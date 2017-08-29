المشاكل الزوجية

من الأسباب التي تسبب المشاكل الزوجية هو الجهل بوظائف العقل وقدراته ..أذ في كثير من الأحيان تتذمر الزوجة بسبب عدم أهتمام الزوج بها وكذلك الزوج يتذمر من زوجته بسبب عدم فهمها له ..وهكذا يعيش الزوجان في دائرة التذمر والنكد بعدها يكره كل منهما الأخر ويشعران بالاستياء من بعضهما ويكرهان بعضهما وستزيد كراهيتهما مع الايام

هل تعلمون لماذا وصل الزوجان ألى هذه المرحلة ؟؟

الجواب :لانهما لم يستخدما العقل الباطن وقدراته العجيبة .. نعم …فلو أن كل منهما توقف عن البحث في أصغر الأخطاء لبعضهما البعض وأمتداح صفات شريك حياته الحسنة لما وصل بهما الامر ألى التذمر والحقد والكره، فعندما تقول الزوجة أني اكرهه فهو لايهتم بي سيأخذ عقلها الباطن هذه العبارات ويحققها لها وعندما يقول الزوج يئست منها فهي كثيرة التذمر سيأخذ عقله الباطن هذه العبارات ويحققها له ولو أنهما تغلبا على خلافاتهما من خلال المدح والنظر ألى الجوانب الايجابية والصفات الحسنة لدى بعضهما البعض لا ستطاعا أن يخرجا الغضب الموجود في داخلهما ويعيشا بأفصل حال وهناك خطا كبير تقع فيه بعض الزوجات والازواج وهو مناقشة مشاكلهم الزوجية مع الجيران أو الاصدقاء فلنفترض أن زوجة تقول لجارتها بأن زوجها بخيل ويعاملها بقسوة ويكره أهلها ترى ماذا ستكون نظرتهم لهذا الزوج ؟؟! أن هذه الزوجة عندما تناقش عيوب زوجها مع الاخرين وتشوه صورته فأنها تخلق هذه العيوب داخل عقلها الباطن أولا …ثم النصيحة التي سيقدمونها لها ستكون خاطئة لانها متحيزة لها من الافضل أن تتذكر الزوجة أنه لا يوجد اثنان من البشر يعيشان تحت سقف واحد من دون خلافات ومصادمات وبعض التوتر حتى لو كانا أخوين ودمهم واحد فما بالك بأثنين قد يختلفان في الافكار والبيئة وغيرها كذلك من المستحسن أن تناقشي مشاكلك الزوجية مع أي شخص سوى من أهل المشورة والرأي السديد وأبتعدي عن النقد وأدانة شريك حياتك أما أنت أيها الزوج فعليك أن تحترم زوجتك وتقدرها وتظهر أعجابك وحبك لها …بعيدا عن الأدانة والأنتقادات لذلك لا تجعلوا الخلافات والتوترات تتراكم من يوم ألى يوم وتاكدوا من مسامحة بعضكم للبعض وعليكم أن تقربوا بين النفوس والقلوب .

أيات حمود مطر