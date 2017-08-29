بابل: خلاف عائلي يؤدي لإرتكاب الجريمة الأبشع

إعتقال عصابة سطو بالجرم المشهود في السيدية

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء من اعتقال عصابة للسطو المسلح بالجرم المشهود داخل منزل احد المواطنين في السيدية فيما أعلنت شرطة بابل عن كشف ملابسات جريمة قتل غامضة ضحيتها طفلة بوقت قياسي.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة من اللواء السابع شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من اربعة متهمين تمارس السطو المسلح على دور المواطنين وبالجرم المشهود داخل دار احد المواطنين ضمن منطقة السيدية). وفي ديالى قال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان تلقته (الزمان) امس ان (افراد خلية الصقور واستخبارات ديالى القوا القبض على الارهابي الناقل للمفخختين في قضاء بلدروز وناحية كنعان بعد متابعة استخبارية وجهود ميدانية).

إبطال مفعول

وأعلن قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي عن ابطال مفعول سيارتين مفخختين شرق المحافظة. وحذر رئيس مجلس ديالى علي الدايني من ما وصفه الاستقواء بالسلاح والتعبئة غير القانونية هي تهديد جديد لأمن المحافظة، وقال الدايني في تصريح امس ان (الاستقواء بالسلاح والتعبئة غير القانونية أصبح أداة لدى بعض الأطراف للضغط بهدف الحصول على مكاسب وهذا الأمر أحبط المواطن في ديالى الذي كان يتطلع لمرحلة جديدة بعد انتهاء حقبة داعش الإرهابي).وحذر من (خطورة الخلافات والنزاعات على الاستقرار الداخلي). مبينا أن (ديالى لا تحتمل أية هزات وعلى الجميع الحفاظ على الأمن). مشيرا الى (مواجهة تحديات كبيرة).وتابع الدايني أن (التنظيمات الإرهابية لم ينته وجودها على ارض ديالى ويمكن أن تستغل أي وضع استثنائي لتعاود الضرب وقتل الأبرياء).وقال مصدر امس (تم العثور على جثة شيخ عشيرة معروفة في قرية البازول في إحدى المبازل الزراعية وعليها آثار عيارات نارية). وفي بابل وقال المتحدث باسم قيادة شرطة بابل العقيد عادل الحسيني في بيان امس ان (الأجهزة الأمنية في بابل تمكنت من اكتشاف ملابسات جريمة قتل غامضة لطفله تبلغ العمر 4 أعوام). موضحا أن (جثة الطفلة كانت مرمية داخل مخزن لمجاري الصرف الصحي في دار سكن عم والدها وهي مقيدة وموضوعة داخل كيس شفاف).وأضاف أن (الجريمة هي الأبشع من نوعها بالمحافظة، وكشفها تم بوقت قياسي بعد 48 ساعة فقط من الإبلاغ عن اختطاف الطفلة في احد مراكز شرطة الاقضية). مؤكدا (التوصل للجناة وإلقاء القبض عليهم). وأوضح أن (عدد الجناة أربعة من أقارب المغدورة بينهم نساء وحدث يبلغ من العمر 17 سنة) موضحا أن (الاعترافات الأولية تشير الى أن الجريمة وقعت في بيت سكني آخر عائد للمتهمين).وبين الحسيني، أن (الجثة نقلت بواسطة إحدى النساء وجرى رميها في المكان التي عثرت فيه، بدافع الانتقام لوجود خلافات عائلية زوجية مع صاحب الدار) مؤكدا أن (التحقيقات جارية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الجريمة).

محكمة النزاهة

وفي البصرة قال المكتب الإعلامي لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في بيان امس ان (محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة قررت إحالة ثلاثة متهمين الى محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة وفق المادة 315 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل). مبيناً أن (المتهمين أحيلوا للمحكمة لقيامهم باختلاس مبلغ مالي مقداره 21 مليوناً و60 ألف دينار مستغلين صفتهم كموظفين في مكتب الجباية التابع لمجلس المحافظة). ولفت المكتب ضمن البيان الى أن (مكتب الجباية يقع في ميناء أم قصر ويقوم باستقطاع رسماً مقطوعاً مقداره 1بالمئة من قيمة البضائع المستوردة). مضيفاً أن (محكمة الجنايات سوف تحدد موعداً لمحاكمة المتهمين بعد تدقيق الدعوى وقرار الإحالة). الى ذلك قال المفتش العام وزارة العدل حسن حمود العكيلي في بيان امس ان (محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين على موظفين في مديرية التسجيل العقاري في سامراء وإلزامهما برد مبلغ 457 مليونا و600 ألف دينار وذلك لتلاعبهما باسم مالك عقار تم استملاكه من قبل ديوان الوقف الشيعي). وأضاف (في عام 2010 قام المتهمان (م.ع.ج) و(ع.غ.ن) بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعملون لديها من خلال عدم تثبيت اسم المالك الحقيقي وموقع عقار لغرض تمليكه إلى الوقف الشيعي، ضمن عمليات توسعة العتبة العسكرية ومنح تعويضات مالية كبدل استملاك لأصحاب العقارات المحيطة بالعتبة).وتابع أن (العقار يبعد 570 مترا عن العتبة العسكرية، أي خارج مسافة العقارات المشمولة بالاستملاك، لكنهما عمدا إلى تزوير موقعه وجعله ضمن الرقعة الجغرافية المشمولة بالاستملاك). لافتا إلى أن (المدانين قاما بتزوير اسم المالك أيضا من خلال التلاعب بالسجل العقاري وتم دفع بدل الاستملاك إلى شخص آخر).