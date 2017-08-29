البعثة تعيد مبالغ مالية للحجاج العراقيين الإضافيين

كربلاء تستقبل 45 ألف زائر إيراني بيوم عرفة

بغداد – شيماء عادل

أعادت بعثة الحج العراقية مبالغ مالية للحجاج الاضافيين، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية في مدينة الطائف عن ضبط أفراد يمتهنون تهريب الحجاج متنكرين بملابس نسائية، إلى داخل مكة المكرمة.وقالت تقارير صحفية امس ان (البعثة أعادت 1500 ريال سعودي الى الحجاج ضمن الدفعة الـ 5 ألاف الاضافية) ، وأضاف ان (عودة هؤلاء الحجاج الى العراق ستكون من مطار المدينة المنورة لاتاحة الفرصة لهم لزيارة مرقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم). فيما ضبطت الأجهزة الأمنية السعودية في مدينة الطائف أفرادا يمتهنون تهريب الحجاج متنكرين بملابس نسائية إلى داخل مكة المكرمة. وقال مسؤول أمني في شرطة الطائف في تصريح امس ان (الأجهزة الأمنية في المدينة أحبطت عمليات تهريب حجاج متنكرين بملابس نسائية إلى داخل المدينة المقدسة عبر عدد من المنافذ البرية بقيادة أفراد لم تُفصح عن هوياتهم)، واضاف أن (الأجهزة الأمنية رصدت أساليب مختلفة يتبعها البعض للتخفي من رجال الأمن وتجاوز نقاط التفتيش في محاولة لدخول المدينة المقدسة وأداء المناسك). وكانت السلطات السعودية قد منحت مؤخرا بعض المقيمين الصادرة رخص إقاماتهم من مناطق أخرى غير مكة المكرمة الاستثناء من منعهم الدخول عبر بوابات ومداخل المدينة المقدسة في موسم الحج. ويلجأ العديد من حجاج الداخل السعودي في كل عام للتسلل الى داخل المدينة المقدسة لأداء مناسك الحج، نظرا لعدم حصولهم على تصاريح الحج وتشدد السلطات السعودية على أهمية الحصول على تصاريح الحج لأداء المناسك وتفرض عقوبات قاسية على الحجاج المخالفين. ويذكر ان عقوبة المقيمين من غير السعوديين الذين يدخلون مكة دون تصريح تصل احيانا إلى الإبعاد النهائي عن الأراضي السعودية والمنع من دخولها لمدة 10 أعوام.

على صعيد اخر أعلن القنصل الإيراني في محافظة كربلاء مير مسعود حسينيان أن المحافظة تضيف 40 الفا إلى 45 ألف زائر إيراني في يوم عرفة.وقال في بيان امس إن (مراسم دعاء يوم عرفة ستقام في مدينة كربلاء كالأعوام الماضية).

واوضح حسينيان أن (شركة شمسا التابعة لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية أعلنت وصول 18 الفا إلى 20 ألف زائر إيراني للمحافظة في يوم عرفة)، وتابع أن (عددا مماثلا من الزائرين الإيرانيين سيصلون المدينة على شكل أفراد لذلك فإن التوقعات تشير إلى بلوغ عدد الزائرين الإيرانيين نحو 40 الفا إلى 45 ألف زائر إيراني في المحافظة بهذا اليوم المبارك)،واوضح حسينيان أنه (بالإمكان تقديم خدمات لـ15 ألف زائر إيراني وفق الإمكانيات المتاحة كما أن محادثات جرت مع الهلال الأحمر لنشر فرق إغاثية لتقديم الخدمات بسرعة لدى وقوع مشكلة ترتبط بارتفاع درجات الحرارة أو مشاكل أخرى)، مشيرا الى ان (مراسم دعاء عرفة في المحافظة ستقام يوم الجمعة بالنظر إلى الفرق بين إيران والعراق في يوم بدء الشهر الهجري القمري).