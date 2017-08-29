حماس تقوم بحراسة حدود اسرائيل مثلما فعل انطوان لحد في لبنان 

‎ابو عوض خالد مراعبة القيادي بحركة فتح لـ (الزمان):

‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎قال القيادي فى حركة فتح ابو عوض خالد مراعبة ان التقارب الذى حدث خلال الاشهر الاخيرة بين مصر و القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان ؟ ‎ ليس من قبيل حب مصر لدحلان بل هو محاولة مصرية لارضاء دولة الامارات التى تلعب دورا مهما فى المنطقة الان وسياسة مصر الجديدة تعتمد على المساعدات المالية وبحكم علاقة دحلان بالامارات فانه يمكن ان يوفر هذا الدعم المالي للسيسي كما ان بعض ضباط المخابرات المصرية تربطهم علاقة مصالح مع دحلان .

‎واضاف مراعبة في حديثه الى مراسل الزمان في القاهرة ان المخابرات المصرية تلقت توصيات من الامارات واجهزة المخابرات الامريكية والاسرائيلية لتركيز الضوء على دحلان والتشويش على الخطوات التي اتخذها ابو مازن في الفترة الاخيرة من دون الرجوع الى مصر ورفضه توصيات المخابرات المصريه باعادة دحلان الى الحلبة السياسية من جديد .

‎وحول التفسير الذي يراه للتقارب بين حماس ودحلان رغم العداء القديم بينهما قال القيادي في فتح ان ‎حماس لا دين لها ولا عهد فهذا التقارب تم بتعليمات مباشرة من اجهزة المخابرات الامريكية والاسرائيليه والاماراتية والمصرية حسب مخطط جديد لاسقاط القضية الفلسطينية ونظرا للوضع الصعب الذى تعيشه الان حركة حماس والازمة المالية التى تمر بها فلقد قبلت التقارب مع دحلان لانه سوف يوفر لها الاموال وبعض المشاريع والتى سوف تسهم فى تخفيف الضغط عليها فى غزة .

وسألت الزمان :هل عودة انصار دحلان الى غزة يندرج فى اطار صفقة يتم الاعداد لها لترتيب اوضاع المنطقة ؟

‎لم يعد الى غزة سوى بعض المنحرفين لمساعدة حماس على احداث تيار خياني داخل حركة فتح ورغم ذلك فهناك العديد من ابناء فتح الشرفاء الذين لايزالوا مطاردين ولم يسمح لهم بالعودة لهم الى غزة . ‎وفي الآتي نص تكملة الحوار: هناك شكوك حول جدية حماس فى تغيير منهجها بعد اصدار وثيقتها التى تبرأت فيها من الاخوان واعترفت بحدود67 فما هى وجهة نظرك ؟

‎حماس تريد الخروج من الضغوط وهى تعتبر نفسها ذكية باصدارها تلك الوثيقه بينما تمارس دورا فى الخفاء

مع استمرار الاجراءات الاسرائيلية فى القدس واستمرار الاستيطان هل ترى انه لاجدوى من استمرار المفاوضات وانه من الافضل العودة الى الكفاح المسلح ؟

‎نعم الكفاح المسلح هو الافضل فى هذا التوقيت ولكن المشكلة ان حماس تنفذ تعليمات اقليمية بمنع العمليات المسلحه ضد اسرائيل مقابل سماح اسرائيل لها بحكم قطاع غزة واصبحت حماس الان مثل جيش انطوان لحد والذى كان موجودا على الحدود اللبنانية الاسرائيلية لحماية امن اسرائيل .

‎()وكيف ترى تأثير الخلاف القطري الخليجي على القضية الفلسطينيه ؟

‎لايوجد تأثير لان القيادات الفلسطينية وعلى رأسها ابو مازن تتعامل مع جميع الدول العربية بنفس المستوى وتعلمت من اخطاء الماضي فى الازمة العراقيه .

‎(تحدثت الانباء عن تسوية سلمية يجري الاعداد لها فى واشنطن لعقد مايسمى بصفقة القرن لتسوية القضيه الفلسطينية فما مدى صحة ذلك ؟

‎من الخطأ التعويل على الادارة الامريكية لانها تعمل لصالح اسرائيل وليس الفلسطينيين .