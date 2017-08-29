الوزارة تفتتح ملعب الشباب وتضعه في خدمة الفرق الوطنية

عبطان : الضائقة المالية تحفزنا على إنجاز المنشآت الرياضية

بغداد – الزمان

افتتح وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان بحضور رسمي وشعبي ملعب نادي الشباب الرياضي الذي يقع في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد بسعة 2000 متفرج بعد اكتمال العمل بمرافقه الحديثة التي انجزتها ملاكات الوزارة.

وبين عبطان في كلمة افتتاحية ان ملاكات وزارة الشباب والرياضة الادارية والفنية تسابقت في اظهار قدرتها الى جماهير شعبنا من خلال الانجازات الماثلة على الارض بمختلف محافظاتنا العزيزة متزامنة مع الانتصارات التي تزفها يوميا قواتنا الامنية وحشدنا الشعبي الابطال واخرها تحرير قضاء تلعفر من براثن الارهاب الداعشي المجرم حيث لاترقى انجازاتنا مهما علت الى ما يقدمه الابطال من تضحيات جسيمة دفاعا عن السلام والامن للعالم اجمع.

واضاف ان الوزارة وبالرغم مما تتعرض له من ضــــــــــغوطات جراء الضائقة المالية الكبيرة التي يمر بها العراق الا ان هذه الظروف شحذت هممنا لعمل المستحيل والخروج ببدائل ناجعة نسعد بها شعبنا وجماهيرنا الرياضية.

فبعد ملعب ميسان الاولمبي نرى اليوم صرحا اخر اذ يعد ملعب الشباب مهما في بغداد ليسد الفراغ الذي تعاني منه منتخباتنا الوطنية وانديتنا وخصوصا منتخب الناشئين الذي يستعد لبطولة كاس العالم المقبلة.

ضغط النفقات

واشار عبطان الى ان ابطال وزارة الشباب والرياضة اخوتكم نجحوا ايضا في ضغط النفقات الى ابعد الحدود واختصروا زمن التنفيذ ايضا ومن واجبنا ان نقدم لهم الشكر والمباركة لكل هذه الجهود وخصوصا دائرة التربية البدنية والرياضة ولا ننسى ان نشيد بجهود مجلس محافظة بغداد والدائرة البلدية وجميع من اسهم في وضع جهده وخبرته نحو التعجيل في انجاز هذا الصرح الرياضي.

ويقينا لو ان النيات الطيبة كانت متوافرة لدى جميع المؤسسات الرياضية لانجزنا الكثير من المشاريع الاخرى التي استهلكت في فترة سابقة اموال طائلة وما زالت على وضعها الصعب في بغداد والمحافظات.

موضحا ان جوانب العمل لم تتوقف على جانب البناء والاعمار فقط التي اسندها اعلامنا الرياضي بجهد كبير كان حافزنا نحو الابداع بل امتد العمل الى مديات اخرى نحتاجها في اسرتنا الرياضية ومنها رفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية وان كان قد رفع عن المباريات الودية بصورة جزئية ولكننا نعد العدة وبمختلف الوسائل وبمعاونة الاخوة والاصدقاء في الاتحادات العربية والدولية ومن هذه الوسائل المباراة التي ستشهدها البصرة بملعبها الدولي في التاسع من الشهر المقبل بين نجوم العراق 2007 ونجوم العالم وما نتوقع له من اثر رائع لهذه المباراة والمباريات التي ستليها بنقل صورة مشرقة لجماهيرنا ورياضــــــــتنا والامن المســتتب في ربوع هذا البلد المعطاء.

وتطرق مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة الدكتور علاء عبد القادر لجوانب تفصيلية من العمل في ملعب نادي الشباب الرياضي والصعاب التي واجهت العاملين فيه مشيدا بالهمة العالية والروح الوطنية التي اطرت جوانب العمل وبصورة خاصة تواصل الوزير معنا.

وشهد حفل الافتتاح تقديم شهادات تقديرية لممثلي اللجنة البارولمبية والاولمبياد الخاص ومحافظة بغداد والدائرة البلدية والعاملين في المشروع من منتسبي الوزارة والشخصيات الرياضية الداعمة للعمل تبادل على تقديمها وزير الشباب والرياضة ونائب رئيس اللجنة الاولمبية فلاح حسن، كما اقيمت مباراة ودية جمعت منتخبنا الوطني للناشئين مهرجان المراكز التخصصية .

على صعيد اخر اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، الاثنين،على وجوب الاهتمام بالموهبة الرياضية من اجل رفد المنتخبات الوطنية والوصول الى الانجازات التي ترفع اسم البلد عاليا.

وقال عبطان خلال حضوره ختام مهرجان النصر للمراكز التخصصية للمصارعة الذي اقامتها دائرة الأقاليم والمحافظات، ان الوزارة حريصة جدا على توفير كل سبل انجاح مسيرة لاعبي الموهبة الرياضية من خلال تهيئة المنشآت الرياضية التي تطور الالعاب الفردية وغيرها. مشيراً الى ان الالعاب الفردية باتت جزءا مهما في عمل الوزارة كونها تسهم في تطوير الرياضة العراقية.

وبين مدير عام دائرة الأقاليم والمحافظات طالب الموسوي ان الــــــــوزارة تبذل جهـــــــودا كبيرة من اجل احتضان المواهب الرياضية عن طريق مراكزها التخصصية لجميع الالعاب، موضحا ان المراكز التخصصية اصبحت رافدا مهما للمنتخبات الوطنية والاندية.

الى ذلك عد مدرب المركز التخصصي للمصارعة سعيد شيرزاد الايراني الجنسية ان البطولة التي تقيمها المدارس التخصصية تقدم فائدة فنية كبيرة ولاسيما في الالعاب الفردية. ووزع وزير الشباب والرياضة الكؤوس والجوائز على الفائزين حيث احرزت ميسان لقب بطولة المصارعة الحرة، فيما جاء صلاح الدين ثانيا والبصرة ثالثا، وفي المصارعة الرومانية توج بغداد اولاً والديوانية ثانيا والنجف ثالثا.