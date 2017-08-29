هجوم على باريس هيلتون بسبب زي كلب 

لوس انجلس – الزمان : تعد النجمة والمطربة الأمريكية والمليونيرة الشهيرة باريس هيلتون باريس، واحدة من عشاق تربية الحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب. النجمة العالمية الشهيرة تظهر، في أغلب الاماكن التي تتوجه اليها وهي تحمل احدي كلابها، ولكن حبها للحيوانات لم يتوقف عند هذا الحد، حيث احتفلت باريس بـ ” National Dog Day ” بطريقة وصفها كثير من معجبوها بـ “الغريبة”. وقامت النجمة العالمية البالغة من العمر 36 عاما، بنشر صورة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام”، وضعت رأسها علي جسدكلبها ورأس كلبها علي جسدها مستخدمة برنامج تعديل الصور“الفوتوشوب”.
والجدير بالذكر أن الصورة تعرضت لانتقادات عدد كبير من محبيها و معجبيها، مؤكدين أنه مهما كانت درجة عشقها لكلابها فكان هناك عدة طرق افضل للاحتفال بهذاالحدث.