في ذكرى تأسيس المملكة العراقية.. الرموز والتوجهات -1

إعادة السير كوكس من طهران لمعرفته بأحوال النخب الإجتماعية

علي العكيدي

بغداد

المقدمة

كانت الفترة اللاحقة لنهاية الحرب العالمية الاولى 1914-1918 م فترة زاخرة بالحوادث السياسية على مستوى المنطقة ، اي منطقة الشرق الاوسط ولاسيما ما يتعلق بمصير الدول العربية ومنها مصر ودول المغرب العربي، والتي كانت سابقا ضمن النشاطات السياسية والعسكرية العثمانية ،اما ما يتعلق بالعراق فقد شهدت أرضه خلال الحرب صراعا عسكريا داميا بين العثمانيين والانكليز الذين دخلوا البصرة أولا ثم بغداد ثم الموصل ،حيث تم احتلال العراق بولاياته الثلاث خلال مدة الحرب التي بدأت عام 1914 انتهت عام 1918م، وبذلك دخل العراق في حياة سياسية واجتماعية واقتصادية اختلفت تماما عما كان عليه الأمر قبل ذلك التاريخ، وبذلك تحول العراق بعد مدة وجيزة من ولايات ثلاث تابعة لإمبراطورية بدأت تضعف وتتراجع، الى مملكة يقودها ملك مقيد بدستور وضعه ساسة العراق بالتعاون مع الانكليز عام 1924م.

استمرت المملكة العراقية قائمة تؤدي واجباتها تجاه الشعب من جهة وتجاه العالم الخارجي من جهة أخرى، لمدة (37) عاماً سبعة وثلاثون عاما استلمت الحكم السياسي خلاله (57) سبعة وخمسون حكومة ،بدأ من حكومة عبد الرحمن النقيب الثانية التي باشرت اعمالها يوم 12 ايلول 1921م بعد تولي الملك فيصل الأول رحمه عرش العراق في 23| 8| 1921م وانتهاء بحكومة احمد مختار بابان التي باشرت اعمالها في 8مايس 1958 وانتهت يوم 14تموز 1958 أثر ثورة تموز الخالدة التي قادها الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم واخوانه من الضباط الاحرار.

عملت الحكومات اعلاه وفق نظام سياسي ديمقراطي تعامل مع موضوع السلطة بطريقة التبادل السلمي وكان رئيس الوزراء هو القائد الفعلي للحكومة،اما الملك فقد كان ملكا يسود،اي سيدا للبلاد ولكنه لا يحكم كون الحكومة منتخبة من قبل الشعب الذي كان ينتخب البرلمان الذي يكلف بدوره رئيس الوزراء بتشكيل حكومة وبأمر مباشر من جلالة الملك.

مر على البلاد خلال المدة اعلاه من 23-8-1921م الى يوم 14-تموز 1958 ثلاث ملوك هم الملك المرحوم فيصل الاول ثم ولده الملك المرحوم غازي وبعد استشهاد الملك غازي عام 1939م اصبح ولده الملك فيصل الثاني،الذي كان طفلا حينذاك فأناب عنه خاله بتسنمه مهام الملك كوصي للعراق من عام 1939 الى عام 1952 حيث بلغ الملك فيصل الثاني سن الرشد.

اما ما يتعلق بسياسي العراق فقد قاد العراق نخبة من السياسيين جُلهم كانوا من الضباط الاقوياء والاذكياء الذين عملوا في الجيش العثماني فضلا عن سياسيين أخرين من خريجي مدرسة الحقوق او غيرها فكانوا بحق رجالا رغم اتهام الجمهوريين لهم بالعمالة للإنكليز الا ان بحقيقتهم كانوا وطنيين بطريقة لم يقتنع بها الجمهوريون وقتها حيث استطاعوا تأسيس مملكة بلغ عمرها سبع وثلاثون عاما كان لها تأثير كبير في الساحتين العربية والدولية وسنتكلم هنا بشكل مختصر عن بعض من اهم الشخصيات الي تصدرت المشهد خلال عمر المملكة المنوه عنه اعـلاه.

البدايات

كان منعطفا كبيرا في تاريخ العراق السياسي المعاصر ذلك الحدث الذي أزاح العثمانيين عن سدة الحكم ليدخل العراق ضمن سياسات وقرارات السلطات العسكرية البريطانية،فقد جاء في مقدمة مترجم كتاب (العراق دراسة في تطوره السياسي) للكاتب الانكليزي فيليب ديلارد ترجمة جعفر الخياط . ان عملية الاجهاز على الرجل المريض _ الامبراطورية العثمانية_ وانتهاء الحرب بعقد هدنة (مودروز) كان بداية للمعركة السياسية في مؤتمرات الصلح ومعاهداته حيث قسُمت الغنائم فأصبحت حصة بريطانيا منها كحصة الاسد،وكان من الطبيعي ان يكون العراق من ضمنها وان تعد العدة لإ دارته من قبلها ووضع سياستها التي نشأت عن جهودها المضنية في هذا المجال،والتي عمقها الزمني يتراوح بحوالي ثلاثة قرون،وكان من الطبيعي أن تُؤسس في العراق عند احتلاله ادارة عسكرية في بادئ الامر تتولى تنظيم شؤون سكانه على قدر الإمكان وتعبئة موارده من أجل كسب الحرب بكل وسيلة .،واعقب ذلك تأسيس (إدارة ملكية) مبنية على اسس الادارة الهندية لان سياسي الانكليز الذين ينتمون الى (المدرسة الهندية) الاستعمارية وضباطهم الذين استعيروا من الجيش الهندي للاشتغال في الادارة الملكية رسموا خطط هذه الادارة على غرار السياسة التي المعنا اليها اعلاه واخذوا يضعون تلك السياسة في موضع التطبيق بحيث يجعلون من العراق (تابعا هنديا) دون ان يعبأوا كثيرا بما جاء في البيان الذي أصدرته الحكومة البريطانية على لسان الجنرال مود فاتح بغداد،بان الانكليز جاءوا محررين لا فــاتحين.

ثورة العشرين

لم تكن الأحداث الكبرى لتظهر وتصبح حقيقة قائمة لولا حدوث ثورات كبيرة ومؤثرة،او اعمال سياسية منظمة وبطرق أصولية وضوابط يتم اللجوء اليها لتغير الحال وإحداث منعطف يظل شاهدا على قدرة الانسان على التحدي وتحقيق الافضل ،ومن هنا جاءت ثورة العشرين في العراق لتكون دافعا قويا لتأسيس المملكة العراقية التي شقت طريقها فيما بعد بصعوبة بالغة.

تحدث المختصون بتاريخ العراق المعاصر عن ثورة العشرين كثيرا كونها مصدر فخر لأبناء الرافدين الذين دفعوا من دمائهم ما يجعلهم اكثر اعتزازا ببلدهم الذي شق طريقه بعد فترة وجيزة من انتهاء الثورة التي اوصلت رسالة للإنكليز مفادها ان احتلال العراق والسيطرة عليه أمر لا يمكن تحقيقيه ابدا، ونتيجة لكثرة من كتبوا وشخصوا ودققوا في دوافع الثورة ومساراتها ونتائجها، فقد اخترنا احد المصادر التي تحدثت عنها بشكل وافي ودقيق، الدكتور علي الوردي أحد الشخصيات العراقية الرائدة التي كتبت عن تاريخ العراق المعاصر وعن طبيعة المجتمع العراقي وبعضا من خصائصه وسماته ،فقد توقف الرجل عند ثورة العشرين بكتابه (لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث) وخصص لها جزءا كاملا حيث كان كلامه مفصلا ودقيقا ووافيا، وبعد حديثه عن الثورة واماكن وقوعها شرقا وغربا ،يتحدث عن رؤيته الخاصة كمؤرخ وكاتب ورجل عاصر تاريخ المملكة،وكان له رأي بحدوثها وصيرورتها، فيقول في المجلد الثالث ص14 وهو يتحدث عن اهم الخصاص التي تميزت بها الثورة قائلا” أولا : لم يشهد العراق في العهد التركي اية معركة اشترك فيها اهل المدن مع العشائر فقد كان هناك نوع من النفور المتبادل بين العشائر واهل المدن ولكن هذا النفور اختفى في اثناء ثورة العشرين ولاسيما في الفرات الاوسط وقد تعاون الفريقان في الثورة تعاونا يلفت النظر كما هو معروف.

ثانيا :- لم يكن للمعارك السابقة اي صبغة دينية إلا نادرا ولم يحدث ان افتى علماء الدين بتأييد تلك المعارك على وجه من الوجوه أما في ثورة العشرين فقد افتى العلماء بتأييدها واعتبروها جهادا في سبيل الله وانفقوا عليها كثيرا من الحقوق الشرعية التي كانت تردهم وقد ساهم بعض العلماء في الثورة فعلا حيث رأيناهم بين المحاربين في جبهة القتال يحثونهم على الجهاد.

ثالثا:-لم تكن مفاهيم الوطنية و(الاستقلال) وامثالها مألوفة لدى العراقيين في الماضي غير انها اصبحت متداولة بينهم في اثناء ثورة العشرين يلهجون بها ويهتفون لها. ومن الممكن اعتبار ثورة العشرين المدرسة الشعبية الاولى التي علمت العراقيين تلك المفاهيم وكانت البداية للوعي الوطني الذي اخذ ينمو بعد ذلك بمرور الايام.

رابعا:- لم يحدث لأي معركة من المعارك السابقة ان امتدت في انحاء العراق بمثل ذلك النطاق الواسع الذي امتدت به ثورة العشرين . يقول عنها أمين الريحاني مانصه ” انه لأعجب ما حدث في العراق بعد الاحتلال الانكليزي …هو ذا بلد لا صحافة فيه تذكر ولا طرق مواصلات حديثة صالحة ولا قيادة، تعمه الثورة فتربط اطرافها بعضها ببعض في اقل من شهر ثم تستمر اشهرا وهي تزداد قوة وهولا. حتى ان العاصمة بغداد كادت تسقط في حوزة الثائرين “…

يمكن القول على اي حال ان ثورة العشرين هي اول حدث في تاريخ العراق يشترك فيه العراقيون بمختلف فئاتهم وطبقاتهم فقد شوهدت فيها العمامة الى جانب الطربوش والكشيدة الى جانب اللفة القلعية والعقال الى جانب الكلاو وكلهم يهتفون : (يحيا الوطن)، الى هنا انتهى كلام الدكتور المرحوم الوردي وفي الحقيقية ان رأيه الشخصي في تحديد خصائص الثورة على المستوى الاجتماعي والنفسي كان رائعا وفي محله، فالرجل هو أحد علماء الاجتماع الكبار في العراق وقد وظف التاريخ توظيفا دقيقا من خلال رؤية اجتماعية لاهم أحداثه خاصة ما يتعلق بتاريخ العراق المعاصر، استمرت الثورة من الشهر السادس الى الشهر الحادي عشر اي من حزيران الى تشرين الثاني عام 1920م وقد وصل صوتها الى القائمين على عرش الانكليز وبدلت رؤيتهم ونظرتهم لعملية البقاء في العراق وحكمه حكما مباشرا، وقد تحدث عن نتائج الثورة وخسائرها على الجانبين العراقي والبريطاني الاستاذ المرحوم حسين جميل، في كتابه (العراق شهادة سياسية 1908 – 1930م) حيث يقول “في حياة الشعوب تهون كل التضحيات من أجل الحرية والاستقلال، والانسان وهو اعلى قيمة في المجتمع واغلى ثروة فيه ليس من الهين التضحية به وإذا كان الفرد الواحد غاليا على الامة فكم هي كبيرة خسارة العراق باستشهاد ألاف من ابنائه في ثورة العشرين ومع ذلك فان العراق تقبل التضحية بهذا العدد الكبير من ابنائه برحابة صدر فهو قد خسرهم في معركة عادلة لم يكن من خوضها بد وهو يعمل للخلاص من الحكم الاجنبي والوصول الى حريته واستقلاله فهو يؤمن من انه خير للمرء ان يموت واقفا من ان يعيش راكعا.

ان الثورة رغم الانتصارات التي حققها الثوار في بعض معاركها وما أبدوه فيها من بطولات قمُعت وخسرها العراق عسكريا في النتيجة غير انها مع ذلك تركت اثارا ايجابية وفي صالح العراق وفي كلا الجانبين البريطاني والعراقي ففي الجانب البريطاني انهت الثورة فكرة حكم العراق حكما مباشرا من قبل بريطانيا الامر الذي يعني حكمه بالقوة واكثر من هذا ” كانت الثورة بالنسبة للرأي العام البريطاني الذي ملّ الحرب وبالنسبة للصحافة البريطانية فرصة سانحة لإحياء ما كانوا ينادون به من قبل وهو نداء اخلاء (ما بين النهرين).. يتحدث جميل عن خسائر الطرفين في المعركة فيقول نقلا عن وميض جمال عمر نظمي في كتابه[ ثورة العشرين] حيث كتب (انه قد كلفت الثورة البريطانيين 906 قتلى و2476 ]مفقودا و671 جريحا،ويذكر مصدرا لأرقامه وثيقة بريطانية من وثائق وزارة الخارجية هي المرقمة 13302 والمؤرخة في 25 اكتوبر 1920 (ص399)

اما خسائر العراق فان الجنرال ” هالدين ” في كتابه عن الثورة يقول : انه من الصعب بيان رقم صحيح عنها ولكنه يقدرها بـ8450 بين قتيل وجريح وتذكر وثيقة من وثائق وزارة الخارجية البريطانية هي المرقمة 371/5081والمؤرخة 16 تشرين الثاني 1920 ان خسارة الجانب العراقي 8200 اصابة بين قتيل وجريح”

تشكيل الحكومة المؤقتة

بعد الخسائر المبينة أعلاه التي منيت بها الحكومة البريطانية قررت وبالمباشرة عن طريق وزير خارجيتها انذاك اللورد كرزن بتبديل المندوب السامي الكولونيل ولسن واعادة السر بيرسي كوكس الذي انتقل قبل ذلك من مندوب سامي في العراق الى سفير في طهران، وبالفعل عاد كوكس ونتيجة لمعرفته بنخب المجتمع العراقي،فقد باشر بتشكيل حكومة مؤقتة اولا والعمل على ترشيح ملك للعراق ثانيا وذلك لغرض امتصاص نقمة الشعب الذي رفض الوجود البريطاني بقوة وعبّر عن ذلك خلال ثورة العشرين الخالدة،يقول حسين الجميل “كانت البداية في تنفيذ السياسة التي جاء بها بيرسي كوكس الى العراق لتنفيذها هي تشكيل وزارة برئاسة السيد عبد الرحمن النقيب وقم تم ذلك في 25 تشرين الاول – اكتوبر1920 من تسعة وزراء بحقائب بضمنهم الرئيس واثني عشر وزيرا بلا وزارة وفي التعليمات التي اصدرها المندوب السامي البريطاني عن عمل مجلس الوزراء ان اعمال هيئة الوزراء تجري بنظارته وارشاده وان قرارات مجلس الوزراء تتطلب مواقفته عليها وله ردها اليه وان لكل وزارة مستشارا بريطانيا له ان يحضر جلسات مجلس الوزراء…..

هذا التطور وان لم يرض العاملين بالحركة الوطنية ولم يحقق الطموح بالوصول الى الاستقلال التام الا انه كان مع ذلك خطوة مهمة الى الامام اعقبتها خطوات في المسيرة الى الهدف الاخير.

تشكلت الحكومة المؤقتة من الاسماء التالية وقد كانوا من نخب المجتمع ومن علمائه ومن الذين كان لهم حضورا مميزا وهم:

1-الرئيس عبد الرحمن النقيب

2- وزير الداخلية السيد طالب باشا

3- وزير المالية ساسون افندي حقيل

4- وزير العدالة حسين افندي الباجه جي

5- وزير المعارف عزت باشا

6- وزير الدفاع جعفر باشا العسكري

7- وزير الاشغال العامة محمد افندي فاضل

8- وزير التجارة عبد اللطيف باشا المنديل

9-وزير الاوقاف مصطفى افندي الالوسي

وكانت الاسماء ذات الوزن الثقيل هي اسماء عبد الرحمن النقيب والسيد طالب باشا وساسون افندي وكان الاخير وهو من اسر بغداد اليهودية الشـــهيرة عضو في مجلس المبعوثــان العثماني منذ 1908 ووزيرا لمالية الامبراطورية في 1913م بالنظر لعلاقاته المعروفة في الهند وانكلترة وكانت حكمته واستقامته موضع تقدير الجميع وكانت الاشاعات ترشحه وزيرا للمالية في الحكومة العربية المستقلة لوكان قدر ليوسف السويدي والسيد محمد الصدر النجاح في تأسيسها.