبادي (بعض المافيات بتعطيل المشاريع الخدمية للانتفاع منها). واعلن مصرفا الرشيد والرافدين امس المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين العسكريين دفعة شهر أيلول عن طريق أدوات الدفع الالكتروني. واوضح مصرف الرافدين في بيان (المتقاعدين بامكانهم تسلم رواتبهم من خلال فروع المصرف او غيرها). وفي ديالى قال النائب عن المحافظة . رعد الماس في تصريح امس ان (التنظيم هاجم مراعي قرية ديالى في حوض حمرين وقام بقتل قطعان الجاموس رميا بالرصاص). لافتا الى ان (اجمالي الجاموس التي قتلت بلغت 40 رأسا).واضاف ان (اهالي القرية يعتمدون بشكل رئيسي على تربية الجاموس وبيع منتوجاتها وقتلها من قبل داعش هي حرب لقطع الارزاق ودفعهم للنزوح القسري). مطالبا الجهات الحكومية (بتعويض المتضررين والعمل على وضع حد لوجود خلايا التنظيم المتطرف في حوض حمرين التي بدأت تهاجم بعض المناطق بين الحين والاخر وتمارس ضغوطا متعددة لدفع الاهالي للنزوح القسري).