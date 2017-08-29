المحكمة الإتحادية تصدر قراراً بشأن من يتخلّف عن السؤال النيابي

الجبوري: تنويع الموارد لا يعني إستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

راى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان تشجيع القطاع الخاص لا يعني استقطاع رواتب المتقاعدين , مشيرا الى ان توفير الامن والاستقرار واعادة النازحين اجراءات ضرورية ولازمة لاجراء الانتخابات ونجاحها , فيما اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بشأن من يتخلف بالاجابة عن السؤال النيابي.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير اعلام المحكمة إياس الساموك القول ان (المحكمة تلقت من مجلس النواب الرأي بشأن الاثر القانوني المترتب على عدم حضور الوزير أو رئيس الهيئة المستقلة الذي يوجه اليه السؤال النيابي وفقاً للمادة 61 سابعاً – أ – من الدستور), واضاف انه (وجد من يتخلف عن السؤال النيابي بدون معذرة مشروعة بعد تبليغه وفق القانون بالموعد المحدد للاجابة على السؤال يعد ذلك اقراراً بما نسب اليه السؤال أو تنازلاً عن حق الرد عليه), مشيرا الى ان (ذلك ما سار عليه القضاء الدستوري ومنه الحكم الذي اصدرته المحكمة). من جهة اخرى اكد الجبوري ان التشجيع على تنويع موارد العراق لايعني الذهاب لاستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين .

وقال الجبوري خلال مؤتمر امس ان (العراق استعاد مكانته في صناعة القرار على المستويين العربي والاقليمي وان داعش انكسر جناحها في البلاد وفقدت قوتها وما تحقق في قضاء تلعفر انجاز كبير), واضاف (ينبغي عدم السماح للعصابات الاجرامية بخلط الاوراق في محافظة كركوك من خلال استهداف الابرياء او اختطاف النساء او اجبار العوائل على النزوح), مبينا ان (المحافظة ترتبط امنياً وادارياً بالحكومة المركزية).

وبشأن اصدار بعض الجهات قرارا بمنع عودة النازحين نوه الجبوري الى ان (اي قرار يصدر بعدم السماح بعودة النازحين التي مضى على تحرير مدنها اكثر من سنتين هو غير الدستوري ومجافي للمنطق)، معربا عن اعتقاده بأن (التنازع السياسي في اي محافظة سيكون منفذاً للاضطراب والانفلات الامني وهو ما لن نسمح به), واكد الجبوري ان (العراق تجاوز مرحلة الصراع الطائفي والمجتمعي حيث لابد من توفير الامن والاستقرار واعادة النازحين لاجراء الانتخابات ونجاحها كما وندعو العقلاء والحكماء في محافظة ديالى للحوار من اجل الحفاظ على الاستقرار), مطالبا بـ(مواجهة العصابات الاجرامية التي تشكل خطراً على امن واستقرار الدولة), معلنا عن (انجاز تشريعات هامة كانت في ادراج مجلس النواب لثمان سنين)، وتطرق الجبوري الى ان (عمل مفوضية الانتخابات سينتهي الشهر المقبل وسيتم تشكيل مفوضية جديدة)، لافتا الى (احالة الملفات والقضايا التي تم الحديث عنها الى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها), وعن تحسين الواقع المعيشي للفرد قال الجبوري (حريصون على تحسين دخل الفرد وحقوق المتقاعدين والكفاءات مع دعم القطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لذلك)، مشددا على (ضرورة عدم الاعتماد على الموارد الثابتة المتاتية من النفط وانما يكون هناك تشجيع للقطاع الخاص بشكل واضح لا يعني ايضا الذهاب لاستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين وانما يجب صيانتها وان نبحث عن منافذ اخرى نستطيع نعزز بها الدخل).