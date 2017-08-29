ترامب: إعادة الاعمار بعد إعصار هارفي طويلة وصعبة

واشنطن-(أ ف ب) – اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس ان اعادة الاعمار بتكساس «ستكون طويلة وصعبة» بسبب الاضرار التي تسبب بها الاعصار هارفي. فيما زار ترامب الثلاثاء تكساس ليتفقد بنفسه اضرار الاعصار، رحّب عشية هذه الزيارة بتنسيق عمليات الاغاثة بين السلطات الاتحادية والمحلية.

ويوم الاثنين، أعلنت حالة الطوارئ الفدرالية في لويزيانا مثلما حصل في تكساس لاتاحة توفير مستلزمات الاغاثة والانقاذ. واستمرت ليل الاثنين حالة الطوارئ في ولاية تكساس، حيث تم حشد 12 الف عنصر من الحرس الوطني لمواجهة الفيضانات الضخمة الناجمة عن اعصار هارفي. وقال ترامب من البيت الابيض «هذا مستوى تاريخي من المياه. لم يحدث شيء كهذا يوما». واشار ترامب الى ان فريقه اتصل بزعماء الكونغرس لمناقشة اغاثة ملايين الاشخاص المتضررين من الاعصار. واردف الرئيس الاميركي متحدثا من المكتب البيضوي «نحن نعمل مع الكونغرس. كما تعلمون، سيكون الوضع مكلفا للغاية»، لكنه شدد على «اننا نريد الاهتمام بسكان تكساس ولويزيانا».