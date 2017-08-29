غالاكسي نوت لا يستسلم أمام اليوم الموعود لآيفون الجديد 

كاليفورنيا – الزمان : حددت شركة «أبل» يوما مرجحا للإعلان عن هاتفها الجديد المرتقب «آيفون 8»، حسبما قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس الاثنين، نقلا عن مصادر تم إبلاغها بالموعد. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة العملاقة تخطط لتنظيم فعالية إطلاق 3 هواتف «آيفون» جديدة يوم الثلاثاء 12 سبتمبر المقبل، لكنها لم ترسل بعد الدعوات الرسمية للحدث المنتظر.ويعتقد أن واحدا من الهواتف الجديدة «آيفون 8» سيزود بجيل جديد من شاشات «أوليد» التي تغطي وجه الهاتف بالكامل من الحافة إلى الحافة تقريبا. ولا تزال هناك الكثير من التكهنات بشأن مواصفات الهواتف الجديدة وأسعارها، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية رجحت أن يقترب أحدها من الألف دولار. كما ستطلق «أبل» هاتفين جديدين خلال الحدث، يشبهان كثيرا هاتفي «أيفون 7» و»أيفون 7 بلاس»، وفقا للصحيفة؟ومن المنتظر أن تطلق الشركة أيضا ساعة جديدة، وجهاز «أبل تي في» بتقنيات أكثر تطورا. فيما يبدو أن شركة سامسونغ عازمة على منافسة غريمتها أبل بشكل لافت، بعد ثورة من التطويرات في المواصفات والعتاد التي أدخلتها على هاتفها الرائد غالاكسي نوت 8 الجديد.

وكشفت سامسونج قبل عدة أيام النقاب عن هاتفها الرائد غالاكسي نوت، بما يجعلها على استعداد للفوز مرة أخرى عبر هاتفها الجديد بعد النكسة التي تعرضت لها الشركة والمشاكل الكبيرة التي واجهتها مع نسخة العام الماضي مما أدى إلى إيقاف تصنيع الهاتف وسحبه من الأسواق وتعويض المستخدمين.