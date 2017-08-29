منظمة حقوقية تسجل 27 حالة إنتحار في ديالى

الحديثي: عودة أكثر من مليونين ومئة ألف نازح إلى الديار

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن عودة أكثر من مليونين ومئة ألف نازح إلى منازلهم في عموم العراق.وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في إيجاز صحفي إن (مجلس الوزراء ناقش، في إطار الاهتمام الحكومي بملف النازحين،الاستعدادات الحكومية لاستقبال نازحي تلعفر والمناطق الواقعة أقصى غرب الأنبار وما تم إنجازه من جانب وزارة الهجرة وبقية الوزارات والجهات المعنية لتهيئة مستلزمات استقبال النازحين وتأمين مراكز الإيواء والإغاثة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم)، مضيفاً أن (الجهود الحكومية مستمرة لاستكمال عودة النازحين إلى مناطق سكناهم وضمان الاستقرار فيها وإيجاد المتطلبات الخدمية والإنسانية والاجتماعية اللازمة لذلك) لافتاً الى (موافقة مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق رقم 124 لسنة 2017 بشأن صرف إعانات الحماية الاجتماعية واعتماد تدقيق وزارة العمل لصرف المبالغ للمستحقين في المحافظات والمناطق المحررة). واشار الى أن (البرنامج الحكومي المعد لاعادة تأهيل المدن المحررة وتوفير متطلبات العيش فيها كان له أثره المباشر والفعال في تحقيق عودة إعداد كبيرة من النازحين حيث عاد أكثر من مليونين ومائة ألف نازح إلى المناطق التي نزحوا منها في عموم العراق)، مؤكداً أن (الحكومة ملتزمة بإعادة جميع النازحين للمناطق التي حدثت فيها عمليات نزوح وضمان عودة آمنة ومستقرة لهم وتعمل بشكل متواصل على توفير المتطلبات الأمنية والأجواء الاجتماعية والمستلزمات الخدمية الضرورية لإنجاز هذا الالتزام).من جهة اخرى، أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أن بلاده بصدد نقل امرأتين و4 أطفال روس من العراق إلى روسيا.

اعادة اطفال

وكان قديروف قد التقى بزياد سبسبي عضو مجلس الاتحاد الروسي، مفوض رئيس جمهورية الشيشان في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا حيث أطلع قديروف على آخر تفاصيل إجراءات إعادة الأطفال إلى روسيا.وأضاف قديروف أنه أوعز إلى سبسبي بتقديم دعم لدار كفالة الأيتام في بغداد، حيث يعيش 75 من الأطفال الأيتام الروس.وأكد أن (أيا من الأطفال لن يسلم إلى أي عائلة عراقية، أو أجنبية أخرى من دون موافقة السلطات الشيشانية)، مشيرا إلى أن بلاده (تبذل كل ما بوسعها لتسليم الأطفال الأيتام إلى عائلات روسية)، وتابع (كل واحد منا مستعد لكفالة الأطفال الأيتام، وتربيتهم).وكان قديروف قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن عودة 5 أطفال من العراق إلى روسيا ممن فقدوا ذويهم في معارك الموصل.وأوضح قديروف في صفحته الشخصية على موقع انستغرام أن (سبسبي رافق الأطفال الخمسة على متن طائرة وصلت إلى عاصمة الشيشان غروزني قادمة من بغداد)، مؤكدا أن (جميع الأطفال من جمهورية داغستان، وأن 4 منهم وجدوا أقارب لهم).

منظمة حقوقية

واعلنت منظمة حقوقية في محافظة ديالى ، انها سجلت خلال العام الجاري عددا ليس بالقليل من حالات الانتحار، مؤكدة أن الشباب يتصدرون الشرائح الأكثر إقبالا على الانتحار.وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي لـ ( الزمان ) امس أن ( الانتحار لم يعد حالات فردية في ديالى بل ظاهرة ملفتة تزداد يوما بعد آخر نتيجة للأوضاع الصعبة التي تمر بها كافة الطبقات الاجتماعية في وقتنا الحاضر ) . واضاف الخزرجي ، أن ( إجمالي الحالات المسجلة رسميا في منظمته بين انتحار أو محاولة انتحار ولعموم مناطق المحافظة بلغت 27 حالة خلال العام الجاري 2017 ، فيما سجلت حالات اخرى مماثله خلال العام الماضي 2016 ) . الى ذلك قال النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي ، إن ( الوضع في ديالى حرج للغاية، وهناك تصعيد خطير يجري على الارض في بعض المناطق ) ،مشيراً إلى أن ( المحافظة تدخل نفق الفتنة الذي قد يؤدي الى مالا يحمد عقباه ) .وأضاف التميمي لـ ( الزمان ) ، أن ( هناك قطوعات لبعض الطرق الرئيسة وسط حالة توتر قد تنفجر في أية لحظة ما يجعل السيطرة عليها صعبة للغاية ) .

وطالب التميمي، وزير الداخلية قاسم الاعرجي بـ ( تدخل عاجل والقيام بزيارة مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى لمنع حصول اي فوضى او ارباك في المشهد الامني ) .