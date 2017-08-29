إقتحام آخر معاقل داعش في تلعفر وتطهير أجزاء واسعة من العياضية

قائد طيران الجيش: المروحيات تلاحق أرتال الدواعش الهاربة وتنهي وجودهم في الصحراء

بغداد – رحيم الشمري –

محمد الصالحي

كشف قائد طيران الجيش الفريق اول الركن حامد المالكي عن استهداف ثلاثة أرتال متعددة العجلات لعناصر تنظيم داعش حاولت الهروب تحت ظلام الليل باتجاه الصحراء غرب تلعفر وناحية العياضية خلال اليومين الماضيين ، قتل خلالها عشرات المسلحين ، اضافة الى اصطياد عشرات اخرين خلال المعارك التي دارت على أطراف وداخل قضاء تلعفر وناحية المحلبيةً وسط استمرار المراقبة الجوية من قواعد القيارة وتلعفر ومخمور. واشار المالكي الى (قتل المئات من داعش خلال الستة أشهر الماضية بضربات دقيقة إبان حصار المنطقة وتطويقها )، منوهًا الى ان (من يقول ان ألفي مسلح من داعش موجودون في تلعفر يبالغ كثيراً )، مؤكداً (عدم وجود معلومات عن هذا العدد لا من خلال المسح الجوي ولا بالمعلومات الاستخبارية).واكد ان (الهجوم القوي البري الجوي من الصنوف المختلفة للقوات المشتركة ، أربك الدواعش وجعلهم يهربون اما مع النازحين او باتجاه الصحراء الغربية والجنوبية ، فيما اتجه اخرون نحو منفذ يقع تحت سيطرة قوات البيشمركة يمتد على 33 كم محاذ لناحية القيروان وجبل سنجار)، مشيراً الى ان (طيران الجيش يساند قطعات قوات الحدود والحشد الشعبي والجيش التي تمسك الحدود الدولية والمستمرة باستهداف اي عجلة تحمل مسلحين). الى ذلك اقتحمت القوات المشتركة اخر معاقل تنظيم داعش في قضاء تلعفر ناحية العياضية حيث تمكنت من السيطرة على اجزاء واسعة منها فيما يتوقع ان تتوجه القوات صوب غربي الانبار لتحرير الحدود المشتركة مع سوريا.

وقال قائد عمليات قادمون يا تلعفر الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان تلقته (الزمان امس ان ( قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع والفرقة المدرعة التاسعة تقتحم ناحية العياضية اخر معاقل عصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى).

وقال بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (القوات الامنية تمكنت من تحرير مبنى الحكومة ومحطة تعبئة الوقود في ناحية العياضية).واضاف ان (الفرقة 16 للجيش احكمت السيطرة على سلسلة جبل ساسان جنوب ناحية العياضية).وتابع ان (الجبل يعد موقعا ستراتيجيا مهما كونه مطلا على مركز الناحية).وذكر البيان ان (مدفعية الحشد ووفق احداثيات استخبارات الحشد الشعبي تمكنت من تدمير مقر ما يسمى جند الخلافة للتنظيم وسط العياضية).وأضاف أن (القصف حقق اصابات دقيقة بين صفوف تجمعات داعش).

واضاف ان (قطعات الجيش وبإسناد الحشد والاتحادية تمكنوا من تحري قرية قولو باش شرق ناحية العياضية).وكانت قوات الحشد الشعبي قد اعلنت عن تحرير قرية في الناحية واحكام الطوق حول الناحية تمهيدا لاقتحامها.