تيار الحكمة يدعو العبادي إلى إتخاذ إجراءات لتطبيق النظام في المحافظة

العيداني يضع رؤية لحفظ أمن البصرة والقضاء على المظاهر المسلحة

البصرة – الزمان

كشف محافظ البصرة الجديد اسعد العيداني عن رؤية لحفظ امن المحافظة وجعلها قبلة للمستثمرين لما تملكه من ثروات متعددة ، مشيرا الى استقلالية قراره لعدم انتمائه لحزب حاليا . فيما دعا تيار الحكمة الوطني رئيس الوزراء حيدر العبادي الى اتخاذ اجراءات حازمة لفرض النظام والامن في المحافظة . واكد العيداني في تصريح امس (مناقشة الملف الأمني مع قائد شرطة المحافظة وهناك حلول لذلك منها تكنولوجية للحفاظ على الامن في نقاط وسيطرات والمناطق الساخنة بالتعاون مع المرجعيات الدينية وشيوخ العشائر)، كاشفا عن (وجود نقطتين أساسيتين لاستقطاب المستثمرين هما الاستقرار الأمني وشفافية خروج الأموال ودخولها الى العراق، ونأمل خلال المدة المقبلة جعل المحافظة قبلة للمستثمرين لما تملكه من ثروات نفطية وزراعية وسياحية بالإضافة الى كونها نقطة اتصال بين الشرق والغرب)، مشيرا الى ان (للمحافظ الصلاحيات كافة على متابعة سير العمل في الموانئ وسيكون لنا دور في القضاء على الفساد بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضاء).

علاقة متوازنة

وعن اللجان المشكلة لادارة شؤون المحافظة واقتصار دور المحافظ الجديد على المتابعة قال العيداني (اطلعت على عمل تلك اللجان ولاحظت انها تلتزم بما املاه الدستور بشأن قانون 21 للمحافظات)، وتابع ان (قراري مستقل وسيصب في مصحلة اهالي المحافظة كوني لا انتمي الى حزب معين حاليا كما ان علاقتي مع الجميع متوازنة).

ومضى بالقول (لست معني بموضوع ترشيح رئيس مجلس المحافظة وامر صباح البزوني متروك للقضاء للبت فيه). فيما دعا الامين العام للتيار في المحافظة جواد البزوني العبادي الى تطبيق اجراءات حازمة من اجل فرض الامن في المحافظة.

وقال البزوني في بيان امس إن (المحافظة بحاجة الى تطبيق اجراءات حازمة لفرض الامن من قبل الحكومة المركزية).مشيرا الى انه (من اولويات العيداني هي بسط الامن وفرض القانون على الجميع فما تعانيه المحافظة بهذا الجانب يحتم التعامل بحزم مع الظواهر المسلحة).واضاف ان (انتهاء عملية تحرير الموصل سيعيد القوات الامنية المكلفة بمهام خارج المحافظة للسيطرة على الوضع الامني في المحافظة)، وبشأن اختيار العيداني محافظا اكد البزوني انه (يتمتع بمقبولية عند الكتل السياسية وهذا يؤشر الى وجود قوة سياسية سيستند عليها عند عمله وسيكون مدعوما من مجلس المحافظة وستنتهي القطيعة التي كانت موجودة بين المحافظ والمجلس مما ينعكس ذلك ايجاباً على العلاقة مع المركز لمعالجة المشكلات التي تعاني منها المحافظة).

استقرار الاوضاع

وكان رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم قد اكد ان دعم التيار لاختيار العيداني كان ضمن مسعى لاستقرار المحافظة.

وقال الحكيم في بيان امس (سعينا لاستقرارِ الأوضاعِ السياسية والإدارية في المحافظة من خلال دعمنا لاختيارَ الشخصية المستقلة العيداني)، وتابع (نتطلع إلى نقلة نوعية في الخدماتِ التي تنصف المحافظة وأهلها). وانتخب مجلس المحافظة العيداني محافظا خلفا للمستقيل ماجد النصراوي بعد حصوله على 24 صوتا من مجموع 27 عضوا حاضرا لجلسة التصويت. من جهة اخرى نفى مصدر في مجلس المحافظة ترشيح شخصية لرئاسة المجلس بدلا من البزوني الموقوف بشبهات فساد.وقال المصدر في تصريح امس انه (لا يمكن اقالة البزوني كونه موقوف على ذمة التحقيق ونحن بانتظار رأي المحكمة خلال جلسة المرافعة اليوم للخوض في هذا الاستحقاق).

مبينا ان (منصب رئيس المجلس من استحقاق كتلة الدعوة وان الشائعات التي اطلقت بشأن ترشيح شخصية للمنصب عار عن الصحة). في غضون ذلك ارجأت محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة محاكمة البزوني الى الثالث عشر من الشهر المقبل. وقال بيان لمحكمة استئناف المحافظة ان (المحكمة قررت تأجيل محاكمة البزوني 13 من الشهر المقبل للنظر في طلب نقل الدعوى الى مجلس القضاء الأعلى).