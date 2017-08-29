رئيس تيارالحكمة أمام حشد من الإعلاميين والأكاديميين

الحكيم: المرحلة المقبلة لبناء وترسيخ الدولة وتحقيق الإستقرار

بغداد – صباح الخالدي

اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ان التيار يعمل مع كل أبناء العراق من اجل خوض الانتخابات الديمقراطية بعناوين جامعة وشاملة لكل الطيف العراقي والخروج من التخندقات المذهبية والقومية والانطلاق بأفق سياسي جديد، حيث يجب أن يكون العراق المتصالح مع نفسه.وقال الحكيم خلال تضييفه في المركز العراقي للتنمية الاعلامية بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية من بينها (الزمان) امس ان (في الحكمة نبتعد عن نظام المكونات ونعمل على نظام الوطن للجميع وهذا يحتاج الى بذل ومضاعفة الجهود لنرفع من هذا الشعب للموقع الذي يستحقه ساعين بهذا الهدف مع التيارات الاخرى لنكون جميعاً بنفس واحد ضد الحواجز لنكسرها ولنعبّر عن الولاء للعراق الجديد).

قوى فاعلة

واضاف ان (عراق 2017 يختلف كثيرا عن عراق 2003 وعلى القوى السياسية الفاعلة والمخلصة أن تعي هذا الاختلاف مثلما وعيناه نحن في تيار الحكمة إننا نؤمن أن قضايا الأمة الكبيرة يجب أن تتفاهم عليها الدول الشقيقة والصديقة الفاعلة والمؤثرة، فلقد كنا وسنبقى دائما من دعاة حوار الشجعان وتفاهمات الكبار وسيقوم العراق بدوره المحوري بين جميع إخوته في المحيط الإقليمي وصولا إلى تفاهمات تحفظ دول المنطقة وتنمية شعوبها وتقطع الطريق أمام التدخلات الدولية السلبية والخروج من حالة الاستقطاب المنهكة للجميع), واوضح الحكيم أن (المرحلة المقبلة مختلفة تماماً هي مرحلة بناء وترسيخ الدولة فماذا خططنا في هذه السنوات وما هي الخطوات والسلوك للمرحلة المقبلة لست هنا في تخطيء مكونات عن مرحلة عمل سابقه لعامنا هذا لكن مرحلة ما بعد الانتصارعلى داعش توجب أن نعيد التأهيل للمرحلة الجديدة ولعدم تطابق الرؤى مع الزملاء في القيادة بالمجلس الاعلى خلصنا أن نبدأ بأنفسنا ومن هنــــا جاء الانبثاق لتيار يحمل اسم الحكمة )،وتابع ان (التيار يسعى الى جمع الناس على كلمة سواء هذا هاجسنا ولا يعني أننا قد تخلينا عن القيم والإسلام بمجرد تغيير إسم أو أن التأسيس كان باسم الحكمة ، لقد أردنا أن نعبّر عن الضرورات المطلوبة تحت هذا الإســـم عابرة للمكونات الى الوطنية بعمومها وشمولها وتمكين الشباب وتمكين المرأة بأن يأخذا الشباب والمرأة دورهما في البناء هذا هو جل مشروعنا).

وفي الختام اجاب الحكيم على أسئلة واستفسارات وتعقيبات الحضور وكانت عديدة وشاملة للكثير من الجوانب التي عرج الحكيم في حديثه عليها وأخرى ذات ابعاد لما يتعلق بالساحة العراقية عموماً وفي الاستفادة من المستقلين والكفاءات بادارة الدولة وهذا قد بدأ العمل به رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وبشكل فاعل .وأكد الحكيم أن (في مجال السياسة الخارجية نعمل بالمتغيرين السياسي والاجتماعي مع الجيران خاصة العربية ومنها السعودية وكذلك مع ايران وتركيا والانفتاح عليهم جميعاً من خلال عراق مستقل وقوي وانا مع الزيارات التي تؤدي للإنفتاح على الجيران وأرحب بها ، أننا نعمل من خلال التيار أن نكون أكثر انفتاحاً من أجل اعادة بناء العراق القوي ).

ورحب رئيس المركز عدنان السراج في بداية الندوة بالحكيم والحضور في كلمة اكد فيها أن (حضور النخب الاعلامية والاكاديمية والمثقفين ورؤساء تحرير الصحف والمراكز البحثية هذه العقول النيرة بها تستكمل اشراقات ونشاطات المركز في كل جوانبها والتي لم تكن لقاءات لاسقاط التكليف وانما لتأسيس شراكة وطنية مع هذه النخب الكبيرة في قاماتها لنصل معها الى بر الامان في وطن آمن موفور بنعمة الحياة الحرة الكريمة ).

مسارات وطنية

واضاف ان ( المركز ومن خلال هذه اللقاءات يسعى ليكون جزءاً من المسارات الوطنية التي تتجسد في الشراكة الوطنية وبأصحاب القرار ، وبهذا فاننا نريد من المتحدث أن يفيدنا ويضعنا في صورة الحدث والموضوع الذي نبتغي بحضورنا هذا أن نتعرف عليه بكل حرص ومسؤولية مع التأكيد على أننا نعيش مع هذه اللحظات الانتصار الكبير على داعش والذي اكتمل بتحرير تلعفر لتعود نينوى كاملة نقية بيضاء لحضن العراق من بعد سوء مسها واهلها بالاحتلال الداعشي البغيض), واوضح السراج ان (ذلك يضعنا كاعلام وكمسؤولين من هذا المنبر الحر في هذا اللقاء الواسع الكبير مع قامة عراقية مقتدرة أن نحّي بطولات قواتنا المسلحة بكل صنوفها وحشدنا الشعبي على هذا الانتصار وأن لا نغفل بالتحية والاجلال للشهداء وللجرحى ولعوائله الكريمة التي يجب أن توضع في مكانها المرموق بعد أن ضحت بأبنائها من أجل الوطن).وكرم المركز خلال الاجتماع الاعلامي النصف شهري عددا من الاعلاميين بدرع المركز لجهودهم ومساهماتهم في النشاطات وهو تقليد يتبعه في جميع ندواته ونشاطاته المتواصلة ووزع الحكيم الدروع بين المكرمين .

على صعيد اخر دعا الحكيم الى كسر الحواجز بين المكونات العراقية بمشاريع وطنية جامعة.ونقل بيان لمكتب الحكيم عنه تأكيده خلال لقائه وفد جماعة علماء العراق برئاسة خالد الملا في بغداد الاحد (أهمية ان يأخذ علماء الدين مساحتهم في تحديث الخطاب الديني ومواجهة الافكار المتطرفة والتـــــــــصدي الى الذين يعتاشون على هذا الخطاب وتعريتهم وعزلهم) ،

لافتاً الى ان (داعش اعتمد على قراءات مغلوطة للنصوص وحولّها الى القراءة الاوحد واقنع بها الناس) وشدد على (أهمية تحقيق السلم المجتمعي والسمو على الخلافات للمحافظة على الانتصار العسكري وتعضيده بانتصار امني وسياسي واجتماعي وعسكري).مؤكداً (أهمية كسر الحواجز بين المكونات عن طريق المشاريع الوطنية الجامعة) . بدوره، بارك وفد علماء العراق للحكيم على تأسيس تيار الحكمة الوطني معربا عن قناعته بـ(حاجة العراق الى كيانات عابرة للطائفية تخرجه من ازماته وتنهي التوظيف السياسي لعناوين المكونات). وجرى خلال اللقاء بحث مواجهة الخطاب المتطرف وتحقيق السلم المجتمعي.