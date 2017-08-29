ميسي يتسلم قيادة كتيبة التانغو قبل موقعة أوروغواي

التألق الأرجنتيني وتقنية الفيديو يخطفان الأضواء في الكالتشيو

{ مدن – وكالات: انتهت الجولة الثانية من الكالتشيو، وتوقف قطار المسابقة بشكل مؤقت لإقامة المباريات الدولية للمنتخبات، وانشغال الكثير منها بخوض تصفيات كأس العالم 2018، والمقرر إقامته في روسيا الصيف القادم. الجولة الثانية شهدت عدة ظواهر مختلفة، حيث واصلت 5 فرق فوزها، ورفعت رصيدها إلى 6 نقاط، وهي يوفنتوس والإنتر والميلان وسامبدوريا ونابولي، كما واصلت 5 فرق أخرى فشلها في حصد أي نقطة وهي فيورنتينا وكالياري وأتلانتا وبينفينوتو وأودينيزي بالخسارة مرة أخرى. ونرصد في التقرير التالي أبرز ظواهر تلك الجولة:

تألق أرجنتيني

كان الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا، وماورو إيكاردي مهاجمي يوفنتوس والإنتر على الترتيب، هما الأبرز خلال تلك الجولة، حيث سجل الأول ثلاثية في شباك جنوى، حولت تأخر فريقه بهدفين في الدقائق السبع الأولى إلى فوز بالأربعة ليصبح أول هاتريك في الدوري الإيطالي هذا الموسم، فيما سجل الآخر ثنائية في شباك روما، حولت خسارة فريقه بهدف إلى تقدم بهدفين قبل أن يحسم زميله فيتشينو الأمور بتسجيل الهدف الثالث.

تقنية الفيديو

أثارت تقنية الفيديو جدلاً واسعاً خلال تلك الجولة، بعدما تم احتساب ركلتي جزاء في لقاء يوفنتوس وجنوى، بواقع واحدة لكل فريق بعد اللجوء إلى الإعادة التلفزيونية، ليتوقف اللقاء مدة طويلة، مما أثار انتقاد واسعة، أبرزها جاءت من جيجي بوفون قائد يوفنتوس، وماسيمليانو أليجري مدرب الفريق. كما تسبب عدم اللجوء إلى الإعادة التلفزيونية لمنح نادي روما ركلة جزاء، تعرض دييجو بيروتي مهاجم الفريق للعرقلة داخل منطقة الجزاء، جدلاً واسعاً بعدما شاهد الجميع أثناء الإعادة التلفزيونية في المنازل أحقية روما في الحصول على ركلة جزاء.

تراجع أداء الميلان

أما الروسونيري فبالرغم من تحقيقه الفوز، ومواصلة تصدر المسابقة بالمشاركة مع عدة فرق أخرى، إلا أن الأداء المخيب للفريق، وفوزه بشق الأنفس على ملعبه أمام كالياري بهدفين مقابل هدف واحد، أثار قلق عشاقه، بعدما كانت الفرق الصغيرة هي العائق الأكبر أمام الفريق الموسم الماضي، وتسببت في إهداره للعديد من النقاط السهلة، مما جعل هذا الشبح يعود مرة أخرى للظهور، ويثير الكثير من التخوفات.

أزمات فيورنتينا

وضح التأثير السلبي للمشاكل الإدارية التي يعاني منها نادي فيورنتينا بتخلي الفريق عن معظم نجومه، وعدم تعويضهم بالشكل المناسب، ليصبح الجميع في مدينة فلورنسا يتوقع موسما كارثيا للفريق، وربما يكون هو الأسوأ خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما ظهر بوضوح في تعليقات مشجعي الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وجهت انتقادات حادة لإدارة النادي.

ميسي يستلم قيادة كتيبة الأرجنتين قبل موقعة أوروجواي

على صعيد اخر وصل كل من قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وزميله في نادي برشلونة الإسباني، خافيير ماسكيرانو، اول امس الاثنين، إلى العاصمة بوينس آيرس، للانضمام لمنتخب بلادهما، استعدادا للمواجهتين الهامتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، أمام أوروجواي وفنزويلا. ووصل ثنائي الفريق الكتالوني، لمطار بيستاريني الدولي بالعاصمة الأرجنتينية، وتوجها مباشرة لمعسكر المنتخب بإحدى منشآت الاتحاد الأرجنتيني للعبة. كما انضم في نفس الوقت خماسي إشبيلية الإسباني، نيكولاس باريخا وجابرييل مريكادو وإيفر بانيجا وجيدو بيزارو وخواكين كوريا، بالإضافة إلى أوجوستو فرنانديز، لاعب وسط أتلتيكو مدريد، وفيديريكو فازيو، مدافع روما الإيطالي. وسينتظم كل من سيرجيو أجويرو ونيكولاس أوتاميندي، ثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي، وماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلانو، وباولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، في المعسكر، خلال الساعات القليلة المقبلة. وسيحل الألبيسيليستي ضيفا على أوروجواي يوم 31 من الشهر الجاري، في مواجهة قوية، قبل أن يستضيف فنزويلا يوم 5 سبتمبر/أيلول المقبل، على ملعب المونومينتال. وتحتل الأرجنتين المركز الخامس، الذي يؤهل صاحبه لخوض المحلق أمام ممثل الأوقيانوس، برصيد 22 نقطة.

فيدال يعد جماهير تشيلي

من ناحية اخرى بدأ منتخب تشيلي، تحت قيادة خوان أنطونيو بيتزي، استعداداته، اول امس الاثنين، لمواجهتي باراجواي وبوليفيا، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، بمشاركة 24 لاعبا من إجمالي 26 . وبانتظار انضمام الثنائي مارسيلو دياز (لاعب بوماس المكسيكي)، وماوريسيو إيسلا (لاعب فنربخشه التركي)،، للمعسكر، خاض باقي اللاعبين مرانا قويا تحت أنظار بيتزي. ووصل مهاجم أرسنال الإنجليزي، أليكسيس سانشيز، للعاصمة سانتياجو، ولكنه لم يتمكن من اللحاق بالمران. وانضم لاعب وسط بايرن ميونيخ، أرتورو فيدال، لمعسكر لا روخا مبكرًا، في الوقت الذي وجه فيه رسالة عبر (تويتر): جئت إلى بلدي الحبيب تشيلي بقوة أكبر من أي وقت سابق! سنحصل على النقاط الست!. كما ذكر في تصريحات صحفية، أن مواجهة باراجواي المقبلة في العاصمة سانتياجو، اليوم الخميس، ستكون ثأرية، بعد خسارتهم في مباراة الدور الأول، في أسونسيون، بنتيجة (2-1). وستستقبل تشيلي الألبيروخا، اليوم الخميس، قبل أن تحل ضيفة بعدها بخمسة أيام على بوليفيا، في العاصمة لاباز. ويحتل بطل أمريكا الجنوبية المركز الرابع في التصفيات برصيد 23 نقطة، ويتخلف بفارق الأهداف فقط خلف أوروجواي الثالثة.