مجلس ديالى يحذّر من التهديدات غير القانونية والإستقواء بالسلاح

ديالى ــ سلام عبد الشمري

حذر مجلس محافظة ديالى، من الاستقواء بالسلاح والتعبئة غير القانونية، فيما أكد أن المحافظة لا تحتمل أية هزات في الوقت الحاضر.

وقال رئيس مجلس المحافظة علي الدايني لـ (الزمان) امس إن (الاستقواء بالسلاح والتعبئة غير القانونية أصبح أداة لدى بعض الأطراف للضغط بهدف الحصول على مكاسب وهذا الأمر أحبط المواطن في ديالى الذي كان يتطلع لمرحلة جديدة بعد انتهاء حقبة داعش الإرهابي) .

وحذر الدايني من (خطورة الخلافات والنزاعات على الاستقرار الداخلي)، مبينا أن (ديالى لا تحتمل أية هزات وعلى الجميع الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي). واكد الدايني، أن (التنظيمات الإرهابية لم ينتهي وجودها على ارض ديالى ويمكن أن تستغل أي وضع استثنائي لتعاود الضرب وقتل الأبرياء).

واعتبر رئيس المجلس إن (النزاعات والخلافات التي تشهدها المحافظة في الفترة الحالية والفترة التي سبقتها أدت إلى إحباط مواطني المحافظة بشكل كبير).

واضاف الدايني لــ(الزمان) امس ان (مواطني محافظة ديالى بكافة قومياتهم وشرائحهم الاجتماعية كانوا يتطلعون إلى مرحلة جديدة من التقدم والازدهار والرقي في مختلف الجوانب فيما يخص الصعيد الأمني والخدمي بعد انتهاء الهجمات الارهابية التي تعرضت لها المحافظة وتحرير مناطقها والتي أدت الى دمار كبير في بناها التحتية).

واكد رئيس مجلس محافظة ديالى، ان (التوتر السياسي الذي يخيم على الاجواء له تأثير سلبي على اوضاع مواطنينا، خاصة وانهم مروا بويلات ادت بهم الى الاحباط والنزوح الى مناطق اكثر امنا واستقرار في الحياة المعيشية).

من جهته كشف قائممقام قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، عن رفض عددا من الجرحى وذوي ضحايا الارهاب في المحافظة استلام قطع اراض سكنية مخصصة لهم، عازيا ذلك الى وقوع هذه الاراضي في مناطق نائية.

وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لــ (الزمان)، إن (بلدية بعقوبة قامت بتنظيم عملية توزيع قطع سكنية مخصصة لشرائح جرحى القوى الامنية وذوي ضحايا الارهاب الا ان اكثر من 200 منهم رفض الاستلام).