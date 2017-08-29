هجوم على باريس هيلتون بسبب زي كلب 

لوس انجلس – الزمان : ‎تعد النجمة والمطربة الأمريكية والمليونيرة الشهيرة باريس هيلتون باريس، واحدة من عشاق تربية الحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب. ‎النجمة العالمية الشهيرة تظهر، في أغلب الاماكن التي تتوجه اليها وهي تحمل احدي كلابها، ولكن حبها للحيوانات لم يتوقف عند هذا الحد، حيث احتفلت باريس بـ ” National Dog Day ” بطريقة وصفها كثير من معجبوها بـ “الغريبة”. ‎وقامت النجمة العالمية البالغة من العمر 36 عاما، بنشر صورة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام”، وضعت رأسها علي جسدكلبها ورأس كلبها علي جسدها مستخدمة برنامج تعديل الصور“الفوتوشوب”.

‎والجدير بالذكر أن الصورة تعرضت لانتقادات عدد كبير من محبيها و معجبيها، مؤكدين أنه مهما كانت درجة عشقها لكلابها فكان هناك عدة طرق افضل للاحتفال بهذاالحدث.