تدريسي بجامعة ديالى يحصل على براءة إختراع عن تحضير الكاربون النانوي من الغاز الطبيعي

التعليم يعلن شروط قبول التدريسيين في الدراسات المسائية

بغداد – داليا احمد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط قبول التدريسيين في الدراسات المسائية بأقسام اللغة الانكليزية بكليات التربية في الجامعات للسنة الدراسية 2017-2018.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ستحداث هذه القناة جاء بهدف تطوير اللغة الانكليزية لاعضاء الهيئة التدريسية وحثّهم على نشر الابحاث باللغة الانكليزية بما يسهم من رفع مستوى الجامعات العراقية عالميا)، واضاف ان (ضوابط القبول في هذه القناة اشترطت ان يكون المتقدم مستوفيا لشروط وضوابط الدراسة المسائية)، واوضح العبودي انه (تم تخصيص نسبة 5 بالمئة من خطة قبول الاقسام المذكورة زيادة على خطة القبول لتنافس التدريسيين فيما بينهم).كما اصدرت الوزارة ضوابط نقل الطلبة من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق في الجامعات للسنة الدراسية 2017-2018.وتابع العبودي ان (الفئات المشمولة بالنقل الى الدراسة المناظرة داخل العراق ابناء الدبلوماسيين وزوجاتهم والموظفين العاملين في الخارج بعد انتهاء عمل ذويهم وعودتهم الى العراق، وابناء وزوجات المبعوثين دراسيا على وفق نظام البعثات والزمالات الدراسية بعد انتهاء مدة الدراسة وعودتهم الى العراق، وابناء ذوي الكفاءات العائدة من الخارج المشمولين بالقرار 441 لسنة 2008 بعد تقديم ما يثبت ذلك من وزارة الهجرة والمهجرين، والطلبة الذين تؤهلهم مجاميعهم في سنة تخرجهم من الدراسة الاعدادية للقبول في الكلية نفسها او المعهد نفسه).

انتقال الطالب

واضاف انه (يشترط في انتقال الطالب المشمول بالنقل الذي يدرس خارج العراق في جامعة معترف بها الى الدراسة المناظرة داخل العراق ان يكون سفره عن طريق دائرة البعثات او له ملف لديها وان يكون من المستمرين على الدراسة قبل عودته وغير راسب في دراسته اكثر من سنة)، واوضح العبودي انه (سيتم قبول الطلبة العائدين الى العراق من المستمرين على الدراسة الصباحية في خارج العراق في احدى الجامعات المعترف بها من غير الفئات المذكورة بحسب ما تؤهلهم معدلاتهم في الدراسة الاعدادية في سنة تخرجهم في الدراسة الصباحية استثناء من شرط سنة التخرج، وانه يشترط في ابناء الدبلوماسيين وزوجاتهم والموظفين العاملين في الخارج ، وابناء وزوجات المبعوثين دراسيا، وابناء ذوي الكفاءات العائدة ان يكونوا حاصلين على الحد الادنى للمعدل في الدراسة الاعدادية وبحسب المعدلات الاتية 85بالمئة للمجموعة الطبية، و80بالمئة للمجموعة الهندسية، و60بالمئة لكليات العلوم والاختصاصات العلمية والانسانية الاخرى، وفي حال عدم استيفاء الطالب لشرط المعدل اعلاه فيتمّ قبوله على وفق ما يؤهله معدله في الدراسية الاعدادية سنة تخرجه)، موضحا انه (يشترط في الطلبة الذين تؤهلهم مجاميعهم في سنة تخرجهم من الدراسة الاعدادية للقبول في الكلية نفسها او المعهد نفسه) أن يكونوا قد اكملوا سنتهم الدراسية الجامعية بنجاح)، وأضاف العبودي انه (يشترط في ابناء الدبلوماسيين وزوجاتهم والموظفين العاملين في الخارج، وابناء وزوجات المبعوثين دراسيا، وابناء ذوي الكفاءات العائدة النجاح في الاختبار الشامل لاستكمال معاملة النقل من خارج العراق وسيمنح الطالب فرصة اداء الامتحان بمحاولتين، الاولى في منتصف شهر ايلول المقبل والثانية في شهر تشرين الثاني المقبل وفي حالة رسوبه في المحاولتين يعدل ترشيحه الى كلية او معهد آخر وبحسب ما يؤهله معدله، و سيتمّ إجراء المقاصة العلمية وتحديد المرحلة الدراسية من القسم العلمي المنقول اليه الطالب على وفق الضوابط العامة للمقاصة العلمية)، وتابع انه (سيتمّ ترقين قيد الطالب من ابناء الدبلوماسيين وزوجاتهم والموظفين العاملين في الخارج، وابناء وزوجات المبعوثين دراسيا، وابناء ذوي الكفاءات العائدة في حالة رسوبه في السنة الدراسية الاولى من دراسته من كليته او معهده مباشرة ويبلغ الطالب بمراجعة دائرة الدراسات لغرض تعديل ترشيحه وبحسب ما يؤهله معدله في شهادة الاعدادية في سنة تخرجه، وسيتم تغيير جهة نقل الطلبة في السنة الدراسية الاولى عبر دائرة الدراسات)، مشيرا الى ان (الوزارة غير ملزمة بنقل دراسة الطالب من خارج العراق الى داخله). وعلى صعيد اخر أعلنت وزارة التربية، سلامة موقف 2154 من منتسبي محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك، فيما أشارت الى أن رواتبهم ستطلق عاجلا.وقال الوزير محمد إقبال الصيدلي في بيان امس إن (مستشارية الأمن الوطني تثبتت من سلامة موقف 1414 من منتسبي تربية نينوى، و602 من منتسبي تربية كركوك، بالإضافة الى 85 من منتسبي تربية صلاح الدين، و53 معاملة خاصة لشهداء ومصابين من المباشرين في شهر أيار للعام الحالي)، وأضاف أن (إطلاق رواتبهم سيتم عاجلا).مؤكد أنه (يتابع هذا الملف بشكل شخصي لغاية استكمال كافة الأسماء، وتأمين صرف رواتبهم حتى في أيام العطل الرسمية)، واشار البيان ان (الوزارة تعلن بين مدة وأخرى عن سلامة الموقف الأمني لعدد من منتسبيها في المحافظات التي سيطر عليها تنظيم داعش سابقا، وتعدهم بتسلم رواتبهم في وقت قريب).

اداء امتحانات

وعلى الصعيد نفسه حددت المديرية العامة للتقويم والامتحانات يوم السادس عشر من أيلول المقبل موعدا لأداء امتحانات الدور الثاني لطلبة الثالث المتوسط من محافظة نينوى، فيما تم تحديد السابع عشر من أيلول موعدا لأداء امتحانات السادس الاعدادي بكافة فروعه .ونقل البيان عن الصيدلي القول ان (اللجنة الدائمة للامتحانات راعت الظروف التي تمر بها المحافظة وطلبتها خاصة المناطق التي حررت مؤخراً حيث حدد جدول الامتحانات العامة لطلبة المرحلة الثانوية بهذا التاريخ لاعطائهم الوقت الكافي لدراسة المادة). ودعا اقبال الطلبة الى (الجد والمثابرة والابتعاد عن الطرق الملتوية من اجل الحفاظ على رصانة العملية الامتحانية ورفع اسم المحافظة عاليا مع اعطاء صورة مشرقة عنها بعد أن تحررت وتخلصت من الجماعات الارهابية بدماء القوات المسلحة).وأعلنت جامعة ديالى عن حصول أحد تدريسييها على براءة اختراع عن تحضير الكاربون النانوي من الغاز الطبيعي. وقال مدير إعلام الجامعة علي العلكاوي امس إن (التدريسي في كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة ديالى فراس حبيب عبد الرزاق حصل على براءة اختراع عن موضوع تحضير مركبات الكاربون النانوية وذلك باستخدام مفاعل مصنع محليا من الغاز الطبيعي كمصدر للكاربون). وأضاف العلكاوي، أن (هذه الطريقة مهمة جدا من الناحية الاقتصادية، حيث يمكن تحضير كميات كبيرة من أنابيب الكاربون النانوية وبمختلف الانواع من هذه الطريقة علما انه سبق هذه البراءة مشروع آخر حصل على براءة اختراع لتحضير انابيب الكاربون النانوية من مخلفات التمور العراقية). وأوضح العلكاوي أنه (تم تصنيع مفاعل خاص مصمم لتطبيق تقنية الترسيب الكيميائي للبخار، لتحضير انابيب الكاربون النانوية قليلة الجدران وبكميات كبيرة وباستخدام الغاز الطبيعي كمصدر للكاربون) مبينا أن (عملية التحضير تمت بوجود غازي الاوكسجين والنيتروجين وبدرجة حرارة 180 مئوية وتم استخدام الغاز الطبيعي كمصدر كاربوني اضافة لاستخدامه كمصدر للطاقة اللازمة للتحضير بدلا من الطاقة الكهربائية).