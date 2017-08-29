كركوك تقرر المشاركة في الاستفتاء لاستقلال الإقليم الكردي

‎التحالف الوطني يتوعد بفيتو البرلمان العراقي والحكومة تتحدث عن خرق الدستور

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‎كركوك– بغداد –الزمان

صوّت مجلس محافظة كركوك لصالح مشاركة المحافظة في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك في خطوة ستشعل فتيل الغضب في بغداد وأنقرة. وقال رئيس الاقليم الكردي العراقي مسعود بارزاني ان هذا قرار الشعب الكردي وليس لأحد القدرة على تغييره الا في حالة كتابة ضمانات دولية للكرد معترف بها محليا ودوليا ، من دون ان يذكر الضمانات التي يريدها . ويعمل اقليم كردستان بثبات واضح على تنفيذ الاستفتاء من دون الالتفات الى المعترضين.

ووافق مجلس كركوك على القرار بهذا الشأن خلال جلسة عقدت صباح الثلاثاء وسط مقاطعة عربية وتركمانية.

وجاء التصويت استجابة لطلب قُدّم من قبل 23 عضوا من قائمة كركوك المتآخية التي شكلها حزبا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني المهيمنان على المجلس،

وقالت عضو مجلس محافظة كركوك هالة نور الدين لوكالة فرانس برس إنه «تم التصويت بالغالبية، بحضور 24 عضوا (من أصل 41) على مشاركة كركوك في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان». وأشارت نور الدين إلى أن التصويت جرى بحضور محافظ كركوك نجم الدين كريم، وسط مقاطعة من قبل أعضاء المجلس العراقيين والتركمان.

وبعيد التصويت، قال كريم للصحافيين إن «المشاركة في الاستفتاء حدث تاريخي».

وفي أول رد فعل للحكومة العراقية على هذا القرار، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي لفرانس برس إن «كركوك جزء من المحافظات غير المرتبطة بالإقليم، وتشارك في الاجتماعات الدورية ومرتبطة إداريا وماليا بالحكومة الاتحادية».

وأكد الحديثي أن «أي خطوة تتنافى مع الدستور والقانون نرفضها رفضا قاطعا، لكونها أمرا غير صحيح وغير جائز ولا يمكن للمحافظات أن تنفرد باتخاذ قرارات بعيدا عن الحكومة الاتحادية».

من جانبه، قال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي إن «ما قام به مجلس محافظة كركوك، غير قانوني»، محذرا من أن ذلك «سيدخل العراق في مزيد من الصراعات».

وجدد الحديثي موقف بغداد الرافض لإجراء الاستفتاء، قائلا إن «موقفنا بشأن إجراء الاستفتاء هو أنه غير دستوري (…) ونرفض إجراء هذا الاستفتاء سواء كان في إقليم كردستان او المناطق الواقعة خارج حدود الإقليم المقرة في الدستور العراقي».

وقال أحد أعضاء المجلس لوكالة لأناضول التركية ، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن «المجلس عقد جلسة اليوم بحضور المحافظ شخصيا (نجم الدين كريم) وباقي الأعضاء من مختلف المكونات، بينهم 3 أعضاء من المسيحيين والعضو في القائمة التركمانية عرفان كركوكي».

وأشار إلى أن «الجبهة التركمانية والكتلة العربية لم تحضرا الجلسة».

وأضاف أن «24 عضوا من أعضاء المجلس وافقوا على الطلب المقدم من المحافظ للمشاركة بالاستفتاء».

وتابع أن «عضوين اثنين فقط لم يصوتا لمصلحة الطلب».

ويبلغ العدد الإجمالي لأعضاء المجلس 41 عضوا. فيما حذر النائب عن تيار الاصلاح الوطني (الشيعي) توفيق الكعبي، الثلاثاء، من تداعيات قرار مجلس كركوك بشمول المحافظة باستفتاء استقلال كردستان . والتزم النواب العرب السُنة الصمت وعدم التعليق . فيما يبدو ان الصراع يتجه ان يكون كردياشيعياً بعد تهميش دور السنة وتشرذم قياداتهم وفسادها .

وقال الكعبي، لشبكة رووداو الكردية، إن «البرلمان العراقي سيمضي لإجراءات قانونية لتعطيل قانون مجلس محافظة كركوك بشمولها باستفتاء استقلال كوردستان». محذراً من تداعيات التصويت على هذا القرار الذي وصفه بغير الصائب .

ولفت عضو تيار الاصلاح، المنضوي مع التحالف الوطني، توفيق الكعبي، إلى أن قرار مجلس محافظة كركوك «لن يخدم العراق، خاصة وان مدينة كركوك تقع خارج ادارة إقليم كردستان».

والاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر / أيلول المقبل غير ملزم، بمعنى أنه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا. ويرفض التركمان والعرب شمول محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بالاستفتاء.

ومنتصف أغسطس / آب الجاري، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن كركوك «مدينة فيها الأكراد والعرب أيضا، إلا أن هويتها الأساسية تركمانية»، مشددا على أن شمولها بالاستفتاء «غير دستوري». وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق الذي أقر عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.

كما ترفض الجارة تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

وأعربت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة عن قلقها من الاستفتاء، معتبرة أنه سيشكل انحرافا عن الأولويات العاجلة مثل هزيمة «داعش» وتحقيق استقرار العراق.