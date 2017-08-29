‎حضارتنا أسهمت بتطوير العلاج الطبيعي والمساج والطب الحديث اعترف بفاعلية الابر الصينية

‎ ‎الدكتور عبد الوهاب الجبوري

تعتبر حضارتنا الطبية الحديثة امتدادا لما حققه اباؤنا واجدادنا من تاريخ طبي حافل يفخر به كل الساعين الى مشاريع التطور .

‎وليس من الخيال ان يصل هذا التطور الطبي الى ماوصل اليه الان في ظل عظمة التكنلوجيا الحديثة ، طالما الانسان اجرى اصعب العمليات الجراحية قبل الاف السنين . وقد استطاع ذلك منذ ان خلق على الكرة الارضية والذي قدره العلماء بمئات الالاف من السنين وان يبني هيكلاضخما من المعرفة والعلم في مجالات مختلفة وخاصة في المجال الطبي ، وذلك من معرفته للبيئة وتطويره الاشياء المفيدة والابتعاد عن الاشياء الضارة ، ان تاثير العلاجات الطبيعية والمساج عرفها الانسان بالصدفة في معظم الحالات خلال ممارسته الموجودة بالطبيعة .

‎لقد بين لنا التاريخ القديم قدم العصور الاولى حيث بينت اوراق البردي وقبور الفراعنة ان الكهنة في ذلك الوقت كانت لديهم معرفة كبيرة باسرار الاعشاب والعلاج الطبيعي والمساج وقدرتهم على الشفاء . واكبر مثال على ذلك التحنيط الذي حفظ ملوك الفراعنة الاف السنين وحتى الان لاتعرف اسراره بالتحديد .

‎كذلك تطور طب الاعشاب لدى الهنود الحمر والصينيين وكانوا يقومون بعمل المساج لمن يحتاج وكانت الطريقة بالارجل حيث ينام الشخص ويمر عليه الاخر برجليه شرط ان يكون وزنه خفيفا ، وكان الفضل الكبير في ترسيخ اسس العلاج الطبيعي وطب الاعشاب كعلم قائم بذاته لعلماء اليونان ، حيث وضعوا المؤلفات في القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد ، تبحث في الطب بشكل عام ومازال ( قسم ابقراط ) جزءا من الحياة كل طبيب حول الاخلاق الطبية .

‎بقيت تلك المؤلفات هي سائدة حتى اتى العلماء العرب ووسعوا في هذا العلم ومنهم ابن سينا والرازي وغيرهما. وكذلك امتدت الى اوربا في القرون الوسطى ، وظل التداوي بالاعشاب لكثير من الامراض وكان المساج هو مكمل لمعالجة الالام الخارجية لجسم المريض مستندا التجارب والنتائج فقط دون الاهتمام بالبحث العلمي عن المواد الشافية اوطرق تاثيرها في الجسم .

‎وكان الاطباء يمارسون مهنة جمع الاعشاب وتحضير الدواء بانفسهم حتى عام ميلادية حيث افتتحت اول صيدلية في ايطاليا واصدر الملك انذاك مرسوما خاصا يحصر مهمة تحضير الادوية في الصيادلة فقط .

‎وبعد ان ازدهرت الكيمياء في بداية القرن التاسع عشر وصار باستطاعتها تحليل الاعشاب لمعرفة المواد الفعالة فيها، واستخراجها او تركيبها كيميائيا حلت طرق التداوي بالمساحيق والاقراص الدوائية والمحاليل بدلا من الاعشاب ( فالديجتال) دواءالقلب المشهور مستخلص من نبتة القمح الارجوانية كذلك الادوية المخدرة للجسم مستخلصة من الخشخاش والبنسلين من بعض انواع الفطريات، ورغم ان الادوية المركزة اكثر تاثيرا لكونها تحتوي على المواد الكيميائية الفعالة والان هناك عودة لاستخدام طب الاعشاب من قبل معظم المعالجين لكون المواد الكيميائية تؤثر تاثيرا مباشرا على عمل كثير من اعضاءالجسم

‎الابر الصينية والعلاج الطبيعي والمساج الموضعي كلها تصب في سرعة علاج الامراض الصعبة .

‎يعود تاريخ الابر الصينية الى خمسة الاف سنة تقريبا ورغم قدم هذا الاسلوب العلاجي الا ان الطب الحديث اعترف به مؤخرا كوسيلة لتخفيف الالام ومعالجة اعراض الغثيان والتعب ،

‎وهناك حاليا الاف العيادات التي تمارس هذا التقليد .

‎ففي اليابان وكثير من اقطار جنوب شرق اسيا والصين يفضلون اسلوب المساج الموضعي فهو بدوره يؤثر تاثيرا كما في الابر الصينية اذ يخفف من التعب وينشط وظائف الجهاز التنفسي وينشط الغدد اللمفاوية ويساعد على تدفق الدم الى الانسجة ويكفل زيادة استهلاك الاوكسجين . ‎وبينت الدراسة الحديثة ان الابر الصينية والمساج الموضعي يعدل التوازن الكيميائي في الجسم وينبه الالياف العصبية الغليضة التي يمكن ان تخفف الالم ، ورغم ان فيزيولوجية الابر الصينية مبهمة للاخرين، الا ان الاطباء يعتقدون انها تؤثر في الامراض المزمنة عن طريق العامل النفسي اكثر مما هو عن طريق العامل الفيزيولوجي والهرموني . ومهما كانت التحليلات فان العلاج بهذه الوسائل التي تطرقنا اليها تتفق مع مع النظرية النفسية والايحائية في تقوية قدرة الجهاز المناعي لدى الانسان .

‎وتطورت طرق الابر الصينية بشكل مدهش في السنوات الاخيرة حيث ظهرت ابر صينية دون وخز ، تعمل عن طريق التيارات الكهربائية المكثفة او الليزر وذلك لتفادي انتقالا لامراض المحتملة

‎ رئيس قسم العلاج الطبيعي – جامعة لاهاي الدولية