 يارا تتصدر حفل تتويج ملكة جمال لبنان 

بيروت- الزمان : ‎أحيت الفنانة اللبنانية يارا حفل تتويج ملكة جمال لبنان للسيدات لعام 2017، والتي فازت فيها كارن كيزاريان.

‎و تألقت يارا على المسرح بفستان أخضر طويل أنيق، بينما لملمت شعرها على جانب واحد بإكسسوار براق، وقدمت خلال الحفل ثلاث أغاني وهم «معذبني الهوى»،«اه منك يا هوى»، «ملوني معو».

‎وعلى هامش الحفل، صرحت يارا أنها بصدد إطلاق ألبومها الجديد «معذبني الهوى» والذي يضم 10 أغاني باللهجتين اللبنانية والمصرية. لافتة إلى أنها تنوي طرحكليب أغنية «معذبني الهوى» الذي صورته تحت إدارة المخرج ناصيف زريق، وذلك بالتزامن مع إطلاق الالبوم.