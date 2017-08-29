مغادرة كونتا أبرز مفاجآت اليوم الأول

شارابوفا تطيح بأحلام هاليب في بطولة أمريكا

{ لوس انجلس – وكالات: قادت لاعبتا التنس، الإسبانية موجوروزا والدنماركية كارولين فوزنياكي، مجموعة من المصنفات في المراكز الأولى عالميا، إلى انطلاقة قوية وبداية ناجحة في بطولة أمريكا المفتوحة. وكان خروج الرومانية سيمونا هاليب والبريطانية كونتا، المصنفتين الثانية والسابعة للبطولة على الترتيب، أبرز مفاجآت اليوم الأول للبطولة. واستهلت موجوروزا مسيرتها في البطولة بفوز ساحق 6-0 و6-3 على الأمريكية فارفارا ليبتشنكو. وتأهلت موجوروزا المصنفة الثالثة للبطولة، بجدارة إلى الدور الثاني بعدما حققت الفوز في 63 دقيقة فحسب. ولم تجد موجوروزا، المولودة في كاراكاس، والفائزة بلقب بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) أي صعوبة في التغلب على منافستها الأمريكية، حيث حسمت المجموعة الأولى من المباراة في 21 دقيقة فقط. وحققت موجوروزا انتصارها الرابع فقط في تاريخ مشاركاتها ببطولة فلاشينج ميدوز، لكنها تسعى خلال هذه النسخة إلى تحقيق نتيجة أفضل من أبرز نتائجها في المشاركات السابقة بهذه البطولة، حيث لم يسبق لها اجتياز الدور الثاني للبطولة. وحققت موجوروزا الانتصار رقم 40 في المباريات التي خاضتها بالموسم الحالي، كما أنه الفوز السادس عشر في 18 مباراة خاضتها منذ بداية بطولة ويمبلدون. وتلتقي موجوروزا في الدور الثاني، مع الصينية ينج ينج دوان. ولحقت الدنماركية كارولين فوزنياكي، بقافلة المتأهلات للدور الثاني بفوزها الثمين على الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو، المتأهلة من الأدوار التمهيدية. وتلتقي فوزنياكي في الدور الثاني مع الروسية إيكاترينا ماكاروفا، التي تأهلت للدور الثاني بالفوز على الألمانية مونا بارثل 6-2 و6-1 . ووجهت الروسية ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى على العالم سابقا، صفعة قوية إلى الرومانية هاليب وأطاحت بها مبكرا من البطولة. وتغلبت شارابوفا، التي تشارك في البطولة الحالية ببطاقة دعوة (وايلد كارد) على هاليب المصنفة الثانية للبطولة 6-4 و4-6 و6-3 . وضربت شارابوفا بالتوقعات التي سبقت البطولة عرض الحائط، حيث أطاحت بالرومانية هاليب التي كانت المرشحة الأقوى للفوز في هذه المباراة. وتلتقي شارابوفا في الدور الثاني مع المجرية تيميا بابوش، التي تأهلت للدور الثاني بالفوز على السويسرية فيكتوريا جولوبيتش. ولم تخض شارابوفا أي مباراة منذ أواخر تموز/يوليو الماضي، حيث انسحبت للإصابة من بطولة ستانفورد بعد خوض مباراة واحدة في البطولة. ورغم هذا، عززت شارابوفا سجلها الرائع في مواجهاتها مع هاليب، حيث حققت الفوز في جميع المباريات السبع التي خاضتها أمام هاليب. كما لحقت السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا، بقافلة المتأهلات للدور الثاني بالتغلب على مواطنتها يانا سيبيلوفا. واستهلت التشيكية بيترا كفيتوفا مسيرتها في البطولة بفوز ثمين للغاية، على الصربية إيلينا يانكوفيتش. وأسقطت الكرواتية ماريانا لوسيتش باروني، لاعبة بورتوريكو مونيكا بويج، الفائزة بالميدالية الذهبية لفردي التنس للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الماضية. وأفلتت الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز المصنفة التاسعة للبطولة، من مفاجآت الدور الأول للبطولة وتغلبت على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا. وفجرت الصربية الكسندرا كرونيتش، مفاجأة مدوية وأطاحت بالبريطانية كونتا، المصنفة السابعة للبطولة من الدور الأول. وشقت التشيكية كريستينا بليسكوفا طريقها بنجاح إلى الدور الثاني، بفوزها على اليابانية ميسي إيجوشي، كما تأهلت الألمانية جوليا جورجيس بسهولة إلى الدور الثاني. كما تأهلت الفرنسية كارلولين جارسيا، على حساب التشيكية تيريزا مارتيناكوفا. وفازت الأوكرانية كاترينا كوزلوفا على الرومانية إيرينا كاميليا بيجو 6-2 و7-6 (9-7)، لتلتقي في الدور الثاني مع اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا. وفجرت اليونانية المغمورة ماريا سكاري مفاجأة كبيرة، وأطاحت بالهولندية كيكي بيرتنز مبكرا من الدور الأول للبطولة. وتأهلت سكاري إلى الدور الثاني للبطولة بالفوز على بيرتنز، في الدور الأول للبطولة. كما فجرت الأمريكية صوفيا كينين، واحدة من المفاجآت المبكرة في البطولة، وأطاحت بمواطنتها لورين ديفيز من الدور الأول للبطولة. وتأهلت الصينية شواي بينج المصنفة 22 للبطولة، إلى الدور الثاني بالفوز على الهولندية أماندين هيسه.